Šéf Mercedesu vyzývá F1, aby zakročila proti Verstappenovým taktickým faulům + VIDEO

K incidentu došlo při pokusu Holanďana dostat se v úvodní šikaně před svého soupeře, který se zrovna vracel z boxů. Po kontaktu byl jeho Red Bull vymrštěn do vzduchu a přistál na hlavě Hamiltona. Ten byl překvapen, že Verstappen místo nehody opustil, aniž by zkontroloval jeho stav.

"Viděl jsem Maxe, jak jen prošel kolem. Přišlo mi to trochu překvapivé, protože podle mě první věcí při takových incidentech, když pustíme vůz, by mělo být hlavně ujištění se o tom, že jestli je ten druhý kluk po nehodě či kolizi v pořádku," popisuje pilot Mercedesu.

Jeho šéf neměl pro Verstappenův manévr žádné pochopení, podle něj Hamiltona úmyslně sestřelil: "V minulosti jsme viděli takové souboje mezi jezdci, kteří jsou velmi dobří a bojují o mistrovský titul. Myslím, že v budoucnu bychom měli zabránit takovému pracovnímu postupu, který využívá taktické fauly ve snaze zabránit soupeři ve vítězství."

"Jak? Nemám tušení," pokračuje Wolff. Mezi oběma přitom došlo ke kontaktu již během prvního kola, kdy Verstappen Hamiltona vytlačil mimo trať ve druhé šikaně. "Myslím, že Lewis tam nechal dost prostoru ve 4. zatáčce a vyhnul se kolizi. Asi jsem méně sportovnější než Lewis, protože já bych v tu chvíli závod ukončil. Aspoň bychom ušetřili kilometry u pohonné jednotky."

"Z mého pohledu se tomu v budoucnu musíme vyhnout, aby se vzájemně takticky vyřazovali, protože víte, že jste přišli o pozici. Jedinou otázkou je, kolik nehod chceme ještě vidět ve snaze zabránit tomu druhému ve vítězství?" ptá se rozzlobený šéf Mercedesu.

Above everything, today we are so grateful for the advances in safety of our sport pic.twitter.com/oBgq5DxM91 — Formula 1 (@F1) September 12, 2021

Podle něj mohlo vše navíc mohlo skončit mnohem hůře než u poškození vozů: "Lewisovi dnes Halo rozhodně zachránilo život. Jinak by to byla hrozná nehoda. Nechci ani pomyslet na to, jak by to dopadlo, kdybychom neměli tu ochranu kokpitu."

Ve zbývajících podnicích doufá, že k podobným kolizím již docházet nebude. "Měli bychom to se zájmem sledovat. Snad se nedočkáme osmi nehod ve zbývajících osmi závodech. Nechceme situace, kdy někdo přijde o pozici a jediným způsobem, jak zabránit druhému ve skórování, bude vyřadit jej."

"Oba by si měli nechávat místo, závodit tvrdě, ale vyhýbat se nehodám. Protože podle mě to do té doby byla dobrá zábava. Halo dnes zachránilo Lewisovi život, Max zažil podobný těžký náraz v Silverstone," uzavírá šéf Mercedesu.