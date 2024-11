GP BRAZÍLIE: Ani závod se neobešel bez červené, hrdinský výkon Alpine zastínil Verstappen

Ač to na první pohled vypadalo nemožně, z pěti vozů postižených v kvalifikaci nehodami nakonec zůstal mimo hru pouze Albonův williams, ostatní se na startovní rošt postavili - i když: Carlos Sainz jr. se do závodu vydal z boxové uličky. Absence Alexe a Carlosův přesun způsobily některé změny na startovním roštu - Hamilton se díky nim a Verstappenově penalizaci posunul na 14. pozici s Bearmanem v zádech..Piloti měli k dispozici samozřejmě pneumatiky do mokra, ale nebylo vyloučeno, že se dostane i na slicks, ovšem předpověď byla velmi nejistá a očekávat se dalo opravdu cokoli, zvláště když se zhruba dvacet minut po startu čekaly přeháňky a potom další dešťové manévry. Podmínky odpovídaly předchozí kvalifikaci, jenom trať byla o poznání sušší. Všech devatenáct pilotů mělo na svých vozech zeleně označené pneumatiky, jenom Russell, Norris, Piastri a Lawson měli tři kola staré, Leclerc a Ocon dvě a ostatní zcela nové.

Že Strollův vůz nejspíš není zcela v pořádku, naznačilo první zaváděcí kolo: nejdřív se nedokázal odpíchnout ze svého postu Alonso a zpomalil ostatní; poté v zatáčce 4 Stroll nečekaně vybočil doprava a po hodinách narazil přídí do bariéry. Když se pokusil vrátit na trať, skončil v přilehlém kačírku. Ani druhé zahřívací kolo nebylo bez problémů - Bottas, Colapinto a Verstappen se neodlepili ze svých pozic - Colapinto měl problémy se trefit do svého startovního slotu... Nelze vyloučit, že s ohledem na Strollovu nehodu někteří piloti očekávali zrušení startovní procedury a její pozdější zahájení. To se ale nestalo a následovalo druhé zaváděcí kolo, během nějž se komisařům povedlo Strollův vůz odklidit. Teprve poté byli na startovní plochu pustěni mechanici a start odložen na 12:47. Zpráva sportovní komise oznámila, že Lando Norris je vyšetřován kvůli porušení startovní procedury. V těsné blízkosti trati hrozil tmavý mrak, a ve chvíli třetího zaváděcího kola hlásil Norris první kapky padající na trať.

Konečně 19 minut po oficiálním plánovaném začátku, už pod dešťovými kapkami, startovní pole vyrazilo do prvního ze 69 kol. Podmínky nebyly bůhvíjaké, Norris na startu tradičně zaspal s Russell se protáhl před něj. Kupodivu k žádnému karambolu nedošlo, i když trojice Cunoda, Ocon a Lawson v prvních třech zatáčkách jela opravdu na hraně. Nakonec toho využil Leclerc a polepšil si o jedno místo, stejně jako Piastri. Největší progres ovšem zaznamenal Verstappen, celkově se posunul na 12. místo za Hamiltona.

Norris sice dýchal Russellovi na zadní spoiler, ale ohrozit ho nedokázal. To samé se odehrávalo mezi Cunodou, Oconem a Leclercem. Do toho přišla zpráva, že kromě Norrise jsou za porušení startovní procedury vyšetřováni také Russell, Cunoda a Lawson - později bylo sděleno, že čtveřice bude „dovyšetřena“ po závodě. Setrvalou situaci na čele kompenzoval Verstappen: v 2. kole zdolal Hamiltona, potom za sebou nechal Gaslyho (5. kolo), Alonsa (6.), bez potíží zdolal Piastriho (10.) a zařadil se za trojici Cunoda, Ocon a Leclerc. Několikrát na Charlese zaútočil, nejblíže změně pozic byl ve 22. kole, ale i přes stížnost, že mu Monačan nedal dostatek prostoru, zůstal za ním.

Zajímavá situace nastala ve 28. kole - Hülkenberg při nájezdu v zatáčce 1 vyjel z trati a zůstal viset za terénní nerovnost. Byl aktivován režim virtuálního safety caru, ale Němec se nějak z nedobrovolné pasti vyhrabal, což komisaři „ocenili“ černou vlajkou a pilota diskvalifikovali - stalo se tak poprvé od roku 2007, kdy byl někdo tímto způsobem potrestán. VSC ovšem využili ve 28. kole Piastri, Alonso, Hamilton, Bearman a Pérez, o kolo později Russell, Norris a Cunoda k výměně. Jenže VSC netrval tak dlouho, takže výhodu nezískali. Japonec a Mexičan zkusili nasadit mokré pneu, ale následné události neprověřily, zda to bylo dobré řešení.

Ve 30. kole začalo silněji pršet a hned na to doplatil Russell, jehož Norris před zatáčkou 4 celkem bez potíží předjel. Než se však mohlo něco dalšího stát, poslalo ředitelství závodu na trať safety car, protože podmínky se hodně zhoršily. Ale ani pomalá jízda nepomohla: ve 32. kole se vůz Franca Colapinta v zatáčce 14 roztočil a narazil do bariéry v místech, kde měli kdysi těžké nehody Webber a Alonso (2003). Argentinec vystoupil z vozu bez zranění, okamžitě zavlála červená vlajka a vozy se stáhly na boxovou uličku. Colapinto nejspíš doplatil na nezahřáté pneu, protože havaroval kolo poté, co byl v boxech. Russell se do vysílačky strašně rozčílil s tím, že měl být závod - jak navrhoval - přerušen daleko dříve.

Protože většina vozů zajela do boxů mezi 25. kolem (první Leclerc) a 29. okruhem, vydělali na přerušení Verstappen a oba piloti Alpine, protože získali výměnu zdarma. Restart proběhl po 22 minutách, kdy déšť polevil, za safety carem. Už v zaváděcím kole si přidělali starosti Bearman a Zhou v zatáčce 12, ale vrátili se na trať. Po restartu v pořadí Ocon, Verstappen, Gasly, Norris, Russell, Cunoda, Leclerc, Piastri, Alonso, Lawson, Hamilton, Bottas, Sainz jr., Pérez, Bearman a Zhou si překvapivé vedení držel Ocon a pozvolna ujížděl Verstappenovi. Leclercovi se podařilo zdolat Cunodu a největší šok příznivcům McLarenu připravil ve 4. zatáčce Norris, vyjel mimo trať a propadl se až na osmé místo za Piastriho a Russella.

Pořádně se však nezačalo závodit, jen Bearman při svém optimistickém útoku na Sainze v zatáčce 6 doznal úhony předního spoileru, možná i kvůli tomu o dvě kola později nezvládl zatáčku 12. Horší bylo pro Sainze jr. kolo číslo 39: před zatáčkou 8 se roztočil do hodin a trefil bariéru nejdřív přídí a poté pravým bokem. Na trať tentokrát vyjel safety car a strávil tu tři kola, během nichž byl Leclerc varován, že v závěru závodu může začít pršet.

Restart ve 43. kole ovládl Verstappen a vlastně i zbytek závodu. Během zbývajících 26 kol celkem 14x zlepšil nejrychlejší čas na jedno kolo a v závěru měl na druhého Ocona náskok více než komfortní. O třetí místo od 52. kola bojovali Gasly a Russell, ale Francouz neudělal sebemenší chybičku a nedal Georgeovi jedinou šanci. Postaral se tak o krajně nezvyklé stupně vítězů.

Norris se zoufale snažil dohnat, co se dalo, ve 46. kole mu na příkaz z boxů uvolnil místo Piastri, ale Lando si zuby vylámal na skvěle bránícím Leclercovi. Oscar měl ještě vroubek z 26. kola, kdy v nájezdu do zatáčky 1 trefil pravým předním kolem levé zadní Lawsona a soupeře roztočil - trest ve výši 10 vteřin si odbýt nemohl, protože kolo předtím byl v boxech. Snad i proto začali u McLarenu vymýšlet prapodivné scénáře a v 62. kole byl Norris osloven, aby pustil před sebe Piastriho s tím, že by eliminoval odstup od soupeřů. Lando byl ještě slušný a prohlásil, že je to nesmysl, protože on sám jede, jak se dá. Piastri ostatně nebyl v dobrém rozpoložení, protože navíc v 52. kole dostal v zatáčce 12 smyk a jentaktak nerozšířil seznam odpadlých.

Cunoda přišel o výborné třetí místo po prvním restartu, propadl se až na osmé místo a postoupil jen díky Piastriho penalizaci. Zato Lawson si své pořadí perně vybojoval - opět se střetl s Pérezem a poté Hamiltonem, ale oba za sebou vynikající jízdou udržel a tak trochu už podruhé naznačil, že i s papírově slabším vozem stačí na „kolegu“ v silnějším autě. Nejlepší výkon předvedl v 55. a 59. kole, kdy dokázal odrazit skutečně masivní útoky svých soupeřů.

Trochu smutně vyzněl příspěvek veterána Alonsa - ve 43. kole vyjel v zatáčce 12 a chvíli bloudil po trávníku. V samotném závěru pak vyslal na boxovou zídku následující vzkaz: „Závod dokončím jen kvůli mechanikům jako dík za jejich práci, ale moje záda tím neustálým poskakováním strašně trpí.“ Na stejný nedostatek si stěžoval i Hamilton, ale nakonec uhájil umístění útěchy.

Jestli se po sobotním sprintu zdálo, že se šampionát dramatizuje, Max Verstappen mu dal na deštivém Interlagosu opět nový rozměr. Vyhrál poprvé po necelých pěti měsících a opět převážil misku vah v šampionátu na svou stranu - po včerejší ztrátě má o 18 bodů navíc.

GP Brazílie (Autodromo Carlos Pace) 2. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 2:06.54,430 2. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 19,477 3. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 22,532 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 23,265 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 30,177 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 31,372 7. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T + 42,056 8. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team + 44,943 9. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T + 50,452 10. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 50,753 11. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 51,531 12. 50 Oliver BEARMAN gbr MoneyGram Haas F1 Team + 57,085 13. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 1:03,588 14. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team + 1:18,049 15. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 1:19,649 16. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari nehoda 17. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing havárie 18. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team nehoda 19. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team diskvalifikován 20. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing nenas Nejrychlejší kolo: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RB20

Red Bull RBPTH002 1:20,472

