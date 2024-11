Stake F1 úplně obmění svou jezdeckou sestavu, místo Bottase přichází nováček z Brazílie

Stáj z Hinwilu se letos rozloučí s Guanyu Zhouem i se zkušeným Valtterim Bottasem, který se k týmu přidal v roce 2022, kdy závodil ještě pod názvem Alfa Romeo. Fin se nejspíše vrátí k Mercedesu, kde bude působit jako rezervní pilot.

Stake, který se od roku 2026 promění v tovární tým Audi, již v průběhu roku oznámil, že pro nadcházející ročník angažoval Nica Hülkenberga, jenž letos jezdí s Haasem. Otázkou bylo, kdo se k němu přidá. Mezi kandidáty kromě setrvání Bottase patřil i nováček Williamsu Franco Colapinto.

Švýcarský tým dnes oznámil, že k Hülkenbergovi pro příští rok vezme Gabriela Bortoleta, který je členem mládežnického programu McLarenu. Letos úspěšně závodí za stáj Invicta Racing ve Formuli 2, kde 2 podniky před koncem vede šampionát s náskokem 4,5 bodů před Isackem Hadjarem. Dvacetiletého Brazilce mimochodem zastupuje společnost A14, kterou vlastní Fernando Alonso.

