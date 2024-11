GP BRAZÍLIE: „Červená“ kvalifikace pohromou pro Hamiltona a Red Bull, za Norrisem se prosadili méně obvyklí piloti

Deštivo, teplota 19°C, trať 22°C, vlhkost vzduchu se vyšplhala na 95 %, snad jen vítr sotva hýbající vlajkami (1,2 km/h jihovýchodně) nedělal pilotům potíže. Vzhledem k mokré trati bylo zřejmé, že se pojede na mokrých pneumatikách, otázkou bylo, jak se fronta bude pohybovat.

Q1 - 18 minut

S ohledem na nevyzpytatelnost počasí se většina startovního pole vydala ihned na okruh vedena Albonem, Norrisem a oběma piloty Alpine. Hned během prvních kol se piloti potýkali s udržením vozů na trati - v zatáčce 12 museli nouzovou komunikaci využít postupně Lawson, Zhou a Stroll, Bottas si na stejném místě zkazil nadějně rozjeté kolo. Časy na pneumatikách do deště umožňovaly časy kolem 1:32,0, na trati se odehrávaly poměrně zajímavé situace, kdy si piloti překáželi a bojovali sami se sebou.

Uteklo 10:20 a po žluté se na monitorech objevila červená vlajka. Colapinto lehce zaplaval v zatáčce 2, v následující už chytil řádný smyk a skončil s vozem v bariéře. Argentinec byl v pořádku, jeho vůz samozřejmě nikoli. Pořadí v tu chvíli bylo Cunoda, Leclerc, Ocon, Pérez, Alonso, Stroll, Verstappen, Sainz jr., Colapinto, Norris, Hülkenberg, Gasly, Piastri, Lawson, Bearman, Albon, Zhou, Russell, Bottas a Hamilton. Russell se ocitl vzadu, protože jeho solidní čas 1:29,672 byl smazán, protože ho dodáhl už po vyvěšení červené vlajky.

Po deseti minutách se začalo nanovo, první vyjeli Gasly, Norris a Hülkenberg. Russell si byl vědom nebezpečí a hned po přejetí boxové čáry ještě na výjezdu předjel tři vozy. První polovina trati osychala, ale všichni zatím nechali na vozech mokré pneumatiky.

Zatímco v čele bez potíží kraloval Verstappen (1:28,522) a trať mírně osychala, nastal boj o přežití kolem 15. místa. V závěru zhatil své šance Hülkenberg, jenž vyjel v zatáčce 12 a přišel o cenné vteřiny. Nedařilo se Hamiltonovi, nakonec aspoň poskočil na 13. místo před Norrise, jenže jeden z kandidátů na titul mistra světa se dokázal vzpamatovat a časem 1:30,944 se před Lewise posunul. Nakonec to byl Lawson, kdo exmistra světa ponechal v Q1s odstupem 0,206 od patnáctého Norrise.

Do Q2 nepostoupili: Hamilton, Bearman, Colapinto, Hülkenberg, Zhou

Q2 - 15 minut

Jak byli piloti instruováni, později měl déšť mírně zesílit, takže v čele se čtveřicí Sainz jr., Verstappen, Pérez a Lawson startovní pole na nic nečekalo. U McLarenu vyslali Piastriho na trať na intermediates a záhy se ukázalo, že to je cesta pro následující minuty. Oscar postupně snižoval časy, navíc se nepotvrdila předpověď a déšť spíše slábl.

První drama vytvořil Russell, když se otočil za zatáčkou 8, ale hlavní rána přišla v 9:09 - Sainz jr. v nájezdu do rychlého kola nezvládl své Ferrari v zatáčce 2 a pozadu narazil do bariéry (na stejném místě měl dříve problémy také Norris). Podruhé jsme viděli červenou vlajku a komisaře na trati. Po dalších deseti minutách se opět začalo bojovat o pozice a pomalu se schylovalo ke kontroverzi. Piloti se snažili zlepšit si čas a u Red Bullu poněkud podcenili situaci. Verstappen vyjel na trať v samém závěru, když se pouhých 46 vteřin před koncem Q2 ve stejném místě jako Colapinto rozbil Lance Stroll. A to byla příčina pozdějšího Maxova rozladění. Protože žluté vlajky po Strollově nehodě v sektoru 1 se rozsvítily minutu 37 vteřin před koncem, ale než se spustila červená, uteklo dlouhých 41 vteřin. Problém byl v tom, že v onom úseku projeli cílem a zaznamenali čas Norris, Albon a Lawson, v té době všichni za Verstappenem. Když byl Max za zatáčkou 10 v rychlém kole a poprvé na intermediates, na nichž byli piloti o zhruba 3 vteřiny rychlejší, musel kolo vypustit. Bottas hýčkal naději na Q3, jenže Lawson mu radost zkazil...

Do Q3 nepostoupili: Bottas, Verstappen, Pérez Sainz jr., Gasly

Q3 - 12 minut

Na předpovědi už se spolehnout nedalo, takže na trať se z devíti posledních Mohykánů (Stroll měl auto k nepotřebě) vydali jako první Ocon, Albon a Piastri, jejichž časy se blížily hranici 1:25,0 - ovšem pokud se jim první kolo povedlo. Piastri náhle jakoby ztrácel půdu pod nohama... Pokud si někdo myslel, že poslední část bude bez karambolů, vyvedl ho z jeho přesvědčeno veterán Alonso - začala sedmá minuta Q3 a Fernandovi ujel vůz v zatáčce 11, otočil se a pravou zadní částí narazil do bariéry. Následovala už povinná sestava: červená vlajka, odklizení vozu a úprava svodidel, načež se piloti vydali k druhé části Q3. v níž Russell chyboval ve „čtyřce“ a vyjel mimo trať, Norris dokonce vykroužil „bezpečné“ hodiny a Cunoda opět v zatáčce 4 málem zůstal trčet v kačírku.

Čas 8:29 a Albon ještě na cílové rovince před zatáčkou 1 zamířil nepřirozeně doprava a poté sešrotoval williams asi nejhorším způsobem z dosavadních nehod. Pátá červená vlajka, Alex se ještě dotazoval, zda nešlo o defekt brzd, ale nic to nezměnilo na faktu, že Aston Martin a Williams si v kvalifikaci vymlátili veškerý týmový potenciál. O to víc překvapili doposud nepříliš výrazní jedinci, zejména VISA Cash App RB a oba piloti této stáje předvedli vynikající výkon, jemuž nestačil ani Leclerc. Piastri v posledním pokusu totálně selhal - možná už i houstl déšť - a umožnil „outsiderům“ zajímavé startovní pozice.

Zůstává otázkou, zda pořadatelé v rámci možností start poněkud neposunou. Hrozí totiž, že se pět poškozených vozů (Colapinto, Albon, Alonso, Stroll a Sainz jr.) na startu nemusí objevit. To se dozvíme nejspíš nejdříve v 16:30, kdy by měl být hlavní závod odstartován.

GP Brazílie (Autodromo Carlos Pace) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:23,405 2. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:23:578 3. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:24,111 4. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:24,475 5. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T 1:24,484 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:24,525 7. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:24,657 8. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:24,686 9. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:28,998 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team - 11. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:26,472 12. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:27,771 13. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:28,158 14. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:29,406 15. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:29,614 16. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:31,150 17. 50 Oliver BEARMAN gbr MoneyGram Haas F1 Team 1:31,229 18. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:31,270 19. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:31,623 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:32,263

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ