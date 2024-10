Verstappen vyhrál důležitou kvalifikaci sprintu, týmové dvojky McLarenu a Red Bullu žalostně selhaly

Od tréninku se počasí příliš nezměnilo (vzduch 27°C, trať 35°C, vlhkost vzduchu 41 % a vítr 12,6 km/h stále jižním směrem), jenom mraky se zvolna rozptýlily a tím pádem se nikdo nemusel zabývat myšlenkami na případné komplikace. Kvalifikace sprintu měla daná pravidla, že první dvě části odjedou piloti na středně tvrdé směsi - tedy na té, kterou s výjimkou Bottase nikdo v tréninku nepoužil - a závěrečná bitva o pozice se odehraje na směsi nejměkčí.

Q1 - 12 minut

Verstappen, Hülkenberg, Zhou - ti tři vyjeli na trať první a Max také stanovil základní čas - 1:34,698, ačkoliv bylo zřejmé, že se bude zrychlovat. Jak roztahané startovní pole bylo dokazuje fakt, že když Verstappen najížděl do svého prvního měřeného kola, Aston Martiny jako poslední teprve opouštěly boxovou uličku. Nejvíc si ale dávaly na čas Mercedesy, které po odjetí prvních pokusů byly posledními, jimž ještě chyběl čas.

Piloti měli drobné problémy a největším strašákem se stala zatáčka 19. Pérez ji projel za modrou čárou a čas 1:34,716 mu byl nahrazen instalačním kolem (2:17,533), takže bylo jasné, že Mexičan bude muset na okruh ještě jednou. První měřený pokus vůbec nevyšel Piastrimu, jenž se nacházel na 16. místě, ale při druhém stejně jako Pérez nezvládl „devatenáctku“ a výkon 1:34,285, jenž ho řadil na 7. příčku, mu byl smazán. A to ve chvíli, kdy Australan nemohl reagovat. Namále měl Nico Hülkenberg, jemuž mechanici látali vůz kvůli potížím s tlakem vody, ale spasil se na poslední chvíli.

Na opačném konci se Sainz jr., Norris, Hamilton a Stroll spokojili s jedním pokusem. Bratrovražedný boj svedli piloti Williamsu, neboť zajeli naprosto shodný čas 1:35,054. Colapinto zvedl hozenou rukavici (1:34,606) a Albon ve snaze odpovědět udělal v zatáčce 19 hodiny a bylo po nadějích. Pro pořádek první část ovládl Leclerc časem 1:33,647.

Do Q2 nepostoupili: Piastri, Ocon, Albon, Bottas, Zhou

Q2 - 10 minut

Druhá část měla zajímavý úkaz - prakticky každý, kdo zajel čas pod 1:34,0 měl postup jistý. Patnáctka pilotů se rozdělila na „sedm statečných“ - na trať vyjely Mercedesy, Haasy, Ferrari a Norris, ostatní vyčkávali v boxech s rizikem, že když se něco nepovede, nebude čas na opravu. Všichni zmínění také zajeli časy pod uvedený limit, nejrychlejší byl Sainz jr. (1:33,274), následovaný Verstappenem (1:33,290) a Hamiltonem (1:33,370). Překvapivě dobře si vedly i Haasy, zatímco zbytek pole se utápěl v chybách. Colapinto a Gasly se navíc neshodli v zatáčce 5, kde Francouz Argentinci vjel do cesty, pak se mu gestem omluvil. Staronový účastník Liam Lawson pohřbil své šance hned v první zatáčce, kde musel korigoval smýkání vozu, oba Aston Martiny pily kalich hořkosti - kde jinde - v zatáčce 19, kde jim byly jejich časy smazány, i když výkon 1:34,251 (Alonso) a 1:34,421 (Stroll) by na postup do Q3 stejně nestačily. Nakonec o svůj čas přišel i Lawson, jehož „taneček“ v první zatáčce byl rovněž vyhodnocen jako porušení traťových limitů a propadl se za oba zelené vozy.

Kdo ovšem opět negativně zaujal, byl už poněkolikáté Sergio Pérez. Na trati se vysloveně trápil a po projetí cílem mu patřilo pouze 10. místo, z nějž ho posléze sesadil časem o 0,192 vteřiny rychlejším Cunoda.

Do Q3 nepostoupili: Pérez, Lawson, Gasly, Stroll, Alonso

Q3 - 8 minut

Omezený časový prostor dával tušit, že vše rozhodne jeden jediný pokus. Na trať se vydali Colapinto, Russell a Hamilton - Argentinec svůj rychlý pokus zazdil hned dvakrát: chyboval v zatáčce 1 a ve dvanácté vykroužil elegantní hodiny, takže mohl spoléhat jen na eventualitu, že stihne v závěru ještě repete.

Hamilton hned po zajetí času vyslal na boxovou zídku znepokojivou poznámku, zda Stříbrné šípy nevyjely příliš brzy. Navíc chyboval v zatáčce 12 a ještě než projel cílovou čáru se symbolicky chytil za hlavu. Pak už nastoupila konkurence a skutečně se před Lewise dostával jeden soupeř za druhým - ovšem Russell odolával. Ve finále už zbyli jen Verstappen a Hülkenberg. Max dokázal, že v něm stále dříme bojovník a posunul se na první místo, také Nico překvapil a protáhl se před Hamiltona. Norris zjevně nedokázal zachytit Verstappenovu rychlost a ani se nedostal do stejné řady. Colapinto ještě opravu stihl, ale byl příliš rozhozen, než aby dokázal jakkoli ohrozit devět soupeřů před sebou.

Karty pro zítřejší sprint jsou rozdané zajímavě a určitě nelze dopředu tvrdit, že je něco jasného - oněch 19 kol na austinském okruhu může být nesmírně dramatických...

GP USA (Circuit of the Americas) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:32,833 2. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:32,845 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:33,059 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:33,083 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:33,089 6. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:33,183 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:33,378 8. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:33,398 9. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:33,802 10. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:34,406 11. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:34,244 12. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:34,363 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team - 14. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team - 15. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T - 16. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:34,881 17. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:34,917 18. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:35,054 19. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:35,148 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:36,472

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ