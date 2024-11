Colapinto varován před přestupem k Red Bullu: "Zničí tě!"

Mladý Argentinec dostal letos šanci u Williamsu, kde předvádí velmi slušné výkony. U Red Bull je Pérez naopak kvůli svým konzistentně mizerným výkonům a velkým odstupem od svého týmového kolegy Maxe Verstappena pod velkým tlakem.

"Měli jsme šanci sebrat velké množství bodu Ferrari a McLarenu, žel jsme ji nedokázali využít. Bylo to samozřejmě velmi frustrující," komentoval Christian Horner po posledním závodu v Brazílii a ukázal prstem na Péreze: "Neměl žádné potíže s autem. Nic, čeho bych si v závodě všiml."

Na otázku, zda za něj Red Bull hledá náhradu, odpověděl: "Všechno v životě je subjektivní. Když se podíváte na fakta, s Checem pracujeme velmi tvrdě. O víkendu jsme mu vyměnili šasi. Podle mě odjel dobrý sprint, ale neděle nebyla jeho dnem."

Mezi oběma týmy již proběhla jednání, Williams za uvolnění svého odchovance Colapinta po rakouské stáji požaduje 470 mil. Kč (20 mil. dolarů).

es race weeeeeeeeeeeeeeeeeeeek bebe pic.twitter.com/jMll6yWwxS — Franco Colapinto (@FranColapinto) September 9, 2024

V posledním deštivém závodu v Brazílii za těžkých podmínek sice havaroval, o jeho rychlosti nicméně není pochyb. V padoku mu však přestup do týmu k Verstappenovi nedoporučují.

"Je očividně velmi rychlý, velmi talentovaný. Myslím, že všichni musíme přiznat, že byl tak trochu překvapením, protože jeho výsledky v juniorských formulových kategoriích nenaznačovaly, že bude až tak dobrý," všímá si například bývalý pilo Karun Chandhok.

"Možná se dokáže dobře přizpůsobit jízdnímu stylu vozu F1, ale myslím si myslím, že by to byla chyba posadit jej do Red Bullu. Podle mě je na to příliš brzy. Myslím, že dobrou a rozumnou volbou a kariérním postupem pro něj by bylo posadit jej do VISA Cash App RB týmu," pokračuje.

"Pokud by jej posadili do Red Bullu vedle Maxe, mohlo by jej to zničit. Podle mě by to bylo příliš brzy," usuzuje Chandhok. Verstappen, vedle nějž si vylámala zuby již celá řada jezdců, i letos jezdí výtečně a má nakročeno k zisku 4. mistrovského titulu.

Pokud by Red Bull odkoupil Colapinta pro svůj juniorský tým z Faenzy, pak zůstává otázkou, kdo by šel k Verstappenovi. Zůstane Pérez nebo dostane šanci někdo jiný z mladíků, například Liam Lawson či Juki Cunoda?