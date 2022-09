Cunoda jezdil bez zapnutých pásů, v Itálii bude penalizován. "Možná nás to stálo vítězství," štve šéfa Mercedesu

Když se Japonec v 43. kole vrátil na trať, po pár metrech zastavil, protože se domníval, že nemá upevněná kola. Odepnul si pásy a už se chystal vystoupit, když mu inženýr sdělil, že kola jsou v pořádku a může pokračovat. Do boxů tak v pomalejším tempu zamířil znovu, ale s odepnutými pásy. Mechanici jej zkontrolovali a vyslali na trať, kde opět zastavil, protože auto nebylo v pořádku - na vině byl ovšem diferenciál.

Napomenutí komisařů, letos již páté

"Šetření komisařů ukázalo, že ve skutečnosti mělo auto č. 22 problém s diferenciálem poté, co jeho pilot zastavil, jelikož cítil, že kolo nebylo řádně upevněno. Auto kvůli tomu nebylo v bezpečném stavu, když bylo vypuštěno z boxů," uvádějí komisaři ve své zprávě (originál dokumentu zde).

"Během slyšení však jezdec připustil, že po zastavení na trati byl připraven opustit vůz a že si uvolnil bezpečnostní pásy, aniž by je odepnul. Poté, co se vrátil zpět do boxů, mu pásy mechanici znovu upevnily. Nedá se přesně určit, jak moc si pilot své pásy uvolnil," popisují komisaři dále.

Juki Cunoda v boxech během Velké ceny Holandska | zdroj: Scuderia AlphaTauri

Odsun o 10 míst zpět v Monze?

Cunodovi ani jeho týmu za tento prohřešek neudělili žádnou penalizaci, pilotovi udělili pouze napomenutí. Ale vzhledem k tomu, že se letos jedná už o jeho páté napomenutí (tři za zpomalování soupeřů, jednou za příliš pomalou jízdu), hrozí mu o víkendu před Velkou cenou Itálie trest v podobě odsunu o 10 míst zpět na startovním roštu.

V článku 18.2 sportovních pravidel totiž stojí, že "kterýkoliv pilot, jenž obdrží pět napomenutí ve stejném šampionátu, dostane trestných deset míst na roštu před závodem po udělení pátého napomenutí." Jeho penalizaci by tedy měli potvrdit komisaři před závodním víkendem v Monze.

Mercedes se na Cunodu zlobí, podle Wolffa měli na vítězství

Když Cunoda podruhé zastavil, ředitelství závodu sáhlo po virtuálním safety caru (VSC), díky kterému mohl pozdější vítěz Max Verstappen zajet pro čerstvé pneumatiky, aniž by přišel o obvyklé množství času. To o naděje připravilo Lewise Hamiltona.

Jeho šéf Toto Wolff byl po závodě naštvaný: "Zastavil, odpoutal se, ujel celé kolo, zajel do boxů, problém nevyřešili, znovu mu zapnuli pásy, vyjel a zase zastavil. Myslím, že to změnilo závod, který jsme možná mohli vyhrát!"