Proč nikdo v F1 nechce mladého Schumachera? Villeneuve odpovídá

Podle něj za tím stojí velké riziko a pouhá naděje v to, že se od svého závodního působení u Haasu zlepšil. I když se Mickův manažerský tým hodně snaží jej protlačit zpět do F1, tak dle pozorování Villeneuva o něj nikdo moc nestojí.

Po svém konci u Haasu před dvěma roky plnil mladý Schumacher roli rezervního pilota u Mercedesu a Alpine, letos si také zazávodil ve 24hodinovce Le Mans. Před příští sezónou usiluje o sedačku u Alpine po boku Pierra Gaslyho, má se však za to, větší šance na ní se nicméně přisuzují Jackovi Doohanovi.

"Nevypadá to, že by některý z týmů toužil po tom, aby za něj jezdil Mick Schumacher. Mick a jeho tým se jej snaží protlačit, nikdo se však nehrne do toho, aby jej získal," pozoruje Villeneuve.

Mick Schumacher s Haasem v Japonsku | foto: Haas F1 Team

"Problémem je to, že svá léta v F1 nezakončil pozitivně. V současné pozici se mu může dařit lépe a vypadat slibně, důkazy však všichni vidí. U týmů by to vzbuzovalo starosti. Chtějí riskovat a doufat, že je Mick nyní lepší než byl? Momentálně to tak nevypadá," popisuje 53letý Kanaďan.

Schumacher předváděl v letech 2001 a 2002 rozporuplné výkony, než byl nahrazen Nicem Hülkenbergem. V padoku je však oblíbený, svou náklonnost k němu neskrývá například šéf Mercedesu Toto Wolff či bývalý prezident FIA Jean Todt.

Podle Villeneuva by však dostal šanci u některé ze současných stájí jen kvůli slavnému jménu: "Pokud nějaký tým zaměstná Micka jako svého F1 pilota, pak to bude kvůli tomu, že chtějí Schumacherův image. A bylo by to spojeno s nadějí v to, že bude lepší, než byl u Haasu."