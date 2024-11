"V takové situaci jsem poprvé." Norris o tom, jak jeho přátelství s Verstappenem ovlivňuje boj o titul

Oba piloti jsou známi tím, že spolu měli dlouho přátelský vztah, ale po několika velmi tvrdých soubojích v letošní sezóně kolem něj vznikly otázky. Dokáže Norris oddělit to, co se děje na závodní dráze od toho, co prožívá mimo kokpit?

"Nevím, jsem rozdělený. Určitým způsobem přemýšlíte, jakým někdo je osobně a jak odlišně můžete vycházet s lidmi na dráze," odpovídá pilot McLarenu, kterého Verstappen letos několikrát tvrdě vyvezl mimo trať, přičemž občas došlo ke kontaktu.

Holanďan byl za své počínání vůči Norrisovi několikrát vyšetřován a v Mexiku například za své manévry obdržel hned dvě desetisekundové penalizace.

"Na dráze je to tak odlišný svět od toho, co zažíváme v padoku. Poprvé jsem v této situaci a čas ukáže, jak se to změní. Ale vůči Maxovi stále chovám respekt a myslím, že on respektuje mě. Ale možná se mě znovu zeptejte na konci roku," pokračuje Lando.

Back at base! 📌



Getting set for the final three with the team. 👊 pic.twitter.com/UK155tIJb5 — McLaren (@McLarenF1) 13. listopadu 2024

Verstappen jezdí při útoku na titul tak tvrdě, jak to předváděl naposledy v roce 2021 v soubojích s Lewisem Hamiltonem. Je to důkaz skvělé výkonnosti Norrise? "Určitě to je komplimentem. Ale on dělá to, co je podle něj nejlepší, což je férová dávka," odpovídá Norris.

"Nemusí to být vždy správné, ale vždy děláme to, co považujeme za správné a co považujeme v danou chvíli za nejlepší. Dělá to, co musí, aby mě udržel za sebou v šampionátu, protože je pod tlakem. Red Bull je pod tlakem, protože nepředvádějí patřičné výkony," komentuje 25letý britský pilot.

"My jako tým jsme se dostali před ně. Předstihlo je Ferrari. Dělají to nejlepší, my děláme to nejlepší a čím větší tlak na ně dokážeme vyvinout, tím více chyb zřejmě udělají," dodává jezdec McLarenu, který vede šampionát s náskokem 36 bodů před stájí z Maranella.