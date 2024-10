GP MEXIKA: Drama se vším všudy, Verstappen potrestán, Sainz jr. dominoval

Ačkoliv byly určité predikce o možném dešti, počasí v podstatě kopírovalo předchozí dny - 19°C, trať 37°C, vlhkost vzduchu se ustálila na 36 % a vanul celkem mírný větřík. Piloti si většinou ze škály C5-C3 vybrali středně tvrdou směs, nicméně šestice Lawson, Bottas, Colapinto, Pérez, Zhou a Ocon vsadila na tvrdé pneumatiky. Posledně jmenovaný navíc startoval z boxové uličky. Ještě před startem byl středem pozornosti Fernando Alonso, jemuž na velké obrazovce bylo vysláno sympatické blahopřání k jeho 400. Grand Prix; sám Španěl si pro tento významný závod zvolil zlatou přilbu s imitací filmového pásu zachycujícím momenty jeho neuvěřitelné kariéry.

V Mexiku je po startu zásadní první zatáčka - a také letos tu létaly úlomky drahých monopostů. Nejdřív ale Verstappen velmi tvrdě útočil na Sainze jr. a Carlos musel z první zatáčky za druhou projet po trávě. Pustil před sebe Verstappena a usadil se za ním, ale další akce nebyla třeba: ve středu pole ještě před první zatáčkou se Hülkenberg držel vpravo, Cunoda se pokoušel podjet po levé straně Albona, ale pravým zadním kolem se otřel o jeho levé přední. Japoncův svléknutý plášť ještě zasáhl Gaslyho (bez újmy), ale Albon s vyvráceným předním kolem zastavil za první zatáčkou - Cunoda skončil v bariéře o něco dříve. Albon neměl šanci uhnout více vpravo, protože tam byl zmíněný Gasly. Na trať vyjel safety car a traťové hlídky čistily trať a odklízely oba vozy.

Bernd Mayländer zajel do boxů na konci 6. kola a startovní pole se chystalo k restartu v pořadí Verstappen, Sainz jr., Norris, Leclerc, Hamilton, Russell, Magnussen, Hülkenberg, Gasly, Lawson, Stroll, Alonso, Pérez, Colapinto, Bottas, Zhou, Piastri a Ocon. A jako by nebylo Austinu málo, připravili si dva největší kohouti reprízu. V 9. kole Sainz jr. zdolal Verstappena, ten si postěžoval, že má prázdnou baterii. O kolo později se Max a Lando potkali v zatáčce 5 a Verstappen opět nenechal Norrisovi místo. Ten si zkrátil trať a ocitl se před Carlosem - pustil ho zpět, ale Max zaútočil podruhé v zatáčce 8, ovšem byl příliš rychlý a nevešel se na vymezenou trať - Norrise vyvezl s sebou, čehož využil Leclerc.

Zatímco se řešily incidenty, dvojice rudých vozů se postupně vzdalovala. Pak už padaly tresty a vypadalo to, že tentokrát se komisaři rozhodli vrátit Verstappenovi vše s úroky - ve 14. kole dostal prvních deset trestných vteřin za incident v zatáčce 5, o pět kol později mu napařili dalších deset vteřin za „osmičku“. Takže když ve 27. kole jako první ze špice stavěl, strávil v boxech 24 vteřin a propadl se na 15. místo.

Na čele se prozatím nic převratného nedělo - týmy evidentně jely na jednu zastávku v boxech a tu si postupně odbyli Hamilton a Gasly (29. kolo), Hülkenberg (30.), Norris a Magnussen (31.), Leclerc a Russell (32.) a konečně Sainz jr. (33.). Španěl jel s přehledem a Monačan se držel s přibližně stále stejným odstupem. Varováním pro Ferrari ale byl nástup Norrise, jenž zrychlil a začal stíhat cíl #1 - tedy Leclerca. Postupně smazal odstup 4,7 vteřiny (35. kolo) a za záď Ferrari se dotáhl v 62. kole, kdy měl poprvé k dispozici DRS. Nutno podotknout, že mu výborně vyšlo předjetí Lawsona a Strolla o kolo, zatímco Leclerc se viditelně zdržel. Než ale mohlo dojít k souboji, Charles udělal velkou chybu při výjezdu ze zatáčky 17 a měl co dělat, aby udržel smýkající se vůz aspoň v pruhu vedle trati. O stříbrném stupínku bylo rozhodnuto a vlastně i o vítězi - devět kol před cílem měl Sainz jr. 7,7 vteřin náskok a ten si klidnou jízdou v závěru pohlídal. Situaci ještě mohl zdramatizovat úlomek uprostřed rovinky před zatáčkou 12, ale do cíle chyběla tři kola a vedení se rozhodlo nic nekomplikovat. Leclerc nakonec našel aspoň maličkou útěchu, když v předposledním kole zajel pro nejměkčí směs do boxů a sebral Norrisovi bodík za nejrychlejší kolo.

Za trojicí osaměle jezdili oba Mercedesy. Pořadí si prohodili během zastávek, ale Hamilton tentokrát byl při chuti - v 50. kole se dotáhl na Russella a dvojice dostala od týmu povolení vybojovat pozice na trati. Lewis vytrvale útočil, George se stejně úspěšně bránil. Nakonec Hamilton zúročil svou bojovnost a pět kol před cílem na dlouhé rovince svého kolegu zdolal.

Verstappen do bojů o stupně vítězů nemohl zasáhnout, ale aspoň se snažil minimalizovat škody: postupně předjel Zhoua (29. kolo), Ocona (30.), Bottase (32.), Colapinta (36.), Lawsona (38.); Gasly a piloti Haasu mu udělali místo zastávkou v boxech. Pak ale jeho postup skončil - k Mercedesům se nepřibližoval a stěžoval si na ztrátu přítlaku. Naštěstí pro něj se Magnussen až do závěru nepřibližoval, takže nakonec ztratil s ohledem na situaci přijatelných deset bodů.

Haasy se opět ukázaly v dobré formě a v podstatě obhajovaly startovní pozice. Albon odstoupil, Gaslymu se opět nedařilo, takže Hülkenberg pouze přepustil v 56. kole pozici Piastrimu. Australan opravdu dělal maximum, aby se dotáhl co nejvýš, ale na Magnussena nevyzrál, i když mu chyběla na cílové čáře pouhá vteřina.

Opět se do akce dostali úspěšní „náhradníci“ - Colapinto a Lawson ale svůj závěrečný souboj vygradovali v 65. kole, kdy se „potkali“ v zatáčce 4. Liam si o pravou zadní Francovu pneumatiku zničil levý konec spoileru, takže v 67. kole zamířil do boxů a zároveň nazul červenou sadu. Nejrychlejší kolo mu ale patřilo jen do té doby, než ho s převahou vydobyl Leclerc. Colapinto byl nakonec dalším z hříšníků, co si připsali trest, 10 vteřin mu ale nijak neuškodilo, protože měl na další piloty více než dvanáctivteřinový náskok.

Domácí fanoušci mohutně povzbuzovali svého Checa, ale Sergio neměl svůj den. Nejdřív odhalili komisaři ,ulitý' start a dostal trest pěti vteřin (dostal se ještě před první zatáčkou o pět míst dopředu), navíc v 18. kole svedl v zatáčce 5 tvrdý duel s Lawsonem a výsledkem byl poškozený pravý bok. Stavěl jako první ve 21. kole, pak si ještě zopakoval zastávku ve 45. okruhu, kdy nasadil druhou středně tvrdou směs a nakonec stejně jako Leclerc zamířil do boxů potřetí pro červené pneumatiky. Ale vůz nebyl v takové kondici, aby mu byl připsán nejrychlejší čas na kolo.

Alonso bohužel svou jubilejní Grand Prix ukončil už ve 14. kole, kdy zajel do boxů - a byl to letos vůbec první závod, který nedojel. Gaslymu se ve zdecimovaném poli povedlo vytěžit maximum, u Williamsu nechali na trati Colapinta až do 48. kola a Argentinec už neměl šanci se dostat dopředu. Zcela neviditelný byl Lance Stroll a jenom podtrhl mizérii Aston Martinu. Bottas a Zhou sice zkoušeli nemožné a Valtteri se jednu chvíli držel na 10. místě, ale ztráta Sauberu je i nadále krajně kritická. Dokazuje to i fakt, že druhdy úspěšný Fin přišel o 13. příčku ve prospěch Ocona v posledním kole...

Druhý díl trojvíkendu tedy přinesl další dramatické až kontroverzní chvíle, můžeme tedy s napětím očekávat, co přinese předposlední sprinterský víkend už za týden v Brazílii.

GP Mexika (Autódromo Hermanos Rodríguez) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 25 1:40.55,800 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 18 + 4,705 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 16 + 34,387 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 12 + 44,780 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 48,536 6. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 8 + 59,558 7. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 6 + 1:03,642 8. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 4 + 1:04,928 9. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 2 + 1 kolo 10. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1 + 1 kolo 11. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team + 1 kolo 12. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing + 1 kolo 13. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 15. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 16. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T + 1 kolo 17. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 1 kolo 18. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team odstoupil 19. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing kolize 20. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T kolize Nejrychlejší kolo: 16 Charles LECLERC Ferrari SF-24

Ferrari 067 1:18,336

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ