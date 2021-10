PROHLÁŠENÍ po závodě: McLaren slaví, Verstappen a Hamilton nehledají chybu u sebe

MCLAREN

Daniel Ricciardo, 1. místo

Je to úžasné! Děkuji celému týmu, auto bylo po celý víkend skvělé. Povedl se mi start a pak jsem se snažil držet tempo. Bylo to o tom neudělat chybu, protože rozdíly byly malé. Naštěstí se nám to povedlo, je to odměna pro tým po několika těžkých závodech. Všichni si to zaslouží.

DANIEL: “To lead literally from start to finish I don’t think any of us expected that… I’ve just been a sandbagging SOB for the rest of the year! To not only win but to get a 1-2 - it’s insane!” #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/tFXltNya1M — Formula 1 (@F1) September 12, 2021

Lando Norris, 2. místo

Je to neuvěřitelné! Pro mě je hlavní věcí fakt, že se jedná o týmový výsledek. Ať jsem druhý, třetí nebo první, myslím, že nejlepší je mít double pro tým, zajistit si maximální počet bodů - je pak skvělý pocit být toho všeho součástí. Svým způsobem mi trochu chybí slova, ale jsem rád, že jsme zvládli závod tímhle způsobem, předjíždění, strategii i obranu. Jsem šťastný za Daniela a celý tým, protože pro nás všechny to je opravdu úžasný výsledek.

V jedné pasáži jsem se Danielovi přiblížil a několikrát se mi opakoval incident mezi Maxem a Lewisem, protože v zrcátkách jsem ho dobře viděl. Jestli jsem si v té chvíli říkal, že bych zkusil jít dopředu, blesklo mi hlavou, že to nemusí být nejlepší rozhodnutí. Vyhrál bych rád, ale double mě uspokojilo stejně. Pocity, které zažívám v týmu mají přednost před mými vlastními. Doufám, že tu strávím ještě mnoho let, zvláště s McLarenem a celým týmem, takže mám pocit, že v budoucnu ještě bude příležitost se o to pokusit. Teď jsem šťastný, že jsem skončil tam, kde jsem.

LANDO: "We have had an awesome weekend. We've been working towards this, we finally got ourselves a 1-2. I'm so happy!"#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Naef7pIDvW — Formula 1 (@F1) September 12, 2021

Andreas Seidl, šéf týmu

Především jsem dnes šťastný a hrdý na celý tým. Na každého člena týmu tady, v továrně, kolegy z Mercedesu a zejména na Daniela a Landa. Byli jsme dnes pod velkým tlakem, protože jsme věděli, že máme dobré auto, stejně jako jsme věděli, že pokud se nám podaří na začátku udržet náskok před soupeři nebo je předjet, bude tu šance na velký výsledek. Tým odvedl senzační práci, je skvělé vidět, jak se náš postupný progres vyplácí. Zároveň se ale nesmíme nechat unést, bude důležité dnešek oslavit, ale neměli bychom zapomenout, jak jsme před týdnem v Zandvoortu dopadli. Pořád máme hodně práce, ale jdeme správným směrem.

Lando má zatím senzační sezónu, Daniel měl problémy s integrací, než si po začátku na auto zvykl. Důvod, proč jsme ho chtěli dostat na palubu, je zřejmý: jde o zkušeného závodníka a je jedním z nejlepších. Je skvělé, že po přestávce to přišlo a víkend takhle dopadl... evidentně to je skvělé. Potřebovali jsme ten výsledek i pro souboj s Ferrari, abychom se v F1 vrátili zase do popředí. S oběma jezdci jsem maximálně spokojený, rovněž s tím, jak se tým vyrovnal s tlakem na něj vyvíjeným. Dnes v noci bude velká oslava, protože něco takového se zkrátka musí řádně oslavit!"



MERCEDES

Valtteri Bottas, 3. místo

Týmu jsem sdělil, že dnes budu vděčný za stupně vítězů, takže jsem rád, ze jsme toho dosáhli. Byla to skvělá stíhačka, nepamatuji se, že bych za svou kariéru získal tolik míst. Jet zezadu není nikdy nic jednoduchého, jsem také spokojen, že dnes máme víc bodů než Red Bull, zvláště s ohledem na mé postavení na startu. Bylo to celkem příjemné, pár dobrých soubojů a závodění. Bitva s Pérezem byla výborná, se svým výsledkem jsem spokojen. Pravděpodobně to je jeden z mých nejlepších výsledků s Mercedesem, celý víkend jsem se cítil dostatečně silný, takže cítím uspokojení. Havárie mezi Maxem a Lewisem je nepříjemná, přišli jsme o důležité body. Incident jsem pořádně neviděl, ale rád slyším, že jsou oba v pořádku. Teď je třeba dívat se dál a doufám, že tuto náladu přeneseme do Ruska, na trať, kde se mi vždy dařilo.

VALTTERI: “I’m glad we got more points than Red Bull. From my side it was good race. It was shame about the crash with Lewis and Max” #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/iAnopliVba — Formula 1 (@F1) September 12, 2021

Lewis Hamilton, nedokončil

Mám trochu ztuhlý krk a utrpěl jsem menší úder do hlavy. Ale jinak jsem v pořádku. Očividně jsem byl vpředu, zastávka byla poněkud pomalejší, ale vyjel jsem ven a brzdil před zatáčkou 1. Ujistil jsem se, že jsem nechal dost místa pro šířku vozu a vjel do zatáčky. Pak už jen vím, že Max přejel obrubník v druhé zatáčce nebo něco podobného - bylo evidentní, že se tam nemůže vejít - a najel do mě. Další věc, kterou jsem si uvědomil, že je nade mnou. Byl to nešťastný incident, budeme o něm mluvit se sportovními komisaři.

Necítil jsem se nijak dobře, ale pokoušel jsem se vyhrabat ze štěrku, doufal jsem, že auto rozjedu, ale bylo zničeno, takže by se na věci nic nezměnilo. Max prý v rádiu řekl: "Tohle se stává, když ten druhý nedá prostor". Byl to naprosto stejný scénář, jaký se stal v zatáčce 4, kde jsem útočil zvenku, byl jsem ve zcela stejné pozici, ale stáhl jsem se - tak se závodí. On dnes ustoupit nechtěl a věděl, že když takhle pojede do zatáčky 2, musí se právě tohle stát. Věděl, že bude muset jet přes obrubník, ale udělal to... nevím, co k tomu víc dodat.

Toto Wolff, šéf týmu

Další odpoledne plné smíšených pocitů. Na jedné straně odvedl Valtteri neuvěřitelný výkon, když z dvacátého místa dokázal skončit na stupních vítězů. Byl ve špičkové formě a po stíhačce z konce pole je to po zásluze především jeho víkend. Na druhou stranu incident s Maxem byl pro Lewise opravdu nešťastný, protože po své zastávce se zdál mít opravdu dobrou pozici. Pokud tuto nehodu srovnáte s Lewisem a jeho chováním v prvním kole ve Variante della Roggia, kdy Maxovi ustoupil, bylo celkem jasné, že jejich druhý střed skončí havárií. Komisaři učinili rozhodnutí; je zřejmé, že bez halo systému by byly následky mnohem horší.



RED BULL



Sergio Pérez, 5. místo

Byl to opravdu rušný závod a byla škoda přijít o stupně vítězů. Co se penalizace týče, myslím, že jsme doufali ve větší toleranci z toho hlediska, že šlo o "mojí" zatáčku a byl jsem před Charlesem, ale stalo se, snažili jsme se dohnat, co se dalo. Z naší strany jako tým jsme odjeli nejlepší možný závod, ale předjíždění bylo opravdu obtížné a také bylo těžké ustát ataky vozidel zezadu. McLaren byl opravdu rychlý a obtížně porazitelný, tento víkend měli solidní rychlost zejména na rovinkách, bylo těžké se za nimi držet. Jejich trakce byla opravdu velmi dobrá, takže jsem pro ně v žádné pasáži nebyl skutečnou hrozbou. Itálie nám jako týmu nesedí, nebyli jsme tu dost konkurenceschopní, takže pokračujeme a těšíme se do Ruska. Šampionát potrvá ještě dost dlouho.

Max Verstappen, nedokončil

Oba jsme viděli, že to v zatáčce 1 (Variante del Rettifilo) bude hodně těsné, Lewis si to také uvědomil a po výjezdu z boxů se po brzdění přesunul doleva, takže jsem musel vyjet téměř na trávu vedle trati. Přesto jsem očekával férový souboj v první zatáčce a poté ve druhé. Ale jakmile jsem byl vedle něj, pořád víc mě tlačil doleva. Domníval jsem se, že budu místo dost místa, abychom se dostali do druhé zatáčky, ale bohužel měl vytlačil z dráhy, takže jsem vjel na obrubník a následoval kontakt. Místo nehody jsem okamžitě opustil, je lepší prostě odejít a uklidnit se. Určitě si o celé věci promluvíme.

Dnes se hodně věcí nepovedlo. Začátek byl špatný, strategie nefungovala, nevydařila se zastávka v boxech. Takže je tu spousta věcí k analýze. Myslím, že jsme byli v mnoha věcech silní, ale dnes jsme ukázali pár slabin, které si rozebereme a budeme je chtít napravit.



Christian Horner, šéf týmu

Trest v podobě tří míst na startu nás zklamal, ale rozhodnutí komisařů přijímáme. Střet mezi Lewisem a Maxem vnímáme jako skutečný závodní incident. Můžeme najít argumenty pro obě strany, ale nakonec je frustrující vidět oba vozy mimo závod v probíhajícím napínavém šampionátu. Hlavní dnes je, že se halo systém osvědčil a zabránil fatálním následkům, ale takhle jsme si konec dnešního závodu nepředstavovali. U Checa byla smůla, považovali jsme jeho problém za okrajový, protože jsme od vedení závodu nedostali pokyn, aby pozici postoupil soupeři. Rozhodovali jsme, jak pokračovat v závodě, takže jsme zvolili tuto možnost a Sergio za ní byl poté potrestán.



FERRARI

Charles Leclerc, 4 místo

Nemyslím, že jsme dnes mohli udělat víc, čtvrté místo je maximem. Opravdu jsem se snažil, dal jsem do toho všechno. Když mě Valtteri předjel, vrátil jsem mu to, ale nakonec byli až moc rychlí. Hlavně ve třetím sektoru. Pro nás bylo složité je předjet a snadné nechat se předjet. Ale když se podíváte, kde jsme byli loni... Udělali jsme velký pokrok. V tom musíme pokračovat. Svůj dnešní výkon hodnotím jako jeden z pěti nejlepších ve Formuli 1.

Carlos Sainz, 6. místo

Byla to moje první GP Itálie v barvách Ferrari. Na tenhle okamžik budu vždy vzpomínat, i když výsledek nebyl nejlepší. Chtěli jsme se před tifosi postavit na stupně vítězů, ale nepovedlo se. Do boje o ně jsme se nezapojili, od včerejšího tréninku jsem se s vozem mnohem víc trápil. Zvlášť nestabilní zadní část s nedostatkem maximální rychlosti byla pro mě velmi nepříjemná. Když vezmeme v úvahu tyto okolnosti, je šesté místo slušný výsledek, ale kvůli tomu tady nejsme, potřebujeme se nadále zlepšovat, abychom mohli příští rok bojovat už o vítězství. Dnes gratuluji McLarenu k dvojitému vítězství, které si zasloužili. Nemohu se dočkat, až s nimi budu v Rusku opět soupeřit.

Mattia Binotto, ředitel týmu

Slušný výsledek je odrazem toho, co jsme na trati mohli očekávat, bohužel neodpovídala plně vlastnostem našich vozů. Ve skutečnosti jsme tu doplatili na nedostatek rychlosti, což nás zejména při restartu činilo zvlášť zranitelnými. Rychlost byla v rámci daných možností a vzhledem k tomu, co jsme od závodního víkendu očekávali, nakonec uspokojivá. Blahopřejeme McLarenu k jeho prvnímu vítězství po devíti letech, jsou zpět na třetím místě v Poháru konstruktérů, ale sezóna ještě bude dlouhé a my uděláme vše pro to, abychom v ní bojovali až do samotného konce.



ASTON MARTIN



Lance Stroll, 7. místo

Dokončení na 7. místě je dobrým výsledkem. Bylo to o tlačení na pilu po celou dobu závodu, protože pole bylo sjeto. Podařilo se nám najít dobré místo. Sice jsme nebyli tak rychlí na rovinkách jako ostatní, ale byli jsme silní v zatáčkách. Myslím si, že 7. místo je pro nás maximem, kterého jsme mohli vzhledem k našemu tempu dnes dosáhnout. Po třech závodních víkendech po sobě je dobré mít před Ruskem nějakou pauzu a těším se, až se vrátím zpět do auta.

Sebastian Vettel, 12. místo

Dnešek nebyl našim dnem. Můj závod skončil hned v prvním kole. Měl jsem dobrý start a podařilo se mi vyhnout se problémům v první šikaně, ale byl jsem vytlačen v zatáčce číslo 6 a ztratil hodně míst, tomu hodně přispělo i to, že si jezdci zkracovali šikanu mezi zatáčkami 4 a 5. Auto bylo potom hodně poškozené a bylo nemožné se vrátit. Dále jsme zastavovali v boxech před Safety carem, což bylo taktéž nešťastné. Dávalo nám to naději se dotáhnout na jezdce před námi, ale nedařilo se nám to. S Estebanem a Mickem jsem měl taky kontakt, což situaci nepomohlo. Užil jsem si ale souboj s Robertem. Chtěl bych také pogratulovat Danielovi, který dnes zvítězil.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Lance dnes odjel skvělý závod, což mu přineslo ve finále 7. místo a nám důležitých 6 bodů do poháru konstruktérů. Pokud jde o Sebastiana, měl odpoledne plné incidentů, jeden byl i s Lancem v prvním kole závodu a další později s Estebanem. Poškození si vybralo svoji daň na konci závodu, kdy bylo těžké předjíždět. Dále jedeme do Soči, kde se chystáme si připsat další mistrovské bodíky.



ALPINE

Esteban Ocon, 10. místo

Dnešek byl pro nás intenzivním závodem, bodování je sice vždy skvělá věc, ale cítil jsem, že jsme mohli dosáhnout více. Měl jsem dobrý start a posunul se o pár příček dopředu, ale potom jsem musel vracet pozici zpět Nicholasovi, což nás stálo nějaký čas. Potom jsem měl dobrý souboj se Sebastianem, ale trochu jsme se v zatáčce číslo 4 dotknuli, a i přes to, že nedošlo k žádnému poškození jsme dostali penalizaci 5 vteřin. Když vyjel Safety car, rozhodli jsme se odpykat si trest v boxech, což nás stálo hodně času. Nesouhlasím s rozhodnutím u obou incidentů, ale takhle to hold někdy chodí. Jeden bod neodráží práci celého týmu tento víkend, protože zde byl potenciál pro více.

Fernando Alonso, 8. místo

Myslím si, že jsme dnes maximalizovali po páteční kvalifikaci náš potencionál. Byl to pro mě dnes sice trochu osamělá závod, ale obě auta jej dokončila na bodech, což je skvělá zpráva pro tým. Myslím si, že výsledek dnešního ukazuje, že se nám závod opravdu povedl, měli jsme skvělou strategii a skvěle odvedené zastávky v boxech. Nyní je Monza za námi a my doufáme, že opět nalezneme v dalším závodě konkurenceschopnost a budeme moci vybojovat více bodů do šampionátu.

Marcin Budkowski, výkonný ředitel

Dnes to byl sice rušný závod, ale povedlo se nám jej dojet opět s oběma vozy na bodech. Vzhledem k naši pozici na startu jsme dnes odvedli celkem dobrou práci, navíc naši nejbližší rivalové v šampionátu nebodovali. Upevnili jsme 5. příčku v poháru konstruktéru na okruhu, který není pro náš vůz až tak příznivý. Gratulace patří Danielovi, je to tento víkend již druhý australský jezdec, který vyhrál, jelikož člen Akademie Alpine Oscar Piastri vyhrál dnes ráno závod Formule 2! Po třech závodních víkendech v řadě si tým udělá zaslouženou přestávku před cestou do Soči, což je okruh, na kterém bychom mohli být konkurenceschopnější a bojovat o více bodů.



WILLIAMS

George Russell, 9. místo

Když na trať vyjel safety car, byli jsme ve správný čas na správném místě a získali v boxech pár pozic. Poslední stint byl opravdu velmi silný: přede mnou Alonso a za mnou Ocon - dokázal jsem si zachovat odstup. V posledních čtyřech závodech jsme třikrát bodovali, což v určité chvíli vypadalo naprosto neuvěřitelně. Dnes jsme se všemi těmi incidenty měli dost štěstí, ale zase jsme byli připraveni využít možností a byli schopní o pozice zabojovat. Podařilo se nám porazit jeden vůz Alpine, jeden Aston Martin a obě Alfy Romeo - je třeba tuto dynamiku nadále udržovat. Chci také ocenit výkon McLarenu - Daniel a Lando jsou fajn kluci a tohle double je opravdu impozantní.

Nicholas Latifi, 11. místo

Byl to hodně těžký, ale pozitivní závod. Skončit na jedenáctém místě není nikdy moc příjemné, ale se svým výkonem jsem spokojený, protože Monza patří mezi mé slabší okruhy. U mě nebylo dobré načasování safety caru, nezvládl jsem souboje s Georgem a Estebanem, jeho auto bylo na nových pneumatikách rychlejší. Myslím, že kdyby SC nevyjel, zůstal bych na bodech, do té doby jsem se cítil poměrně komfortně. Pro tým je to dobrý výsledek, protože jsme dnes o bodech vůbec neuvažovali.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozidel

Z hlediska absolutní rychlosti nebyl tento víkend z naší strany nejkonkurenceschopnější, nicméně jsme měli slušný závodní vůz, jenž umožnil oběma pilotům usilovat o příčky před sebou. Díky problémům soupeřů jsme také získali nějaké pozice, sami se vyhnuli problémům a na této obtížné trati si vůbec vedli velmi dobře.

Nicholas zajel výborný první stint a po zastávce v boxech měl dobrou výchozí pozici. Bohužel výjezd SC mu neprospěl, naopak byl ideální pro George - před Nicholase se dostal v boxech a od té chvíle jel skvěle. Stíhal Fernanda a dokázal se bránit před Oconem. Nicholas měl smůlu, že mu uniklo bodované místo, ale v dalším z řady závodů jel výborně a je v něm potenciál do budoucna.



ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 13. místo

Je škoda kompromitovat tak dobrý víkend incidentem v prvním kole. Ve druhé šikaně jsem byl trochu široký, přeskákal jsem obrubníky a pak už jsem neměl nad vozem kontrolu. Potřebuji se na celou věc podívat, abych plně porozuměl, k čemu tu došlo. Pak už to byl hodně těžký závod, měl jsem poškozené šasi a útočit zezadu bylo velmi obtížné. Je to velké zklamání, zvláště když vím, jak jsme byli rychlí a kde skončily vozy, které byly na roštu kolem mne. V domácím závodě na Monze jsem si přál mnohem víc.

Robert Kubica, 14. místo

Nebyl to vůbec tak snadný závod, jak jsme doufali a nakonec jsme z něj vytěžili, co bylo možné. Zajel jsem dobré první kolo - start jsem neměl nijak skvělý, ale pozice byla solidní, posunul jsem se o tři místa, přestože jsem kromě Bottase jel jediný na tvrdé směsi. Neměla ideální přilnavost, věděl jsem, že je musím šetřit, a tak jsem udělal místo Russellovi a doufal, že v druhé polovině závodu budu mít na středně tvrdé směsi výhodu. I po zastávce jsem se snažil stíhat vozy přede mnou - přibližoval jsem se, ale zároveň ztrácel přilnavost. Na konci závodu jsem svedl souboj se Sebastianem a vyměnil si znovu místo s Antoniem.

Frédéric Vasseur, ředitel týmu

O víkendu jsme předvedli opravdu dobrou rychlost, takže je zklamáním odjíždět odtud s prázdnou, když se závod vlastně "rozhodl" v prvním kole. Výkon v kvalifikaci a sprintu nás posunul na skvělou pozici, měli jsme dostatečnou rychlost bojovat s vozy kolem nás. Bohužel kolize na začátku prvního kola ovlivnila Antoniův závod a nepomohl nám ani safety car. Robert si v úvodu vybudoval dobrou pozici, což pro něj bylo po potížích v kvalifikaci hodně dobré. Dobře bojoval a plnil týmové úkoly. Celkově řečeno jde o promarněnou příležitost, protože jsme byli dost rychlí a víkend vypadal hodně nadějně, stále jsme se pohybovali v první desítce až do neděle, kde nás okolnosti dostihly a museli jsme se spokojit s umístěním mimo body.



ALPHATAURI

Pierre Gasly, nedokončil

Víkend jsme začali opravdu brilantně a povedl se mi další výborný kvalifikační výsledek, ale od včerejšího sprintu bylo všechno ostatní obrovským zklamáním. Byl mi po prvních kolech jasné, že něco není v pořádku, ale nepodařilo se nám přijít na příčinu potíží, bohužel jsem musel auto odstavit. Protože jedeme na domácí půdě, je pro nás nesmírně těžké neuspět ani s jedním vozem. Jsme si vědomi, že výkon náš vůz má, chce to jen tvrdě pracovat a připravit se na další závod.

Juki Cunoda, nedostartoval

Při nájezdu na startovní rošt se objevil u vozu mechanický problém. Zkusili jsme ho odstranit na místě, ale neuspěli jsme, auto tedy putovalo zpět do garáže, abychom ho dali před závodem do pořádku. Ačkoliv mechanici odváděli jedinečný výkon a pokoušeli se problém napravit, nepodařilo se, takže jsem vůbec neodstartoval. Je pro mě těžké nezískat další zkušenosti a najet nějaká kola, ale teď je třeba obrátit list a plně se soustředit na Rusko, což také činím.

Jody Egginton, technický ředitel

Pro oba piloty bohužel dnešní závod skončil dříve, než začal. Juki při nájezdu na rošt hlásil problém s brzdnou soustavou, ale i když se kluci v depu snažili, nepodařilo se jim věc vyřešit, takže vůbec do závodu nenastoupil. Pak jsme registrovali systémové selhání u Pierrova vozu, takže musel velmi záhy odstoupit. Frustrující je, že jsme tu nedokázali využít velmi silný výkon pro bodový zisk - že nebyly utopií dokazuje Gaslyho páteční výkon. Ani Juki si nerozšířil svůj rejstřík o další závodní kilometry, takže jsme ani nemohli bojovat s našimi přímými konkurenty. Nicméně naše úpravy se prokázaly jako konkurenceschopné a všichni se budou snažit, abychom poznatky přenesly do dalších závodů a získání výhody před našimi nejbližšími soupeři.



HAAS

Mick Schumacher, 15. místo

Osobně jsem cítil, že to byl dobrý závod. Cítil jsem, že naše rozhodnutí bylo správné, co se strategie týče, komunikace v závodě byla velmi dobrá. Pokud jde o začátek, vpředu se toho hodně dělo a po vyjetí safety caru to bylo hodně zajímavé. Tentokrát jsme měli dobrý restart a mohli jsme se pustit do boje. Bohužel jsem si mírně poškodil přední křídlo, ale obecně můžeme být rádi, jak jsme dnes závod zvládli.

Nikita Mazepin, nedokončil

Dle mého názoru došlo k poškození pohonné jednotky - ztratil jsem veškerou energii. Bylo by nebezpečné jet dál, protože PU nedokázala obnovit energii, takže mi tým sdělil, abych okamžitě vůz odstavil. S Mickem jsme se potkali hned v úvodním kole ve čtvrté zatáčce (Variante della Roggia), já jsem před něj strčil příď a on evidentně potřeboval zatočit, takže jsme se srazili. Mrzí mě, co se stalo, byla to moje chyba, která mě nijak netěší, ale hodnotil bych celou věc jako závodní incident. Zjistil jsem, že můj vůz doznal újmy v oblasti předního spoileru, takže jsem musel do boxů - a potom se se mnou definitivně rozloučil motor.

Günther Steiner, generální ředitel

Po všech stránkách to byl vzrušující závod i s tím, co se v jeho průběhu stalo. Očividně jsme opět měli interní duel mezi našimi piloty, ale dokázali si to vyříkat. Co se stalo, nedá se odestát - vzali to sportovně. V tomto směru děláme pokroky a doufám, že se nám to povede držet na této úrovni. Myslím, že se Mick a Nikita poučili z předchozích závodů. Pokusíme se je posunout o krok dál a doufám, že přijmou naše rady, které jim dáváme jako tým. Také chci věřit, že podobných záležitostí, jakou jsme dnes viděli, bude v budoucnu stále méně. Pokud si to oba ujasní, bude to součást jejich závodní výchovy - dnes jsme měli štěstí, že ani jeden vůz nebyl vážněji poškozen.