Verstappen potrestán za incident na Monze

K incidentu došlo v 26. kole poté, co Hamilton absolvoval zastávku v boxech. Hodlal využít skutečnosti, že Max Verstappen se v boxech zdržel neúměrně dlouho (11,1 vteřiny), ale Holanďan dokázal zajet dvě kola od svého pit-stopu dost rychle na to, aby ohrozil Lewisovu pozici. Do první zatáčky dorazily oba vozy téměř současně, nicméně Hamilton si držel vnitřní okraj Variante del Rettifilo a Verstappen musel točit téměř na travnatém okruhu, jak sám uvedl po závodě.

Po projetí první části šikany na konci cílové rovinky se ocitly oba vozy vedle sebe, ovšem nikoli bok po boku - Hamilton byl zhruba o čtvrtinu délky vozu vpředu. Verstappen se dostal levou polovinou vozu mimo trať a najel na zvýšený obrubník, mající za cíl znemožnit pilotům "řezání" šikany - teď působil jako katapult, po něm došlo ke kontaktu zadních kol obou vozů, přičemž Red Bull vylétl do vzduchu a seshora se "projel" po Mercedesu obhájce titulu.

Po závodě oba piloti nechtěli poskytnout zásadní prohlášení médiím ohledně incidentu. Po schůzce s bezpečnostními komisaři FIA bylo vydáno prohlášení, v němž je jako původce incidentu označen Max Verstappen. V příští Grand Prix bude na startovním roštu posunut o tři místa zpět a do jeho závodní licence přibudou dva trestné body - ve dvanáctiměsíčním cyklu se jedná o jeho první zápis.

"Sportovní komisaři vyslechli piloty vozů 33 (Verstappen) a 44 (Hamilton) plus zástupce týmů, prověřili obrazové důkazy a došli k názoru, že za střet obou vozů v zatáčce 2 může především pilot vozu 33. Monopost č. 44 vyjížděl z boxů, vůz č. 33 se pohyboval po hlavní rovince. V padesátimetrovém prostoru před zatáčkou 1 byl vůz 44 výrazně před vozem 33. Pilot vozu 33 brzdil pozdě a dostal se po bok vozu 44, ale v žádném momentu se vůz 33 nedostal dále než na úroveň těsně za předními koly vozu 44. Při slyšení před komisí FIA pilot vozu 33 tvrdil, že považuje za viníka kolize pilota vozu 44, neboť po projetí zatáčky volil záměrně širší stopy a »přitlačil« jej za okraj trati. Pilot vozu 44 oponoval, že vůz 33 se pokusil projet za každou cenu, měl buď přerušit útočný manévr nebo volit směr přes vnitřek únikové zóny. Stewardi na záběrech CCTV zjistili, že pilot vozu 44 se držel ideální stopy, čímž jeho poloha mohla způsobit přejetí obrubníku vozem 33. Podle názoru komisařů byl celý manévr ze strany vozu 33 proveden příliš pozdě, aby měl jeho pilot nárok na místo vedle vozu 44," praví se v poměrně dlouhém zdůvodnění incidentu. Komisařil rovněž usoudili, že ačkoliv by bylo možné vzít v úvahu, že vůz 44 mohl být blíže vnitřnímu okraji trati mezi zatáčkami 1 a 2, zároveň však deklarovali, že jeho pozice byla akceptovatelná - z tohoto důvodu leží větší část viny na pilotovi vozu 33. "Komisaři zdůrazňují, že při potrestání viníka brali v úvahu samotný incident, nikoli jeho následky," zní závěr prohlášení.