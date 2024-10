GP MEXIKA: Kvalifikaci možná překvapivě vyhrál Sainz jr., selhání Péreze a Piastriho

Sekce zatáček 7 - 11, poté ošemetná dvanáctka; to jsou největší pasti, s nimiž se piloti po tři tréninky potýkali. V kvalifikaci jim počasí jako doposud přálo - teplota 22°C, trať o 22°C vyšší, vlhkost vzduchu 41 % a západní vítr o síle 8,6 km/h - to byla kulisa kvalifikace, v níž byla většina diváků natěšena na domácího miláčka „Checo“ Péreze.

Q1 - 18 minut

Dle očekávání většina pilotů do úvodní části nasadila nejměkčí směs C5 - výjimku tvořily týmy Ferrari a McLaren. Boxová ulička však vyhlížela pustě, až po půl minutě se pustili na trať oba Saubery (Bottas a Zhou), Ocon, Stroll a Gasly; za nimi se pak začal trousit ostatní. První čas zajel Bottas, ale 1:18,507 už tradičně byl jen orientační. I na středně tvrdé směsi byly rychlé Ferrari a McLareny, ale když se do čela posunul Verstappen (1:16,998), přestal Norris spekulovat a nasadil také červené pneumatiky - a Maxe překonal - 1:16,505.

VISA Cash App RB a Haas osm minut čekaly na svou šanci, ale poté se bez potíží dostaly do středu pole. To Mercedesy opět hazardovaly s nervy svých příznivců, což naznačila i komunikace boxů s Russellem, když zajel čas 1:17,194 a dotázal se, zda je dostatečný: „Negative!“ zněla strohá odpověď. Že to nebylo přehnané, ukázaly následující chvíle.

V ohrožení se totiž ocitli Pérez, Piastri i Leclerc. Oscar, jenž první pokus zhatil probrzděním v zatáčce 5, dostal šanci jako první, ale nezvládl zatáčku 12, vyjel mimo trať a čas 1:17,631 mu byl škrtnutý. Hned se pokusil o další kolo, ale příliš se nepolepšil. Mohutně povzbuzovaný Pérez byl ale ještě horší. Ferrari neriskovalo a poslalo oba piloty na nejměkčích pneumatikách, a ti se posunuli na druhé (Sainz jr.) a čtvrté místo. Piastri ale neuspěl a rozladěný musel být i Colapinto, jehož posledním pokusem nechal v poslední pětce Bottas (1:17,393).

Do Q2 nepostoupili: Colapinto, Piastri, Pérez, Ocon, Zhou

Q2 - 15 minut

Jako první do druhé části vyrazili Albon, Verstappen a Leclerc se Sainzem jr. Albon začal časem 1:17,090, ale vzápětí ho „umravnil“ Verstappen (1:16,629). Sainz jr. se také nedostal pod 1:17,0 (1:17,027) a u Leclerca by hledači skrytých významů určitě našli úzkou spojitost, protože mu byl škrtnut jeho čas 1:17,631 - stejný o jaký přišel Piastri v Q1 - i když Monačan porušil limity v zatáčkách 2 a 3. Norris na pohodu zajel čas 1:16,301 a jeho vůz mechanici uklidili do garáže.

Druhé pokusy zahájili Ferrari a Leclerc s nožem na krku vykouzlil výkon 1:16,641, tedy téměř o vteřinu lepší než smazaný. Vzápětí se do T10 dostali i oba Haasy, ačkoliv Magnussenovi se vydatně do cesty pletli oba piloti Mercedesu. Všechno snažení jejich i VISA Cash App RB a Aston Martinů bylo zbytečné - Cunoda v nájezdu do zatáčky 12 deset vteřin před koncem zablokoval kola a bokem levým bokem narazil do bariéry. Auto bylo nepojízdné, zavlála červená vlajka a Lawson, Alonso, Stroll a Bottas museli poslední pokus přerušit. Zejména Lawson byl hodně rozladěn a v bleskovém rozhovoru prohlásilo, že měl rozjetý velmi dobře první sektor...

Do Q3 nepostoupili: Cunoda, Lawson, Alonso, Stroll, Bottas

Q3 - 12 minut

Poslední část kvalifikace byla poodsunuta kvůli nutné opravě bariéry, kterou Cunoda poškodil. Do boje o nejlepší desítku vyrazily jako první Haasy následované Verstappenem, Ferrari zůstaly na chvostu - Sainz jr. docela poslední. Haasy zajely naprosto irelevantní časy (Hülkenberg 1:17,581 a Magnussen 1:18,104), takže do vedení šel na kratičkou chvíli Verstappen - ale jeho čas 1:16,368 vzápětí zmizel, protože podobně jako Leclerc v Q2 „střihl“ vrcholky zatáček 2 a 3. Ani Norris se nezdál být dobře naladěn, protože horší čas zajel pouze v Q1 na středně tvrdé směsi. Po prvních pokusech tak bylo pořadí Sainz jr., Leclerc, Russell, Hamilton, Norris, Gasly, Albon, Hülkenberg, Magnussen a Verstappen. Hamilton si postěžoval, že vůz je v porovnání s třetím tréninkem naprosto odlišný.

Haasy zahájily i druhé pokusy s Albonem a Gaslym za sebou, poté následovala dvojice Ferrari a Verstappen - za ním pak Norris. Ačkoliv se kromě Hamiltona všichni piloti zlepšili, Leclercovi to na udržení první řady nestačilo - zato Sainz jr. jako jediný pilot prolomil hranici 1:16,0!

Kvalifikace přinesla několik zajímavostí - hned čtyři týmy zanechaly jeden vůz v Q1 a s druhým postoupily do Q3. Sainz jr. se do čela startovního pole postaví po více než roce (naposledy v Singapuru 2023), Pérez po třech letech, kdy byl na domácí půdě vždy v TOP5, tentokrát naprosto vyhořel a Piastri letos vůbec poprvé chyběl v TOP 10. Nelze přehlédnout velmi slušnou formu Haasu a další solidní výkon Gaslyho, jde jen o to, aby v závodě neměl smůlu jako v Austinu. Karty pro zítřek jsou rozdané zajímavě a je otázka, kdo si vytáhne trumfové eso.

GP Mexika (Autódromo Hermanos Rodríguez) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:15,946 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:16,171 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:16,260 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:16,265 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16,356 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16.651 7. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:16,886 8. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:16,892 9. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:17,065 10. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:17,365 11. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:17,129 12. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T 1:17,162 13. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:17,168 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:17,294 15. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:17,817 16. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:17,558 17. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:17,597 18. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:17,611 19. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:17,617 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:18,072

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ