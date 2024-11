"Las Vegas nám bude sedět více než McLarenu." Ferrari zaútočí na titul

Ten se dostal do čela šampionátu v září v Ázerbájdžánu, kde předstihl Red Bull. Ferrari však dokázalo vyřešit své potíže s poskakováním vozu po nasazení letních novinek a vrátilo se v silné formě. V Mexiku se dokonce dostalo před Red Bull na druhé místo.

Před víkendovým závodem na americké půdě tlumí vysoká očekávání: "Myslím, že nálada v týmu je velmi poklidná. Všichni jsou hodně klidní a to je opravdu dobré. Minulý rok či před dvěma roky tomu tak podle mě nebylo. Pocity byly velmi odlišné. Byli jsme více vzrušeni či ovlivněni tím, co se dělo. Teď tomu tak není," popisuje Charles Leclerc.

"Cítím, že jsme jako tým podstatně solidnější a nemáme emoční výkyvy. Snažíme se být vyrovnaní, což je především Fredova zásluha," poukazuje na svého šéfa Frederica Vasseura.

"Snažíme se zkrátka soustředit na krok za krokem a řešit v danou chvíli jeden problém. Máme před sebou závod, který tento víkend chceme vyhrát. Pokusíme se dosáhnout to nejlepší, co můžeme," přibližuje monacký jezdec ambice Ferrari.

Kvalifikace i závod se pojedou večer v nevadské poušti za nižších teplot, které mohou sehrát svou roli. "Když se podívám na konfiguraci okruhu, tak bych řekl, že by Ferrari mělo být konkurenceschopné, nebo přinejmenším být v mixu vpředu," říká jeho týmový kolega Carlos Sainz.

"Když cítíte ty teploty a víte, jak moc jsme se letos občas trápili při zahřívání pneumatik a se vším, pak to tak být nemusí. Existují tedy dva faktory. Uvidím, jak se spolu poperou a kdo o tomto víkendu předvede ty nejlepší výkony," pokračuje Španěl, který po sezóně přestoupí k Williamsu.

