GP BRAZÍLIE: PROHLÁŠENÍ po závodě: Verstappena uznává i konkurence

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo:

Upřímně, dnešek byl neuvěřitelný. Jsem velmi hrdý na to, že jsem v Brazílii vyhrál, protože je to pro mě speciální místo, ale také proto, že jsem startoval ze sedmnáctého místa. V první řadě bych chtěl poděkovat týmu: odvedl úžasnou práci, všichni udělali všechna správná rozhodnutí a byli neuvěřitelně klidní. Měl jsem opravdu dobrý start, udělal několik dobrých předjetí a tým správně rozhodl, abych zůstal na trati před červenou vlajkou. Na mokru a při jízdě v takových podmínkách se vždy cítím sebejistě, ale dnes mi auto dodalo sebevědomí, abych do toho šel. Jel jsem opravdu dobře a byl jsem rychlý, takže jsem se dnes cítil nezastavitelný. Rozhodně to bylo emocionální vítězství; Byl jsem hodně motivovaný a dal jsem do tohoto závodu všechno. Dnes jsem překvapil sám sebe, protože jsem nečekal, že skončím první. Je to pro nás byl opravdu dobrý výsledek a jsem na něj opravdu hrdý. Prostě nádherné.

Sergio Pérez, 11. místo:



Víkend smíšených pocitů, dnes mi chybělo trochu štěstí. Peumatiky byly na startu dost studené, což nás limitovalo a pak jsem zajel do boxů těsně před červenou vlajkou. Od začátku jsem byl na špatné straně. Zvládl jsem několik dobrých soubojů, ale bylo docela těžké předjíždět. Podmínky byly celý den smíšené, déšť přicházel a odcházel po celou dobu kvalifikace a bylo také zvláštní jet kvalifikaci a závod ve stejný den. Jsem rád, že jsme dnes mohli závodit a že fanoušci mohli vidět akci na trati, protože je tu velmi vášnivý dav. Velká gratulace Maxovi, byl silný po celý víkend a opravdu se probíjel polem, je to skvělý výsledek pro tým. Končí trojvíkend, jenž pravděpodobně byl naším nejkonkurenceschopnějším jako týmu v poslední době. Doufejme, že poslední tři závody budou pro náš boj o titul pozitivní.

Christian Horner, šéf týmu

Max dnes předvedl mistrovskou ukázku, byl prostě skvělý. V těchto podmínkách se opravdu projeví řidičské dovednosti, jel svou vlastní ligu. Jako tým jsme udělali všechna strategická rozhodnutí správně a vůz měl skvělou rychlost. Jaká to změna od dnešního rána, kdy jsme si mysleli, že skončit v TOP5 bude neuvěřitelná dřina. Dostat se ze 17. místa na startovním roštu přes téměř celé pole, to byl neuvěřitelný výkon, jeden z Maxových nejlepších. Checo měl také silnější víkend a během závodu měl několik smolných momentů. Tým dnes ukázal, že se nikdy nevzdáme, což bylo zřejmé jak na trati, tak s celým osazenstvem Milton Keynes. Je to skvělý výsledek pro tým a tuto dynamiku si s sebou přeneseme i do posledního trojvíkendu sezóny.

Alpine

Esteban Ocon, 2. místo:

Jsem velmi šťastný a opravdu nevím, jestli se mi to zdá nebo je to realita! Jsem na celý tým tak hrdý. Během jednoho závodního víkendu jsme získali úžasný počet bodů. Po včerejšku se takový výkon zdál nemožný, ale když jsou podmínky těžké, viděli jsme, že můžeme bojovat. Dnes ráno jsem zajel velmi dobrou kvalifikaci jako dobrou přípravu na závod. Když jsem byl na čele závodu, chvíli jsem tomu věřil ve vítězství, ale Max byl v posledním stintu rychlejší, takže nemohu litovat konečného výsledku, protože to bylo rozhodně maximum, čeho jsem mohl dosáhnout. Znovu to dokazuje, že máme potenciál a musíme jen pokračovat v tvrdé práci v posledních třech závodech. Jsem také velmi šťastný, že mohu sdílet toto pódium s Pierrem. V posledním kole závodu jsem přemýšlel o tom, že to bude skutečností sdílet spolu pódium, jako za starých dobrých časů, kdy jsme začínali na motokárách v podobných podmínkách. Toto pódium mi zůstane navždy v paměti a jsem velmi šťastný za celý tým.

Pierre Gasly, 3. místo:

Neuvěřitelný den pro celý tým. Nikdo z nás si nedokázal představit dvojité pódium, ale dokázali jsme to a nemohl jsem být na všechny pyšnější. Neměli jsme lehký ročník. Občas jsme se trápili, byli jsme vzadu, což bylo těžké pro všechny zúčastněné. Nikdo se však nevzdal, všichni zůstali soustředění a motivovaní a nyní máme v São Paulu dvě trofeje, což je prostě úžasné. Věděli jsme, že den s obtížnými podmínkami umožní cokoliv. Šlo to o tom být připraven na cokoliv a vše realizovat na maximum. Jsem velmi šťastný i za Estebana, dnes zajel skvělý závod. Máme svůj příběh, jedinečný a krásný. Vyrůstali jsme spolu ve stejné oblasti a od dětství jsme jezdili na motokárách. Nejenže jsme se oba dostali do formule 1, ale překvapivě jsme se stali týmovými kolegy a nyní spolu sdílíme stupně vítězů v jedněch barvách. Prostě neuvěřitelné a jsem šťastný za nás oba. Byl to rušný trojí víkend, kde jsme se určitě zlepšili. Musíme pokračovat a zůstat v posledních třech závodech hladoví po úspěchu, protože bitva o Pohár konstruktérů je stále velmi těsná.

Oliver Oakes, šéf týmu

Skvělý způsob, jak zakončit třetí závodní víkend v řadě. Tím spíš po časném ranním budíčku po včerejším odkladu kvůli dešti! Oba jezdci byli dnes v obtížných podmínkách bezchybní, za celý den jedinkrát nezaváhali. Kromě včerejších bodů ve sprintu to byl pro celý tým skvělý víkend za všech podmínek. Uznání všem směřuje do Enstone a Viry za jejich tvrdou práci v posledních dvou měsících, aby přenesli výkon na trať. To nám dává určitý impuls, který musíme využít k tomu, abychom úspěšně sezónu dokončili.

Mercedes

George Russell, 4. místo:

Intenzivní závod, z nějž je třeba hodně vyhodnotit a poučit se. Měl jsem dobrý start a byl jsem překvapen rychlostí v úvodním stintu – na trati jsem neměli správný tlak v pneumatikách a očekával jsme, že budou odcházet, chování vozu proto bylo povzbudivé. Když přišel VSC a silný déšť, chtěl jsem zůstal na trati, protože jsem si myslel, že bude červená vlajka – bylo to jako od určitého bodu k dalšímu, s aquaplaningem na rovinkách. Zajel jsem do boxů stejně tak Lando a vozy, které zůstaly na trati, skončily před námi. Ale je snadné se toto posuzovat po závodě; jsme v tom společně a snažíme se udělat nejlepší rozhodnutí s informacemi, které máme k dispozici. Na začátku víkendu bych počítal se čtvrtým místem, ale po kvalifikaci a jízdě ve vedení v první polovině závodu je samozřejmě těžké necítit lítost, že jsme dnes promarnili příležitost.

Lewis Hamilton, 10. místo:

Dnes to pro nás byl velmi těžký závod - a abych byl upřímný, pravděpodobně jeden z nejtěžších závodních víkendů sezóny. Vůz se po celý víkend velmi obtížně řídil a nezlepšilo se to během celého závodu. Ale i přes dnešní výsledek neopouštím Brazílii naštvaný, protože jsou zde neuvěřitelní fanoušci. Byl to tak neobvyklý den s brzkou kvalifikací; vstávali jsme ve 4:00 – a takové odhodlání a pozitivitu prostě nemůžete překonat, bez ohledu na výsledek na trati. Navíc bylo tak emotivní dnes ráno usednout do Sennova vozu před tribunami a propojit se s pětiletým dítětem někde v mém nitru. Byl to pro mě velmi speciální okamžik a jsem velmi vděčný, že navzdory podmínkám bylo dnes možné tuto jízdu absolvovat.

Andrew Shovlin, technický ředitel trati

Celkově těžký závěr tří závodních víkendů – poslední soutěžní den pokračoval v podobném duchu. Kvalifikace i samotný závod byly hořkosladké: Lewis bojoval o důvěru ve vůz a nepostoupil z Q1 v kvalifikaci, v níž několik vozů havarovalo; George si dokázal vybudovat větší důvěru zejména v zadní část a na startovním roštu obsadil nadějné výchozí místo. Přerušený start vedl k několika neobvyklým okolnostem, ale když začal samotný závod, George jel úspěšně hájil vedení, dokud nebyl aktivován režim VSC ve stejnou dobu jako nastala silná dešťová přeháňka. Chtěli jsme využít této příležitosti k výměně jeho opotřebovaných intermediates, do boxů nás následoval Norris z druhého místa, zatímco Verstappen a jezdci Alpine zůstali na trati a riskovali safety car nebo červenou vlajku, která také následně přišla. Když se opět začalo závodit, všichni měli nové pneumatiky; George využil chyby Leclerca, ale pak – jak jsme dnes vpředu i vzadu startovního pole – se zasekl za nakonec pomalejším vozem a nebyl schopen předjet, neboť neměl k dispozici DRS. Stejný příběh se odehrál i s Lewisem o kus vzadu; vyšplhal se na body, ale navzdory několika těsným pokusům nedokázal předjet Lawsona. Čtvrté a desáté místo se zdá být skromnou odměnou za vedení v první části závodu, ale je toho hodně, co si lze vybrat a poučit se z celého tohoto víkendu pro chystané posledních tři závody. V nadcházejících dnech se na tuto práci zaměříme, abychom získali nejsilnější základ pro závěr sezóny.

Ferrari

Charles Leclerc, 5. místo:

Byl to velmi dlouhý a složitý závod a jezdci na stupních vítězů jsou dnes ti, kteří nešlápli vedle, takže si je opravdu zaslouží.

Z mého vystoupení mám smíšené pocity. Na jednu stranu je tu určité zklamání, protože jsem se v těchto podmínkách snažil udržet vůz na trati, zejména ke konci závodu, což bylo kvůli způsobu nastavení. Na druhou stranu jsem skončil před oběma McLareny, což je pozitivní překvapení a pomohlo nám to v naší bitvě v Poháru konstruktérů. Nyní míříme domů, abychom načerpali energii na poslední tři Grand Prixo sezóny, kde do toho dáme všechno, abychom se pokusili zajistit si triumf v Poháru konstruktérů.

Carlos Sainz, nehoda

Neděle, na kterou bych měl rozhodně zapomenout. Omlouvám se, že jsem přidal týmu v den, který byl už tak strašně dlouhý, práci navíc. Letos jsem se s tímto vozem na mokru trápil a dnes jsem také neměl ten správný pocit. Snažil jsem se jet na doraz a riskovat, abych získal lepší pozice, ale samozřejmě se to nevyplatilo. Je to těžko stravitelná neděle, ale otočím stránku a před Las Vegas chci začít od nuly.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Dnes máme smíšené pocity, protože jsme byli schopni omezit ztráty v našem souboji s McLarenem, ale na druhou stranu jsme chtěli bodovat i s Carlosem, nejen s Charlesem. U obou jezdců nebylo načasování zastávek v boxech nejlepší, ale obecně jsme hodně bojovali s tempem a s tím, jak po každém restartu dostat pneumatiky na správnou teplotu. Při tom závěrečném si Charles vedl velmi dobře a dostal se před Landa a George, ale po chybě se Mercedes dokázal znovu dostat před něj a Charles se musel Landovi bránit. Jak stint postupoval, jeho pneumatiky se zlepšovaly a dokázal získat důležité body.

Víkend byl obtížný, ale když se podíváme na tento všechny tři závody jako na celek, jsme stále týmem, který získal nejvíce bodů, což je dobrý způsob, jak vstoupit do posledních tří závodů sezóny. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom udrželi boj otevřený až do Abú Dhabí.

McLaren

Lando Norris, 6. místo:

Náročné odpoledne. Zastávka v boxech pod VSC byla klíčová, správný čas zajet do boxů, jen jsme měli smůlu, že brzy poté následovala červená vlajka. Nelituji, že jsem zastavil. Při pravidlu ohledně výměny pneumatik v režimu červené vlajky některé dny získáte a jiné zase ztratíte, tak to zkrátka je. Tyto věci se v závodění stávají. Teď je důležité, abychom drželi hlavy dole a připravili se na další závody jako tým.

Oscar Piastri, 8. místo:

Bylo to ošidné odpoledne, ale získali jsme body s oběma vozy a udrželi jsme se vpředu v Poháru konstruktérů. Prostě mi chyběla rychlost a počasí působilo zmatek, takže jsem nemohl udělat o moc víc. Všechno si dnes prohlédneme, ale těším se na malý odpočinek a pak můžeme znovu vyrazit do Vegas. V posledních třech závodech máme před sebou ještě hodně práce.

Andrea Stella, šéf týmu

São Paulo bylo nabité událostmi, což vzhledem k proměnlivým podmínkám není překvapivé. Gratuluji Maxovi, který se ohromně vrátil ze zadní části startovního roštu, a také Alpine k dvojitému umístění na stupních vítězů.

Okolnosti dnes nehrály v náš prospěch. Zejména načasování červené vlajky poté, co jsme vyměnili pneumatiky, bylo nešťastné. Dnes bylo těžké dosáhnout pokroku, jak pro Landa, tak pro Oscara. Nedali jsme jim vůz, který by měl dostatečnou rychlost k předjíždění během závodu, zvláště bez DRS. Bohužel jsme také dostali penalizaci, když se Oscar dostal do kontaktu s Liamem Lawsonem, což nás stálo na konci závodu jedno místo.

Celkově jsme však z tohoto víkendu vyšli s vylepšením našeho náskoku v Poháru konstruktérů. Letos je konkurence neuvěřitelně těžká, takže bych chtěl opravdu pochválit dnešní práci Landa a Oscara, že zůstali na správné cestě, dokončili závod a umožnili nám zdolat naše nejbližší soupeře. Také patří dík všem ve Wokingu za poskytnutí vylepšení a aktualizací pro poslední tři závody, velké poděkování patří celému týmu za jeho úsilí a skvělou práci v tomto nabitém závodním programu.

Z dnešku je třeba se poučit, což nás čeká v nadcházejících dnech. Naše pozornost se nyní přesouvá na poslední tři závody sezóny.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 7. místo:

Dnes ráno jsem dosáhl svého vůbec nejlepšího kvalifikačního výsledku a byl jsem nesmírně šťastný, že jsem do závodu odstartoval ze třetího místa. Celkově tým odvedl fantastickou práci, od včerejška jsme měli dobrý obrat, kdy jsme po sprintu udělali na voze spoustu změn, i když bylo těžké učinit skutečné srovnání, protože podmínkyse dost lišily.

Do odpoledního závodu jsem dobře odstartoval v prvním stintu jsem byl obecně se svou jízdou velmi spokojený, ale bohužel některé věci šly proti nám. Červená vlajka přišla v nesprávný čas pro nás a vozy Alpine získaly spoustu bodů, což je škoda kvůli našemu umístění v Poháru konstruktérů. Celkově vzato, změny ve skutečnosti neukazují naše výsledky na papíře, takže je to rozhodně smíšený den, ale je hezké znovu získat body. Z tohoto víkendu si můžeme vzít spoustu pozitiv a v posledních třech závodních víkendech hodláme naplno bojovat.

Liam Lawson, 9. místo:

Bláznivý závod v šílených podmínkách. Jsem velmi šťastný za tým, získali jsme několik opravdu dobrých bodů, což je pro nás důležité. Mám pocit, že jsem s ohledem na startovní pozici poněkud ztratil, také jsem měl trochu smůlu. Můj závod se ovlivnilo, když do mě narazil McLaren; to mě stálo spoustu času. Od té chvíle to byl trochu boj, pak jsem v boxech nasadil mokré pneu, ale stálo mě to čas. Rychlost zejména na začátku stintu byla dobrá, ale ke konci jsem se trochu víc trápil. Alpine vytěžily maximum dvojnásobným umístěním na stupních vítězů, což je pro ně úžasné. Ale vedou pouze o pět bodů. Je to pro nás naprosto zvládnutelná situace, takže se samozřejmě zaměříme na zisk nějakých bodů v posledních třech závodech.

Laurent Mekies, šéf týmu

Ranní kvalifikace byla úžasná. Neuvěřitelná práce od jezdců a týmu, kdy jsme se drželi na předních místech s dobrými časy. Silný výkon byl důkazem tvrdé práce, kterou všichni odvádějí.

Závod se odvíjel jako na horské dráze. Věděli jsme, že to bude složitý a závislý na povětrnostních podmínkách. V první polovině jsme drželi dobrou pozici, Juki hájil třetí místo neuvěřitelným tempem a Liam se úžasně bránil. Náš závod byl ovlivněn červenou vlajkou; Smazala náskok obou jezdců, ale to je součást závodění, zvláště v těchto podmínkách. Odjíždíme s osmi body, což je skvělý výsledek. Gratuluji Maxovi k brilantní jízdě, dobrá práce Alpine, i když přes body, které dnes získali, pro nás budou v posledních třech závodech tvrdým soupeřem. Odstup není veliký a tento víkend jsme měli rychlý vůz. Nyní máme 19 dní do závěrečných tří závodů sezóny a doma budeme naplno pracovat, abychom navázali na vzestup výkonnosti, který jsme předvedli v posledních dvou závodech a vytěžili z vozu každou vteřinu. V Las Vegas budeme tvrdě bojovat.

Haas

Oliver Bearman, 12. místo:

Těžký závod a z mé strany bylo příliš mnoho nedostatků. Na jednu stranu jsem navzdory chybám skončil blízko bodům, ale na druhou stranu jich bylo přespříliš a ztratil jsem mnoho času. Byl to opravdu náročný den a určitě jsem se hodně naučil. Beru si pozitiva, že jsem se tu trať naučil, což je něco, co jsem nepředpokládal dříve než příští rok; samozřejmě závodění v těchto podmínkách je vzácné, takže to je opravdu cenná zkušenost.

Nico Hülkenberg, diskvalifikován

Bohužel jsem potřeboval pomoc maršálů, protože jsem uvízl na zlomu, což bylo po roztočení v nízké rychlosti opravdu nešťastné. Byla to moje chyba, ale také docela smůla, že jsem byl takhle lapen, normálně se točíte, ale můžete pokračovat, takže malá chyba s obrovským následkem. Byl to velmi těžký víkend a zklamání.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Pro tým to byl velmi těžký den, dnes jsme nepředvedli dobrý výkon a ostatní hodně bodovali. Z provozního hlediska jsme zde nemaximalizovali vše, musíme zkoumat a přehodnotit. Mírným pozitivem bylo, že Ollieho rychlost na přechodných pneumatikách – a část závodu s Nicem – byla ve skutečnosti lepší, než jsme si mysleli, že můžeme dosáhnout. Malé pozitivum, že můžeme zlepšit výkonnost na přechodných pneumatikách. Musíme se dívat dopředu na poslední tři závody; Na suchu máme slušnou rychlost, takže se musíme znovu sebrat a soustředit se. Potřebujeme z vozu dostat to nejlepší.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 13. místo:

Bylo skvělé dostat se do Q2 a myslím, že Q3 byla na dosah, nebýt červených vlajek. Zkusili jsem vše, co se v tomto velmi specifickém závodě s těžkými, proměnlivými podmínkami a spoustou restartů, včetně červené vlajky dalo. Naším největším problémem bylo pomalé zahřívání pneumatik, což znamenalo, že jsem se v prvních kolech po každém restartu propadl. Jakmile se pneumatiky zahřály, byl jsem lepší, ale stále ne dost na to, abych bojoval s vozy přede mnou. Celkově to byl slabší výkon, než jsem očekával, ale dali jsme do toho všechno. Nyní máme čas se semknout, protože tým bude tvrdě pracovat na tom, aby co nejdříve přinesl aktualizace pro zbývající závody.

Guanyu Zhou, 15. místo:

Docela náročný víken: změněnému harmonogramu a kvalifikaci v neděli ráno před odpoledním závodem se všechny týmy musely přizpůsobit. Dopolední část se zdála být o něco solidnější, ale po červené vlajce se podmínky zhoršily právě ve chvíli, kdy na tom nejvíc záleželo. Poslední dvě rychlá kola jsem jel v husté vodní cloně s omezenou viditelností, ale věřím, že Q2 mohla být na dosah.

Dnešní závod nebyl snadný: v každém stintu a po každém safety caru trvalo 10 až 15 kol, než se pneumatiky dostaly do správného okna, ale to už mi závod utekl. Nedostatečná přilnavost a náročné podmínky z něj udělaly skutečnou výzvu. Končíme předposlední trojvíkend a nyní musíme využít čas před Vegas k tomu, abychom pochopili, co musíme udělat, abychom se vrátili do hry.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Včerejší silný déšť donutil přehodnotit časový plán, změnil naši nedělní rutinu a nakonec přinesl den, z něhož si odnášíme smíšené pocity. Měli jsme velmi pozitivní kvalifikaci, Valtteri byl jen 0,008 sekundy od Q3 a ukázal silnou konkurenceschopnost ve středu pole. Závod byl však pro nás všechny obrovským zklamáním. Valtteri na startu ztratil několik pozic a snažil se udržet tempo nutné pro zisk bodů. Zhouův den byl náročný od samého začátku; v kvalifikaci skončil poslední a závod mu také příliš nevyšel. Navzdory zklamání a hořké pachuti z výsledků jsme v kvalifikaci viděli několik pozitivních signálů, které jsou podle našeho názoru způsobeny malými vylepšeními v našem balíčku. Příští dva týdny pro nás budou klíčové, abychom přinesli další vylepšení pro poslední tři Grand Prix a nabrali nové síly. Musíme analyzovat každý detail a vrátit se na trať se správným myšlením, abychom sezónu uzavřeli se silným odhodláním, namířeným k zisku bodů.

Aston Martin

Fernando Alonso, 14. místo:

Celkově vzato to byl dnes těžký den. Po havárii v kvalifikaci jsme museli vyměnit některé komponenty, což znamenalo, že vůz byl o něco pomalejší. Po restartu jsem měl také problém s brzdami. Vůz ve druhé polovině závodu opravdu poskakoval, za jiných okolností bych zastavil, ale mechanici odvedli skvělou práci, aby auto po nehodě připravili, takže jsem kvůli nim závod dokončil. Trojvíkend pro nás nebyl snadný, další se blíží. Musíme se zmátožit a najít nějakou lepší výkonnost."

Lance Stroll, havárie v zahřívacím kole

Bylo to opravdu zvláštní. Přišlo mi, že selhaly brzdy, protože jakmile jsem se dotkl pedálu, zablokovala se zadní náprava a já se stal pouhým spolujezdcem. Uvízl jsem ve štěrku a závod pro mě skončil. Je to velká škoda, protože v mokrém závodě, jako byl ten dnešní, se může přihodit všechno, ale nebyl jsem schopen této příležitosti využít.

Mike Krack, šéf týmu

Výlet na speciální místo pro motorsport, ale víkend, na který náš tým rád zapomeneme. Bezbodové a brutální tři závody si vybraly svou daň v týmu pracujícím na trati i v AMRTC.

Když se podívám na pozitiva, bylo to herkulovské úsilí obou posádek v omezeném čase dostat dnes oba vozy včas na startovní rošt. Zvláštní uznání patří také FIA a F1 za to, že byly pragmatické a flexibilní v otázce časového plánu, aby umožnily jezdcům a týmům předvést plnohodnotnou show pro vášnivé jihoamerické fanoušky.

V zaváděcím kole se zdálo, že má Lance problém s vozem při brzdění, podařilo se mu rozjet, ale vůz uvízl v těžkém štěrku, což jeho den předčasně ukončilo. Budeme muset plně vyšetřit, co se stalo, ale bylo to neočekávané. Fernando byl po většinu závodu na bodech, ale poté se zablokoval vzadu a byl odsunut na konec pole. Na konci závodu se na hrbolaté trati cítil krajně nekonformně, takže naší prioritou je ujistit se, že je v pořádku. Musíme přijmout zodpovědnost, že jsme Lanceovi a Fernandovi nedali auto, které si zaslouží. Jsou velmi trpěliví, ale v tuto chvíli od nich žádáme příliš mnoho.

Williams

Franco Colapinto, havárie

Po tom, co se dnes stalo jsem velmi smutný; pro všechny to bylo velmi těžké a věci nešly podle našich představ. Tým odvedl úžasnou práci, když po nehodě v kvalifikaci vrátil můj vůz zpět do závodního režimu, takže je mi velmi líto, že den skončil tímto způsobem. Byl jsem rychlý a snažil se v závodě využít všech příležitostí. Zajeli jsem do boxů pro přechodné pneumatiky a snažil se je zahřát. Na jednom proudu vody na trati jsem uklouzl a bylo po všem. Můžeme a budeme se zotavovat jako tým. Stále máme před sebou tři závody a k nim se upínáme.

Alex Albon, nenastoupil

Je to samozřejmě opravdu frustrující den. Můžu jen litovat tým, protože vím, že poškození v posledních několika týdnech bylo obrovské a postavilo nás do náročné pozice pro další tři závody. Není žádným překvapením, že posledních pár týdnů bylo opravdu těžkých, ale konečně jsem cítil, že jsem znovu našel svůj rytmus a byl na dobrém místě; Rychlost v kvalifikaci byla silná a s vozem jsem se cítil pohodlně.

Opravdu jsem nečekal, že v první zatáčce dojde k incidentu, takže se musíme pořádně podívat, abychom zjistili, co se stalo. Je to zklamání, protože se nabízela skvělá příležitost získat body. Věděli jsme že v Brazílii je šance na chaotické závody, ale jsou to naši soupeři, kteří toho dokázali využít. Vím, že to pro tým nebylo snadné, ale v takových chvílích musíme ukázat odolnost a pokusit se najít světlou stránku. Pozitivní je, že auto bylo rychlé a začal jsem se dostávat zpět do správného rytmu, takže pojďme v posledních třech závodech zabojovat a uvidíme, jak se to promítne do Poháru konstruktérů.

James Vowles, šéf týmu

Podstatou Formule 1 je, že můžete zažít některé z nejneuvěřitelnějších pocitů a výsledků, stejně jako některé z nejhorších okamžiků, které můžete v rámci sportu cítit. Myslím, že je fér říct, že tento víkend je druhý z těchto dvou eventualit. Měli jsme během několika hodin tři neuvěřitelně těžké havárie po sobě a máme nesmírné množství práce, abychom zvládli situaci s náhradními díly, než za pár týdnů pojedeme do Las Vegas.

Náš soupeř Alpine byl v závodě rychlý. O tom není pochyb. Zasloužili si vyjeté pozice, ale získali obrovský pytel bodů, což je vrátilo velmi vysokoi v Poháru konstruktérů a nás odsunulo zpět na 9. místo. Nikdy se nevzdáváme, dokud na to není čas, a ten nenastane, dokud nebudeme v Abú Dhabí a šachovnicová vlajka nespadne. Máme dva rychlé jezdce ve velmi dobrém autě.

Musíme útočit v každém z těchto víkendů a udělat vše možné, přičemž se musíme ujistit, že se stále díváme dopředu na roky 2025 a 2026, protože jak říkám celou dobu, máme skutečně stanovený cíl. Všechno je to o tom, abychom položili správné základy. To neznamená, že dnešek je o něco méně bolestivý. Zdaleka ne, právě teď mě to bolí. Ale ve skutečnosti jsem chtěl sledovat ten závod až do cíle, abych se ujistil, že si dnešek zapamatuji, protože nechci, abychom něco podobného cítili v budoucnu.