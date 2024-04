"Maxe už letos nikdo nedostihne," mrzí Wolffa. Hamilton odešel z tiskové konference

V Suzuce opět dominoval Max Verstappen, který vyhrál kvalifikaci a předvedl nejrychlejší kolo závodu, který také vyhrál před svým týmovým kolegou Sergiem Pérezem.

"Letos už Maxe nikdo nedostihne. Jeho jízda a auto jsou senzační. Vidíte, jak pečuje o pneumatiky. Tato sezóna je už v podstatě jen o tom, kdo bude nejlepší z ostatních. To je ten boj, o který jde," hodnotí Wolff po úvodních čtyřech podnicích sezóny 2024.

"Snad se budeme moci dotáhnout na McLareny a Ferrari a bojovat o druhou příčku. Tak už to letos je, tak to bylo loni, kdy jsme získali druhé místo," pokračuje šéf Mercedesu po zpackané Velké ceně Japonska, po níž jejich ztráta na třetí McLaren narostla na 35 bodů a na vedoucí Red Bull již na 107 bodů.

"Pro žádný tým to není uspokojující bojovat o druhé, třetí či čtvrté místo. Čistě ze sportovního hlediska záleží na prvním místě, ne na druhém, třetím či čtvrtém. Ale taková je nyní realita, které čelíme. Naší ambicí je vyhrávat letos závody a já bych se jí nechtěl vzdát, rozhodně ne pro příští rok. V roce 2026 dojde k velké změně pravidel, což poskytne tu nejreálnější možnost všem týmům porazit Red Bull," doufá Wolff.

Pneumatikové strategie GP Japonska 2024 | zdroj: Pirelli

Deváté místo z Japonska těžko trávil také Hamilton, který se v jednu chvíli dokonce sám svého týmu dotázal, zda nemá pustit před sebe svého týmového kolegu Georgea Russella.

Jednozastávková strategie, která Charlese Leclerca vystřelila na čtvrtou příčku, nefungovala ani u jednoho z nich, Lewis v závodě volal: "Změňte tuhle strategii!" Po přechodu na dvouzastávkovou pak dojel na konci první desítky.

Po závodě mu moc do řečí nebylo. "Bylo to OK," vyjádřil se k požadavku na shrnutí čtvrtého podniku letošní sezóny. Po další otázce, zda závidí Ferrari tak silné výkony, odpověděl podrážděně "Nemáte tam žádné lepší otázky?" a odešel z místnosti.