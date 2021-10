Nejrychlejší kola v Monze: Vítěz bere bod navíc, Red Bully i Mercedesy našly nečekaného přemožitele

Ricciardo byl v posledním kole závodu jen o 15 tisícin rychlejší než Valtteri Bottas, ten si ovšem svůj nejlepší pokus zaznamenal s těžším vozem již v 34. kole. Třetí příčka patří druhém McLarenu pilotovanému Landem Norrisem, jenž potvrdil dobrou formu britského týmu na okruhu vyžadujícím nízký přítlak.

Red Bully tentokrát skončily až na 4. a 5. místě, Max Verstappen ale skončil po kolizi s Lewisem Hamiltonem předčasně. Za nimi se seřadily Charles Leclerc s Ferrari a Fernando Alonso s Alpine. Nejpomalejší stáji je i nadále Haas.

What a race for @danielricciardo! The Honey Badger’s first win since Monaco 2018, and the DHL Fastest Lap on top – it can’t get any sweeter than this. #DHLF1 #ItalianGP pic.twitter.com/2ZGFMvh70U