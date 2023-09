Úvodní trénink v Monze pro Red Bull, nejblíže mu bylo Ferrari s upraveným zbarvením

V Monze se začínalo za slunečného počasí a příjemných teplot: vzduch dosahoval 25 °C, trať 36 °C. Pirelli na nejrychlejší okruh kalendáře přivezlo to nejměkčí, tedy směsi C3 (tvrdá) až C5 (měkká).

Nové kompletní pohonné jednotky před tréninkem nasadily oba vozy Ferrari i AlphaTauri, Valtteri Bottas u Alfy Romeo a George Russell z Mercedesu. Esteban Ocon dostal nové turbo a MGU-H, zatím vše bez penalizací, piloti však jsou již na hraně (stav komponent po GP Holandska zde).

Místo zraněného Daniela Ricciarda, jehož zlomenina zápěstí je komplikovanější, než se původně zdálo, nastupuje opět Liam Lawson, který ve svém závodním debutu minulý víkend předčil Jukiho Cunodu. U Aston Martinu dostává příležitost Felipe Drugovich, odpočívá Lance Stroll. Ferrari a Alfa Romeo se představují v upraveném zbarvení.

Zhou reports a problem with the car and is collected by his mechanics and wheeled back down the pit lane!



Valtteri Bottas is having problems too!