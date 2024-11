GP BRAZÍLIE: Ve sprintu si „vybrečel“ výhru Norris, McLarenu hrálo do karet i štěstí

Jen několik mráčků na jasné obloze bylo předzvěstí, že tentokrát se piloti případného deště obávat nemusejí. Startovní pole si obulo bez výjimky středně tvrdou směs, délka sprintu 24 kol ostatně nepředpokládala (jak tomu bývá) žádné zastávky. Nabito bylo v boxech, neboť oba Astony a Zhou se seřadili za sebou na výjezdu z boxové uličky. Špatná kvalifikace jim umožnila bez větší újmy zasáhnout do vozů a obětovat sprint následným částem závodního víkendu.

Start proběhl bez větších dramat, Verstappen v první zatáčce při útoku na Leclerca zablokoval levé přední kolo, ale soubojům byla vyhrazena spíš druhá polovina startovního roštu, kde zaváhal Albon a udělal místo oběma Haasům. Čelo se neměnilo, jen čtveřice Piastri - Norris - Leclerc - Verstappen jela v sevřené sestavě a postupně se vzdalovala druhému Ferrari, na nějž zase ztrácel Russell. Zpočátku byly McLareny mírně vzdálené Charlesovi a Maxovi, ale Norris postupně začal ztrácet nervy a od pátého kola neustále vysílal na boxovou uličku své nároky: „Jsem blízko“ (5. kolo), „Nevím, co tu předvádíme, o něčem jsme snad mluvili“ (7. kolo). V osmém mu boxová zídka odpověděla: „Dělej to co máš!“, na což Lando reagoval: „No jasně“.

Právě v těchto pasážích se Leclerc a Verstappen přiblížili na dosah DRS, zatímco Norris na Piastriho ztrácel více než vteřinu. Proto dostal v 9. kole pokyn, aby ho Norrisovi opět poskytl. V 16. kole pak hoši v oranžových vozech dostali zprávu, že divadelní představení vygraduje v posledním kole, kdy si pozice vymění.

Jenže Verstappen se odmítl vzdát - chvilku to vypadalo, že mu Leclerc poodjede, ale nakonec to byl Monačan, jenž ztratil kontakt s vedoucí dvojicí a Verstappen na něj na rovnice před zatáčkou 4 úspěšně zaútočil. Na Norrise sice ztrácel kolem 1,6 vteřiny, ale ještě mu do cíle chybělo šest kol. Všechno nakonec rozhodl defekt Nico Hülkenberga - ve 21. kole zastavil svůj Haas u okraje zatáčky 10 a u McLarenu na poslední chvíli stihli vyměnit pozice - ve 22. kole, dá se říci že hned jak McLaren svůj manévr dokončil, spustilo vedení virtuální safety car. Až v té chvíli se ke stojícímu vozu rozeběhli komisaři. Nakonec dokázali odtlačit Haas za svodidla, ale VSC skončil po nájezdu do posledního kola - Verstappen měl už jenom jedinou příležitost před zatáčkou 4, ale Piastri brzdil o chloupek později a Maxe před sebe nepustil. Dluh za Maďarsko byl splacen. Tedy možná... nejspíš... snad.

Sainz jr., Russell a Gasly odjeli klidný sprint, jenom francouzský pilot v samém závěru čelil náporu finišujícího Péreze, ale tomu nejspíš chyběl právě čas strávený za VSC. To lehce ovlivnilo boj o poslední body. V tomto směru vyzněl zajímavě duel Lawsona s Pérezem. Mexičan postupně předjel Albona (3. kolo), Bearmana (11.), v 17. kole podnikl na Liama první útok, ale v ,S do Senna' probrzdil a byl příliš široký. Podruhé se mu útok vydařil ve 20. kole a finiš podtrhl nejrychlejším časem na kolo. Bearman se držel tři čtvrtiny závodu, ale v závěru jeho výkonnost lehce poklesla. Učinil tak místo Hamiltonovi, jenž se probudil až v samotném závěru. Po startu klesl na 14. pozici a z té se začal hrabat až pět kol před cílem, kdy zdolal Colapinta (19. kolo), Hülkenberga (20.) a konečně Bearmana (21.).

Norris si připsal další dva body k dobru a je otázka, zda se podobná strategie přenese i do závodu. Kvalifikace ve večerních hodinách našeho času leccos napoví. Dovolte ještě jednu malou perličku - bez ohledu na výsledek posledního sprintu v Kataru se Verstappen stal neoficiálním mistrem světa ve sprintu. Dnešní výsledek mu dal jistotu, že i kdyby v posledním zkráceném závodě nedojel, nikdo už ho bodově nemůže předstihnout. Je to samozřejmě informace jen pro zajímavost, na vývoj šampionátu má patřičný vliv jen co se přísunu bodů týče.

GP Brazílie (Autodromo Carlos Pace) 1. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 29:46,045 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team + 0,593 3. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing + 1,497 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 5,656 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 7,224 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 12,475 7. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 18,161 8. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 18,717 9. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T + 20,773 10. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 24,606 11. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 29,764 12. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing + 33,233 13. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 34,128 14. 50 Oliver BEARMAN gbr MoneyGram Haas F1 Team + 35,507 15. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T + 41,374 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 43,231 17. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 54,139 18. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team + 56,537 19. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team + 57,983 20. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team defekt Nejrychlejší kolo: 11 Sergio PÉREZ Red Bull RB20

Red Bull RBPTH002 1:11,678

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ