Verstappen nenašel ve sprintu přemožitele, Norris v samém závěru ztratil bod

Povětrnostní podmínky kopírovaly včerejší trénink jen s tím rozdílem, že nad tratí se objevil jen sporadicky nějaký ten mráček. Na čtvrtý sprint této sezóny nazuli všichni piloti středně tvrdou směs, ale na startu jsme zaregistrovali jenom devatenáct vozů - Alex Albon se rozhodl odstartovat z pit-lane.

Start měl pro další vývoj závodu zásadní důležitost v tom bodu, že Verstappen s přehledem obhájil první pozici, ale Ferrari, bojující s Russellem, zůstaly uvězněné za Mercedesem, čehož využil Norris a po vnitřní straně se protáhl na druhé místo. Russell se ještě pokoušel oplatit svému krajanovi stejnou mincí, ale nakonec neuspěl. Až do čtvrtého kola byl Lando na dosah Maxe, ale pak Red Bull začal pomalu ztrácet McLaren ve zpětných zrcátkách. Náskok postupně rostl až téměř na tři vteřiny a i když dostal Norris z boxů zprávu, že Verstappen jede tak, že by v závěru mohl mít problémy se zadními pneumatikami, nic takového se nestalo. Naopak Holanďan si v posledním kole připsal - byť bez bodu navíc - nejrychlejší kolo v závodě.

Russell se ještě v šestém kole dostal do blízkosti Norrise, ale čím dál víc si musel hlídat záda. Ferrariho piloti v úvodu sváděli boj sami se sebou a několikrát si vyměnili pozice, než se v 5. kole dostal Sainz jr. definitivně před Leclerca. Společně se pak vydali stíhat Russella, jemuž jakoby postupně „docházela šťáva“. V 9. kole se v zatáčce 15 povedl Španělovi útok a dostal se na třetí místo, o kolo později jak přes kopírák v témže místě provedl Russellovi to samé Leclerc. Pozvolna se rudá dvojice blížila k Norrisovi, jenž v nájezdu do posledního kola v zatáčce 1 probrzdil a dal ším Sainzovi jr. šanci - nezůstala nevyužita. Téměř celé poslední kolo měl Lando na zadním spoileru Leclerca, ale tomu tentokrát v „patnáctce" útok nevyšel, naopak měl co dělat, aby své Ferrari zkrotil.

Hamilton jel osamělý závod, v závěru se sice Russellovi přiblížil, ale oba piloti už nijak nechtěli konec sprintu dramatizovat. Oba Haasy na začátku překonal Cunoda, Hülkenberg navíc spadl mimo bodovanou osmičku, ale v šestéém kole Dán a o kolo později Němec Japonce zdolali. Cunoda pak dlouho odolával útočícímu Piastrimu, jenž ho dokonce vytlačil mimo trať - a vyfasoval pětivteřinovou penalizaci - ale nakonec tři kola před koncem po tvrdé obraně kapituloval a nakonec mu Oscar odjel natolik, že si svou pozici uhájil. Pérez se před Cunodu probojoval ve 12. kole, ale na výborně jedoucí Haasy ztrácel příliš mnoho, než aby mohl jen hýčkat naději na nějaký bod.

Malou perličkou byl souboj v poslední třetině pole, kde se potkal veterán Alonso s navrátilcem Lawsonem. Liam odmítl jakýkoli náznak úcty a tvrdě Fernandovi zabouchl dveře, na což rozladěný Španěl reagoval: „Ten v AlphaTauri si myslí bůhvíco!" Asi se mu nechtělo lovit v paměti nový, složitější název týmu...

Místo dalšího odkrojení náskoku si Verstappen připsal dva body a nemusíme příliš zdůrazňovat, že v závěru roku mohou mít cenu zlata.

GP USA (Circuit of the Americas) 1. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 31:06,146 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 3,882 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 6,240 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 6,956 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 15,766 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 18,724 7. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 25,161 8. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 26,588 9. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 29,950 10. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team + 37,,059 11. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T + 38,363 12. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing + 39,460 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team + 41,236 14. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 41,995 15. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 42,804 16. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T + 44,008 17. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 44,564 18. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team + 46,807 19. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 52,842 20. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 54,476 Nejrychlejší kolo: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RB20

Red Bull RBPTH002 1:37,463

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ