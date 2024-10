Russell daroval Norrisovi pole-position, Hamilton neprošel z Q1 + VIDEO

Teplota se oproti sprintu prakticky nehnula (28°C), zato trať byla poměrně horká - 40°C. Vlhkost vzduchu se ustálila na 40 % a vítr, vanoucí stále jižním směrem, postupně slábl (9,3 km/h). Očekával se tuhý souboj mezi Verstappenem, jenž do Austinu přijel jakoby pokropený živou vodou, ovšem nad piloty se vznášel strašák traťových limitů, zejména v zatáčkách 12 a 19.

Q1 - 18 minut

Albon, Zhou a oba vozy Alpine zahájili celý kvalifikační proces. Albon se ovšem vrátil do boxů, takže první čas byl zapsán Zhouovi (1:35,479), ale zpočátku nebyly výsledky až tak průkazné, protože někteří piloti nasadili na první pokusy použité pneumatiky. Nejdéle čekali v boxech piloti Mercedesu a Haasu, Alonso pokračoval v malé kontroverzi s Lawsonem, neboť se mu nelíbilo, jak Liam otálel s výjezdem z boxů, takže ho jednoduše předjel.

První pokusy ovládl Verstappen (1:33,690), ale bylo evidentní, že rozhodovat se bude až na nové sadě pneumatik. Opět se škrtalo: Cunoda se nevešel do dvanácté, Hamilton a Leclerc do devatenácté zatáčky. Lewis navíc i tak zajel bídný čas (1:35,178), jenž by nestačil ani na věčně posledního Zhoua. Naopak velmi vysoko se vyšvihl Gasly, ovšem do USA přijel s aktualizacemi svého vozu, které bohužel jeho týmový kolega Ocon neměl. Skvěle se prezentoval Lawson, jemuž se podařilo zajet třetí nejlepší čas (1:33,339).

Napětí u Mercedesu rostlo, neboť 230 vteřin před koncem kvalifikace byli oba piloti v eliminační zóně. Ale zatímco Russell se pochlapil a vystřihl čas 1:33,536, Hamilton se dál trápil a výkon 1:34,154 ho ponechal na prvním nepostupovém místě! Nebylo až tak důležité, že se ještě jednalo, zda i při druhém pokusu neporušil traťové limity v zatáčce 12. Zklamání prožil Colapinto, jenž své šance zhatil smykem v zatáčce 5. Nejlepší čas naměřili odpovědní činitelé Verstappenovi - 1:33,046.

Do Q2 nepostoupili: Albon, Colapinto, Bottas, Hamilton, Zhou

Q2 - 15 minut

Tentokrát Verstappen nečekal a vyrazil před klubkem dalších pilotů jako první - a také měl úvodní čas, i když o 0,008 horší než jeho předchozí výkon z Q1. Ferrari vyjelo na použité sadě a zejména Leclerc se propadl na poslední místo (1:34,046). Za ním už byl jenom Lawson, jehož tak jako tak čekala penalizace, kterou si musel odpykat kvůli komponentům na někdejším Ricciardově voze... Z toho důvodu žádal Cunoda u týmového vedení, aby mu Liam poskytl slipstream.

Do druhých pokusů už se Leclerc vydal na odpovídající směsi a společně s Verstappenem, Norrisem a Sainzen jr. zajeli časy lepší 1:33,0. Nutno ovšem poznamenat, že Russell, Norris a Piastri už druhé pokusy neabsolvovali, natolik si byli jistí svými časy. V závěru se strhl boj o postup mezi Haasy a Aston Martiny. Hülkenberg nenavázal na dobrý výkon, protože hned v zatáčce 1 se mu smýkl vůz a za prvním pokusem zaostal o 108 tisícin. Alonso soustředěným výkonem odsunul za sebe Cunodu a totéž se v závěru povedlo i Magnussenovi, takže Haas měl opět jeden vůz v TOP 10. Gasly nadále pokračoval ve spanilé jízdě, Verstappen opět ovládl tuto část výkonem 1:32,584.

Do Q3 nepostoupili: Cunoda, Hülkenberg, Ocon, Stroll, Lawson

Q3 - 12 minut

První trojicí na trati byli Magnussen, Russell a Norris, přičemž Kevinův čas oba druzí jmenovaní bez potíží překonali. Tentokrát hranici 1:33,0 prolomilo hned šest pilotů, opět se jeden čas mazal - Pérez si špatně najel do zatáčky 8 a jízda přes obrubník ho v následující devítce vynesla za okraj trati. Alonso vsadil na jediný pokus a ušetřil si tak zklamání, které ostatních devět pilotů stihlo.

Na postupně chladnoucí trati (během necelých 40 minut klesla teplota o pět stupňů) zahájil druhé pokusy Russell, ale pozornost se upírala na duel mezi Verstappenem a Norrisem, protože rozdíl 0,031 vteřiny nic neznamenal. Do konce kvalifikace chyběly tři vteřiny, když George Russell v zatáčce 19 nezvládl svůj vůz, proletěl únikovou zónou a zastavila ho až bariéra. Protože jel jako první, žluté vlajky v daném úseku znamenaly, že celý had vozů zamířil rovnou do boxů. Mohl Verstappen sebrat Norrisovi nejlepší čas? Lando byl v prvních dvou sektorech pomalejší, Max ten první zajel ve fialové barvě. Ale to už se nedozvíme.

Ve hře bylo ještě nebezpečné vypuštění Gaslyho z boxů, jehož mechanici poslali bezmála do Verstappenova boku. Incident byl zaznamenán a není vyloučeno, že ještě kromě už známých penalizací dojde k nějaké úpravě na startovním roštu.

GP USA (Circuit of the Americas) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:32,330 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:32,361 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:32,652 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:32,740 5. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:32,950 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:32,8974 7. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:33,018 8. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:33,309 9. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:33,481 10. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing - 11. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:33,506 12. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:33,544 13. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:33,597 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:33,759 15. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T - 16. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:34,051 17. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:34,062 18. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:34,152 19. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:34,154 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:34,228

