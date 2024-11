"Zbývající závody s Ferrari nebudou mou poslední šancí na vítězství," věří Sainz mířící k Williamsu

Od té doby, co přišel v roce 2021 do Maranella, vystoupal na nejvyšší pódiový stupínek čtyřikrát - naposledy ve Velké ceně Mexika, kde v úvodních kolech svedl tvrdý boj s lídrem šampionátu Maxem Verstappenem.

Třicetiletý Sainz bude mít ještě tři šance na vítězství s Ferrari v letošní sezóně, pak přestoupí k Williamsu, který je mezi konstruktéry o 7 příček níže než jeho současný tým. K tomuto nedobrovolnému kroku došlo poté, co se Lewis Hamilton rozhodl vyzkoušet si na sklonku své kariéry atmosféru v Maranellu a jeho rudé vozy.

Na otázku, jestli se bude v následujících podnicích více snažit vyhrát kvůli tomu, že by s Williamsem něco podobného už nemusel zopakovat, Španěl odpovídá: "Nic zvláštního, krom obrovské motivace pokusit se to dosáhnout."

🇲🇽 P1! I’m incredibly happy! Scoring another win here in Mexico is even more special, as it’s almost a second home with the support of these fans! Congrats to the entire team! We’re getting closer in the Construtors’ WC. We’ll fight until the end!



"Nic by mi neudělalo větší radost než to, že by se mi to před koncem roku podařilo. Dám do toho ze sebe absolutně všechno. Pokud to vyjde, bude to skvělé a samozřejmě to oslavím. A pokud ne, tak nevěřím, že půjde o mou poslední šanci bojovat o vítězství nebo o pódia ve Formuli 1," věří Sainz.

"Budu tvrdě pracovat na tom, abych se dostal do pozice - ať už s Williamsem nebo dále v budoucnu, kdy bych mohl vyhrát další závod. Proto jsem hladový a věřím, že na to mám. A to je to, co jsem u Ferrari prokázal, že dokážu. Takže to tím nekončí," pokračuje pilot.

A o Williamsu, do něhož se brzy přestěhuje, uvádí: "Zdá se, že dělají kroky správný směrem... A to, co mě rozhodně přesvědčilo více než přítlak, který měly navýšit nebo kde měli být v průběhu 6 měsíců či roku, byli lidé, profesionalita a vize projektu, který měli. To pro mě udělalo ten hlavní rozdíl."