Red Bull jedná s FIA o dohodě týkající se uznání porušení rozpočtových pravidel. Soupeři žádají tvrdý trest

Dohoda o uznání porušení (Accepted Breach Agreement) znamená, že tým uznává svůj prohřešek proti pravidlům a přijímá nabízený trest. Pokud s takovou dohodou nesouhlasí, případ postoupí do další fáze, což by v tomto případě bylo vyšetřování Rozhodčí komisí pro nákladové stropy (Cost Cap Adjudication Panel).

Očekávalo se, že šéf týmu Christian Horner dnes na tiskové konferenci v Austinu objasní postoj Red Bullu k porušení rozpočtových pravidel, k čemuž se tým zatím ještě oficiálně nepřiznal. Protože však na schůzku s prezidentem FIA Muhamadem Sulajímem včera večer nedošlo, byla tato tisková konference odvolána.

Zprávy o porušení rozpočtových pravidel se objevily již během Velké ceny Singapuru. Horner ale tehdy trval na tom, že z pohledu čísel, které předali v březnu FIA, je vše v pořádku. Po Velké ceně Japonska FIA nicméně potvrdila, že po prozkoumání dokumentů se Red Bull provinil "procesním a drobným překračováním výdajů."

Podle Christiana Hornera je účetnictví Red Bullu v pořádku | foto: FIA

Na další detaily čekáme, nic dalšího jsme se zatím oficiálně od FIA nebo od rakouské stáje nedozvěděli. Obecně se hovoří o tom, že rozpočet stanovený pravidly překročila o 1,8 mil. dolarů (45 mil. Kč), což spadá do "drobného porušení" limitu v podobě 5 % či 7 mil. dolarů z celkové částky 145 mil. dolarů (letos 140 mil, příští rok 135 mil. dolarů).

Soupeři Red Bullu za to požadují tvrdý trest. Šéf McLarenu Zak Brown označil překračování rozpočtového stropu za podvádění, Ferrari kvůli tomu volá po "maximálních penalizacích." Podle Mattii Binotta z takového přestupu totiž tým těží při vývoji nejen v dané sezóně, ale také v několika následujících.

"Nemělo by jít pouze o finanční postih, protože z pohledu peněz by to bylo příliš jednoduché. Svým způsobem byste se z toho vyplatili. Musí se to týkat soutěžení, srážek, musí jít o více než o peníze," uvažuje šéf Haasu Günther Steiner.

Toto Wolff z Mercedesu podotkl, že pokud půjde pouze o finanční postih, tak rozpočtová pravidla přestanou dodržovat i oni. Na správní radě to již probírali, v honbě za titulem jsou ochotni si zaplatit případnou pokutu.

Ferrari žádá exemplární trest, Red Bull z přestupku může těžit několik sezón | foto: Scuderia Ferrari

Valtteri Bottas z Alfy Romeo k tomu uvádí: "Musí to být něco, co je hodně zabolí. Pokud utrácíte více peněz, než smí ostatní týmy, pak samozřejmě získáváte výhodu. Trest musí být tvrdý!" A Carlos Sainz z Ferrari k tomu dodává: "Všichni víme, kolik toho pro vývoj auta znamená jeden, dva, tři či čtyři miliony. Zkrátka doufám, že pokud dojde na trest, tak bude důležitý, aby sebral chuť k něčemu takovému."

Těžko však očekávat, že by FIA připravila Maxe Verstappena o loňský titul, jak někteří doufají. Na to úřadující šampion reagoval slovy: "Je to něco mezi týmem a FIA. Podle mě proto, že si vedeme moc dobře. Snaží se nás zpomalit jakýmkoliv možným způsobem."

Lewis Hamilton, který loni skončil těsně za Verstappenem, opatrně dodává: "Hledím na to, jak můžu vyhrát další šampionát. Mám svůj vlastní názor na to, co jsme loni jako tým udělali a jak jsme to zvládli, a jsme na to opravdu hrdý."