Mercedes k nezastavení, Red Bull s novými motory, Hülkenberg s Kubicou opět v akci

Ve 12 hod našeho času vyrazil na trať jako první Verstappen následovaný Räikkönenem. Za Alfu Romeo dostal další šanci Kubica, za Racing Point nastoupil opět Hülkenberg, protože Pérezovi vyšel dnes test na Covid-19 opět pozitivně. Němec si druhou šanci zaslouží vzhledem k tomu, že minulý týden nemohl kvůli technickým problémům ani odstartovat.

Počasí týmům opět hodně přálo, teplota vzduchu dosahovala 25 °C a trať 34 °C. Pirelli i přes problémy s pneumatikami, za které si mohly minulý týden týmy příliš dlouhými stinty, nasadilo avizované měkčí směsi (C2 - C4). Dá se proto očekávat, že v neděli budeme ve Výroční 70. velké ceně svědky dvouzastávkových strategií. Minimální tlaky byly zvýšeny o 2 psi vpředu (na 27 psi) a 1 psi vzadu (na 22 psi).

Model okruhu v Silverstone | zdroj: Formula1.com

Ferrari nainstalovalo své vozy jako poslední, po 15 min od začátku. Jeho šéf Mattia Binotto si pochvaloval to, že novinky fungují, ovšem popřel, že by byli už třetím nejrychlejším týmem. V Silverstone na rozdíl od soupeřů nastupují s aerodynamickou konfigurací pro nízký přítlak, minulý týden se snažili svůj balík zoptimalizovat. Včera tady absolvovali natáčecí den, během něhož mohli ujet 100 km na nezávodních pneumatikách.

Prvního času jsme se dočkali od Räikkönena s Verstappenem. Holanďana do minuty překonaly oba rudé vozy - Leclerc (1:28,306) i Vettel (1:28,520), ve druhých pokusech oba zrychlili (1:27,544 vs. 1:27,962 min), všichni na měkkých pneumatikách.

With one hour of #FP1 left, @ScuderiaFerrari was first and second, but now @MercedesAMGF1 is back on top. With such a soft tyre compound @SilverstoneUK, expect the lap records to be lowered. pic.twitter.com/3lBoRo9phr — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 7, 2020

Po půlhodině se do tempa dostaly Mercedesy a objevily se na čele - Hamilton (1:26,842) i Bottas (1:27,400) s novou smlouvou v kapse. Třetí Leclerc ztrácel solidních 7 desetin, čtvrtá příčka patřila Hülkenbergovi s již sekundovým odstupem.

Po menší přestávce v polovině se Bottasovi podařilo hodně zrychlit (1:26,166) - o 1,3 sekundy rychleji než min. týden - a překonat úřadujícího šampiona (1:26,304), za nimi se stále držel Leclerc (1:27,544), čtvrté místo patřilo Albonovi (1:27,699).

Verstappen v úvodním tréninku před Výroční 70. velkou cenou | zdroj: Red Bull

Jeho týmový kolega Verstappen zůstával jako jediný celou hodinu bez času, věnoval se aerodynamickému programu - až pak za to vzal, ale bylo z toho jen 3. místo (1:26,893). Před tréninkem Honda mimochodem oběma pilotům Red Bullu vyměnila celou pohonnou jednotku (všech 6 komponent).

Hülkenberg (1:26,942) mu byl nejblíže, ztrácel jen 5 setin, až za ním se seřadila obě Ferrari rozdělená Albonem. Racing Point si pochvaloval "tuto úroveň managementu." Do první desítky pronikl ještě Kvjat s Oconem, McLareny byly mimo ní.

To give you an idea of how much quicker we are with this tyre selection: @Max33Verstappen was fastest in #FP1 last week with 1m27.422s. Currently, fastest #FP1 time is @ValtteriBottas @MercedesAMGF1 with a 1m26.166s. #F170 pic.twitter.com/4HeuMykhUo — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 7, 2020

Zatímco si Albon stěžoval na "velkou nedotáčivost v zatáčkách 6 a 7, potom jsem téměř havaroval v deváté [Copse]," tak Bottase inženýr Musconi vybízel k tomu, aby "využíval obrubníky."

Zastaví někdo černý Mercedes? Po prvním tréninku to na to zatím nevypadá. Red Bull je druhým nejrychlejším týmem, třetí příčka patří Racing Pointu. Za nimi to však bude opět velmi těsné, za sedmým Vettelem je namačkáno dalších 5 vozů 4 různých stájí v rozmezí 4 desetin.

GP 70 let Formule 1 (Silverstone Circuit) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:26,166 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:26,304 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:26,893 4. 27 Nico HÜLKENBERG deu BWT Racing Point F1 Team 1:26,942 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:27,062 6. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1:27,280 7. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:27,498 8. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1:27,539 9. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1:27,653 10. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 1:27,701 11. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:27,707 12. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:27,846 13. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team 1:27,908 14. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:28,138 15. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:28,170 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:28,226 17. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 1:28,511 18. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:28,655 19. 88 Robert KUBICA pol Alfa Romeo Racing ORLEN 1:28,960 20. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:29,319

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ