GP ČÍNY - Prohlášení po sprintu a kvalifikaci. Red Bull slaví, ostatní opatrně doufají

Red Bull

Max Verstappen, sprint 1 - kvalifikace 1

Start do sprintu byl trochu ošidný, protože ostatní piloti měli nové pneumatiky, takže v prvním kole měli lepší přilnavost. Také baterii jsem měl zcela vybitou, takže jsem musel udělat nějaké změny, abych se ji pokusil znovu oživit. Jakmile se tohle vyřešilo, byla rychlost dobrá a byl jsem schopen se o pneumatiky dobře postarat.

Před kvalifikací jsme vyměnili vybavení a vše fungovalo dobře. Takže před závodem to vypadá nadějně. Ve sprintu se mi dařilo, ale pořád mám dost informací, které je třeba zanalyzovat, proto neočekávám, že všechno bude zcela jednoduché. Domnívám se, že zítra by mohl mít na vyvážení vozu velký vliv vítr, ale pokud se nám bude dařit jako dnes, budu spokojený. Celkově to byla velmi dobrá sobota, nemohl jsem si přát víc. Oslavili jsme stou pole position a jsme s Checem na čele startovního roštu. Start z prvního místa je jistou výhodou, ale záruka to není, i když může usnadnit život. Podpora v Šanghaji je skvělá, na tribuně je spousta fanoušků, je to už nějaký čas, co jsme tu závodili, takže jsem rád, že jsem zpět a těším se na zítřek.

Sergio Pérez - sprint 3, kvalifikace 2:

Výsledek sprintu mě celkem potěšil, bohužel trvalo dost dlouho, než jsem se dostal před oba Španěly. Když se to povedlo, bylo už pozdě nahánět Lewise. V kvalifikaci jsme provedli dost změn v nastavení vozu a po celou dobu jsem měl problémy s jeho čtením. Samotná kvalifikace byla dost chaotická, Q1 se mi moc nepovedla kvůli velkému provozu. Pořádný byl až druhý pokus, ani Q2 a Q3 nebyla perfektní, ale myslím, že jsem se postupně dostal do dobrého rytmu a vzal si ponaučení. Pro tým je příjemné, že máme první řadu zrovna když slavíme 100. pole-position. Vyplácí se, že jsem pochopil chování vozu, doufám, že zítra předvedeme pořádnou show čínským fanouškům, kteří na GP čekali tolik let.

Christian Horner, šéf týmu

Fantastická kvalifikace, fantastický den. Trať se dost rychle měnila, oba jezdci podali skvělý výkon. Max ve sprintu dominoval a v kvalifikaci pokračoval, přesně tak, jak úspěšně zakončil sprint. Checo také předvedl skvělou práci. Do sezóny vstoupil s novým náhledem, je uvolněný a zároveň plně soustředěný na dané úkoly, což se odráží v jeho výkonu, je přesně tam, kde má být. Vítězství ve sprintu, první řada a stá pole-position, patnáct let od naší první, to je výkon, na nějž můžeme být hrdí. Zítra bude jiný den, prozatím si užíváme dnešek, opíráme se o naše úsilí jak na trati, tak v Milton Keynes. Odvedli jsme opravdu dobrou práci.

Aston Martin

Fernando Alonso - sprint nedokončil, kvalifikace 3.:

S kvalifikací jsem spokojen, Q1 a Q2 proběhly hladce, takže postup byl jasný. Pak jsem málem nedokončil poslední kolo v Q3, protože mi uteklo v prvním sektoru několik desetin. Ve zbytku kola jsem ale vybojoval ztracený čas zpátky, takže jsem pokračoval a jsem nakonec rád, že jsem se tak rozhodl. Umístění je o několik příček výš, než by měla být naše přirozená pozice, ale beru výsledek a je příjemné skončit v první trojici. Zítra to bude opravdu boj, udržet pozici po celý závod, ale uvidíme, jak se bude dařit.

Lance Stroll - sprint 14, kvalifikace 11:

Dopolední sprint byl obtížný, bojoval jsem s rychlostí a nedokázal udělat velký pokrok. Před kvalifikaci jsme stihli nějaké změny v nastavení, ale vůz stále není takový, jaký bych potřeboval; je frustrující, že jsem nepostoupil do Q3 kvůli tak malému rozdílu. Zítra chci udělat vše, abych bojoval o body.

Mike Krack, šéf týmu

Ve sprintu jsme viděli strhující souboje a je škoda, že Fernando v bitvě o stupně vítězů tak smolně prohrál. Umístění v kvalifikaci je proto perfektní odpovědí. Poslední kolo v Q3 ho doslova vytáhlo z pytle, protože v prvním sektoru ztrácel. Lance má dobrou pozici, aby bojoval o body. Po sprintu jsme na voze provedli několik změn, což se snad zítra v závodě vyplatí. Je to víkend, kde je nejdůležitější rychle vnímat změny a jako tým dobře reagovat na výzvu neustále se měnících podmínek.

McLaren

Lando Norris - sprint 6., kvalifikace 4.:

Myslím, že se hodně povedlo, zejména kvalifikace. Třetí místo asi nebylo v mých silách, ale i tak můžeme být spokojeni. Někdy vyhráváte, jindy ztrácíte, zvlášť v tak těsných případech. Další dobrá startovní pozice, já jsem opravdu spokojen. Zítřek je skutečnou výzvu, je třeba nemít hlavu v oblacích a ještě večer se pořádně připravit na závod a dosáhnout na solidní body.

Oscar Piastri - sprint 7., kvalifikace 5.:

Jsem spokojený, poslední kolo v Q3 bylo docela solidní. V některých zatáčkách jsem nejel ideální stopu, ale taková je povaha trati. Mám dobrou pozici k boji o body, takže uvidíme, jak se to podaří. Chci se na své příčce udržet za každou cenu, protože naše závodní tempo není tak dobré, jak jsme naznačili ve sprintu, ale jdu do toho naplno.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Kvalifikace potvrdila, že náš vůz s novými pneumatikami pro kvalifikaci je konkurenceschopný. Máme dobrou pozici pro zítřejší závod, doufáme v zisk důležitých bodů. Sprint nás rovněž poučil, že předjíždění je během závodu obtížnější. Je třeba ještě něco zlepšit, už jsme určité úpravy nastavení mezi sprintem a kvalifikací zvládli. Zítra uvidíme, jak moc nám to pomůže, ale v tuto chvíli tým odvedl dobrou práci a chválím jezdce, jak dokázali maximalizovat potenciál vozu.

Ferrari

Charles Leclerc - sprint 4., kvalifikace 6.:

Kvalifikaci jsme ohrozili tím, že jsme se moc soustředili na závod a tím pádem se nad očekávání trápili. Závodní tempo je velmi dobré a pojedeme dlouho, ovšem velkou roli tu hraje degradace pneumatik. I ta nejmenší změna větru může ovlivnit vyvážení vozu, takže stát se tady může cokoliv. Zítra pojedeme naplno a uvidíme, co se nám podaří.

Carlos Sainz jr. - sprint 5., kvalifikace 7.:

Kvalifikace nedopadla podle našich představ, ale těší mě, že po incidentu v poslední zatáčce jsme dokázali zabojovat a správně reagovat. Jinak to bylo těžké, protože jsme se hodně trápili v prvním sektoru. Jsem si však jistý, že v závodě s tímto nastavením budeme rychlejší než někteří soupeři startující před námi. Očekávám zajímavý závod, ve kterém bude hrát klíčovou roli strategie.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Upřímně, čekal jsem lepší výsledek. Dopoledne byl náš výkon poměrně nekonzistentní, jeden mezi tréninkem a kvalifikací na sprint, ale od jedné jízdy k další. Myslím, že oba piloti odvedli maximum, což dokazuje, že v kvalifikaci odjeli v podstatě shodný čas, ale rozhodně to bylo chaotické odpoledne. Carlos v Q2 chyboval, ale dokázal se s hodinami vypořádat a dovézt vůz zpět, aby mohl v kvalifikaci pokračovat. Sice nám tím přibyla práce, ale stává se to.

Teď už se koncentrujeme na zítřek - z toho, co jsme viděli ve sprintu se zdá, že v dlouhém režimu jsme dost rychlí. Závod také bude dlouhý, své sehraje degradace pneumatik a dobře provedené zastávky v boxech, to vše může znamenat důležitý rozdíl. Připravujeme se detailně, protože jsme byli svědky, že předjíždět se dá, tedy pokud neuváznete v DRS vláčku, jak tomu ve sprintu bylo.

