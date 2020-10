NEJRYCHLEJŠÍ SEKTORY A MAX. RYCHLOSTI: Hamilton měl časy na vítězství, skládačku ale nedal dohromady

Nejrychlejší čas v prvním sektoru zaznamenal Verstappen (27,804 s), ve druhém Bottas (35,453 s) a ve třetím Hamilton (21,902 s).

Fin s Mercedesem však jako jediný z této trojice zajel čisté kolo a připsal si svou 14. pole-position kariéry. Snadno překonal rekord Michaela Schumachera z roku 2004 (1:28,351), což dokládá, jak velký pokrok dosáhly monoposty F1.

Pokud by se podařilo poskládat všechny své nejlepší sektory do jednoho kola i jeho týmovému kolegovi, pak by na Valtteriho ale zbyla až druhá příčka. To se krom něj povedlo v Q3 ale už jen Albonovi a Pérezovi, Lewis se v poslední fázi zlepšit už nedokázal.

Nejrychlejší sektory kvalifikace na Nürburgringu | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Red Bull byl dnes Mercedesu blízko, Max ztrácel nejvíce v poslední části okruhu, třetím nejrychlejším týmem je zásluhou Leclerca Ferrari, McLarenu patří pátá příčka za Renaultem.

Na rovinkách dnes vládly vozy poháněné Mercedesy, což potvrdily prvními čtyřmi pozicemi na speed-trapu. Pérezovi komisaři naměřili 321 km/h, Oconovi s Renaultem o 3,5 km/h méně, Giovinazzi s motorem Ferrari ztrácel 6,2 km/j a Gasly s Hondou 7,8 km/h. Scuderia má nejslabší agregát, její vozy okupují posledních pět míst.

Maximální rychlosti kvalifikace na Nürburgringu | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Pneumatiky a strategie

Zítra se očekávají velmi nízké teploty, nejisté bude i počasí. Týmy nemají dostatek dat - na Nürburgringu se 7 let nezávodilo a oba páteční tréninky byly navíc kvůli počasí zrušeny.

Mezi měkkou a středně-tvrdou směsí se časový rozdíl pohybuje kolem půl sekundy na kolo, tvrdá je o další 1,4 sekundy pomalejší než středně-tvrdá.

Dle simulací vychází pro Velkou cenu Eifelu vypsanou na kulatých 60 kol nejvýhodněji dvouzastávková strategie měkká - středně-tvrdá - měkká se zastávkami v 19. a ve 41. kole.

O něco pomalejší alternativu představuje strategie měkká - středně-tvrdá - středně-tvrdá s výměnami v 18. a v 39. kole. Jednozastávkové strategie jsou na Nürburgringu pomalejší - z nich je nejlepší začátek na středně-tvrdé směsi s přechodem na tvrdou po 29 okruzích.