Vettel k Mercedesu a Sainz k Red Bullu? Vyjádřují se Russell i Marko

U Stříbrných šípů si na nezájem o místo po Hamiltonovi nemůžou stěžovat. Mezi jeho potenciální nástupce patří kromě Fernanda Alonsa či Carlose Sainze také jejich junior Kimi Antonelli, kvůli dusné atmosféře po skandálu Christiana Hornera se hovořilo také o Maxovi Verstappenovi.

Nedávno se objevil další zajímavý kandidát - Sebastian Vettel, jemuž se začalo po Formuli 1 stýskat a potvrdil, že o tom již jednal se šéfem Mercedesu Totem Wolffem. Ten na otázku možného návratu německého 36leté pilota uvedl, že jde o "někoho, koho nemůžete nikdy vyloučit."

"Sebastian je skvělým člověkem a je čtyřnásobným mistrem světa. Určitě jeho osobnost na roštu schází a myslím si, že je důležité, abychom měli těch 20 nejlepších jezdců na světě, kteří by soupeřili o vítězství v závodech a v šampionátech," popisuje George Russell.

George Russell v rozhovoru se Sebastianem Vettelem | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Já jsem rád a otevřený vůči komukoliv jako ke svému týmovému kolegovi. Ať by šlo už o mistra světa či nováčka, nic by to neměnilo na mém byznysu. A jak už jsem řekl, přivítal bych kohokoliv," komentuje Russell případný návrat Vettela k závodění po jeho boku.

Co bude s "nezaměstnaným" Sainzem?

Carlos Sainz podle Helmuta Marka má poskytnou Audi brzy definitivní odpověď na to, jestli se uváže jejich projektu v F1. Jeho budoucnost byla spojována s návratem německá automobilky do královské disciplíny motorsportu, Hamiltonovo překvapení mu ale otevřelo nové možnosti.

Polovina startovního pole ještě nemá smlouvu pro příští rok, proto se v zákulisí již intenzivně vyjednává, byť do konce sezóny stále zbývá 20 velkých cen.

Trh s jezdci čekájí velké změny | foto: Red Bull Content Pool

"Podle mě může několik faktorů za to, že se mlýnek s přestupovými povídačkami roztočil už na počátku dubna," popisuje odborný poradce Red Bullu Helmut Marko. "Pokud můžeme věřit rádiu z padoku, tak chce Audi rozhodnutí Carlose Sainze velmi brzy."

"Také Aston Martin vyvíjí tlak různými směry. My se těchto her ale neúčastníme. Od Red Bullu se do poloviny sezóny nedozvíte nic, pokud jde o personál," odmítá Marko sdělovat další podrobnosti.

Jejich dvojka Sergio Pérez s ním ale moc nesouhlasí a věří, že velmi brzy bude moci oznámit, za koho bude závodit. "Trh s jezdci se samozřejmě hýbe a v příštích několika týdnech dojde určitě k mnoha přesunům. Očekávám, že do měsíce budu vědět, co budu dělat příští rok," říká Mexičan.