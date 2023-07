Pérez začal v Maďarsku bouračkou, ve smyku skončil i Sainz. Nejrychlejší za deště Russell

Pirelli do Maďarska přivezlo to nejměkčí ze své nabídky: směsi C3 - C5. Teplota vzduchu dosahovala příjemných 24 °C, trať byla rozehřátá na 35 °C. Meteorologové předpovídali pro úvodní trénink přeháňku s pravděpodobností 80 %, začínalo se nicméně za sucha.

Jako první vyrazil na trať ve 13:30 Russell s Mercedesem, nalepeni na něj byli Albon a Ricciardo, jenž se po půlroční přestávce vrací do F1 s AlphaTauri.

Pérez již o 3 minutách skončil ve bariéře. Při brzdění najel v zatáčce č. 5 levým kolem lehce na trávu, což jej roztočilo a tvrdě havaroval. Zavlály červené vlajky a jeho poškozený Red Bull musel být převezen do boxů. Do té doby ještě nikdo nestihl měřené kolo.

Perez is ok but the damage to his car is extensive after spinning off at Turn 5 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/tuqzGt110y