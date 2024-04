Tresty v Šanghaji i po závodě, potrestán je i Ricciardo

Daniel Ricciardo si rozhodně pátý závod letošní sezóny do deníčku nezapíše jako úspěšný. Jak jsme uvedli v reportu, doplatil na tlačenici před zatáčkou 14 při chystaném restartu, když Alonso zpomalil a následně přinutil k témuž manévru Russella a Piastriho. Ricciardo už málem naboural do svého krajana, když dostal zezadu ránu od Strolla. Tím pádem - i když se ještě snažil udržet auto na trati - bylo po šancích.

Proto když se objevila zpráva o potrestání věčně rozesmátého rodáka z Perthu, nejdřív si fanoušci mysleli, že došlo k omylu. A opravdu se tak stalo, ale z jejich strany. Ricciardo byl totiž penalizován za předjetí Nica Hülkenberga v režimu safety caru. Sportovní komisaři vyslechli piloty, zástupce obou týmů, zkontrolovali časomíru, radiokomunikaci a palubní videozáznamy, poté si Daniela zavolali a podali mu vysvětlení: "Pilot vozu #3 (Ricciardo) připustil, že úmyslně předjel vůz #27, ovšem jednal tak v domění, že je k tomu oprávněn, protože tentýž vůz předjel v 28. kole i jeho. Jednalo se však o předjetí v souladu s článkem 55.8 a pro pilota vozu #3 neexistoval ospravedlnitelný důvod, aby soupeře v režimu SC předjel. Proto byl provinilec penalizován 10 trestnými vteřinami. S ohledem na fakt, že nemohl prohřešek odpykat, byl pilotu vozu #3 udělen postih v podobě posunu o tři místa zpět na startovním roštu v dalším závodě, kterého se účastní," uvádí se ve zdůvodnění rozhodnutí. Ricciardo dostal do své licence dva trestné body a postih se tak bude týkat startu ve sprintu v GP USA v Miami.

Lance Stroll | foto: Aston Martin

Další hříšníci

V režimu SC vyjel Nico Hülkenberg z boxů a v nájezdu do první zatáčky ho předjel Logan Sargeant. Jak ukazují záznamy, šlo o velmi těsnou záležitost, nicméně komisaři zjistili, že Haas #27 byl o něco málo před Williamsem #2. Proto se jednalo o porušení článku 55.8 sportovních předpisů, týkající se nedovoleného předjetí v režimu SC. " Z mého pohledu to vypadalo, že jsem do zatáčky najel jako první. Když se dvě auta pohybují rozdílnou rychlostí, nevím, jak mám poznat skutečnou pozici," podotkl postižený Sargeant, jenž kromě deseti vteřin na trati dostal ještě dva trestné body - na svém kontě jich má již osm.

U Lance Strolla to bylo podstatně jednodušší - nestačil včas zpomalit a narazil do Ricciarda. "Někdo vpředu zpomalil, nevím kdo. A všichni de facto zastavili. Vůz přede mnou z rychlosti 60 km/h na nulu - byl to fakt hloupý incident. Myslím, že šlo o harmonikový efekt, takže bych rád viděl, aby ho komisaři více zohlednili," hájil se Stroll. Ricciardo však byl jiného názoru: "U restartu nikdy netušíme, jak se vedoucí pilot rozhodne. Je tedy třeba být připraven na každou možnost a být ostražitý. Podle toho, jak tvrdě do mě narazil a dostal příď pode mne, vidím příčinu v nedostatku odhadu a soudnosti, on se vůbec nekoukal před sebe, ale sledoval, co se děje v zatáčce, takže harmonikový efekt je jenom slabá výmluva." Komisaři rozhodli o udělení dvou trestných bodů (Stroll jich má sedm) a zdůvodnili své rozhodnutí, že u kanadského pilota šlo o malou míru předvídavosti. Desetivteřinovou penalizaci si pilot Aston Martinu odpykal při své poslední zastávce v boxech.

Kevin Magnussen | foto: Haas F1 Team

Kevin Magnussen se postaral o vyřazení Juki Cunody v prvním kole po prvním restartu. "V nájezdu do zatáčky 6 pilot vozu #20 pozdě brzdil a narazil do soupeřova vozu #22 ve výjezdu ze zmíněné pasáže. Za incident může převážně Magnussen." Ačkoliv mohl u někoho vzniknout dojem, že šlo o závodní incident, komisaři rozhodli jinak a Magnussen byl třetím z pilotů, kdo dostal deset vteřin navíc. O trestných bodech nepadlo ani slovo.