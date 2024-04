"Škody po vzájemných kolizích jsme s Lewisem museli od Barcelony 2016 hradit," prozrazuje Rosberg

Oba si na trati v letech 2014 - 2016 nedarovali ani centimetr. Hamilton ovládl šampionát v letech 2014 a 2015, Rosberg triumfoval v sezóně 2016, po níž ukončil svou kariéru ve Formuli 1.

Vedení Stříbrných šípů došla trpělivost po epické kolizi v prvním kole Velké ceny Španělska, kde se oba vyřadili již ve čtvrté zatáčce a z premiérového vítězství se radoval 18letý Max Verstappen debutující s Red Bullem.

"Protože jsme se s Lewisem srazili, tým nás nechával platit škody," prozrazuje Rosberg. "Od té chvíle jsme museli podepsat kontrakt, že pokud do sebe narazíme, tak uhradíme škodu - bez ohledu na to, čí to bude chyba," přibližuje nekompromisní přístup týmu, který se snažil zkrotit své nesmiřitelné hvězdy.

Hamilton s Rosbergem končí mimo trať | zdroj: Formula1.com

Škody při poškození závodních prototypů pochopitelně byly vysoké, částky zabolely i piloty vydělávající velké peníze. "Vzpomínám si, kolik jsem musel zaplatit: šlo o 360 tisíc liber, které jsem uhradil za jednu z těchto nehod, takže to bylo velmi bolestivé," uznává Rosberg.

Tento přísný přístup Mercedes nicméně na jejich piloty platil: "Rozhodně jsme zařídili, aby po tom mezi námi nedocházelo ke kolizím," usmívá se s odstupem času bývalý pilot.

Nezmínil sice, za kterou ze vzájemný kolizí zaplatit výše uvedenou částku odpovídající v přepočtu 10,5 milionům korun, z kontextu ale můžeme usoudit, že šlo zřejmě o jejich kontakt z posledního kola Velké ceny Rakouska, které se jela jen pár týdnů po slavném incidentu v Barceloně.