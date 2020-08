Výroční 70. GP - Mercedes zaváhal, Verstappen se dočkal satisfakce

Počasí prakticky identické s tím v minulém týdnu, ale tím podobnost s Grand Prix Velké Británie končila. Především sáhlo Pirelli k zásadnímu kroku a pneumatiky o stupeň změkčilo. Výsledek se dostavil: na startovním roštu nebyl jediný vůz obutý do pneumatik měkké specifikace, pětice Verstappen, Vettel, Sainz, Kvjat a Räikkönen zvolila tvrdou směs. Zejména u Verstappena se dalo čekat, že mu tento tah ze sobotní kvalifikace přinese výhodu.

Na startu opět pohasly naděje Ferrari, jmenovitě Vettela. V zatáčce Abbey lehce probrzdil Leclerc, Vettel reagoval poněkud zbrkle a výsledkem byly hodiny s pádem na poslední místo. I Leclerc korigující rozevláté auto si pohoršil o dvě místa. Verstappen si podle předpokladů poradil s Hülkenbergem a na konci prvního kola se zformovalo pořadí Bottas, Hamilton, Verstappen, Hülkenberg, Stroll, Ricciardo, Gasly, Norris, Albon a Leclerc.

Po celkem poklidné pasáži přišly první výměny středně tvrdé směsi - pitstopy zahájil v 7. kole Albon a pak se boxy prohnalo prakticky celé žlutě obuté startovní pole: Gasly, Giovinazzi (8. kolo), Russell (9.), Magnussen, Latifi (10.), Norris (13.), Bottas (14.), Hamilton, Ricciardo (15.), přičemž Australan nasadil opět žlutou směs, Hülkenberg (16.), Grosjean (18.), Stroll, Leclerc (19.), Kvjat (20.), Vettel, Ocon a Sainz (23.). Španěl měl v boxech smůlu, protože mechanik u levého předního kola měl nějaké potíže s pistolí utahující matice a Carlos proto dlouho čekal na povel k odjezdu. Když už se rozjel, musel opět zastavit a pustit projíždějícího Ocona.

Verstappen zamířil do boxů ve 27. kole a pochopitelně přešel na žlutou. I když se lehounce pozdržel a u mechaniků strávil 3,2 vteřiny, na trať se dostal v zádech Bottase a na rovince mezi zatáčkami Aintree a Brooklands ho hravě zdolal. Záhy se ukázalo, co Horner & spol. vymysleli. Když Norris zahájil druhou sadu výměn ve 30. kole, čekali u Red Bullu jen do 33. okruhu a povolali Maxe znovu k mechanikům. Mercedes mohl reagovat pouze stažením Bottase a Hamiltona nechali s více než desetivteřinovým náskokem na trati, ale Lewis zakrátko spustil své žalozpěvy ohledně pneumatik. Valtteri navíc nedokázal držet s Maxem krok, tým však čekal až do 42. kola - přemotivovaný Lewis zajel přes čáru limitující rychlost hodně podezřelým způsobem a na tvrdé směsi se vrátil do závodu na čtvrté pozici za trojicí Verstappen, Bottas a Leclerc. Ve 45. kole na Hangar Straight zdolal Leclerca, v 50. kole pak na druhé rovince pokořil Bottase. Verstappen však už byl bezpečně daleko a poprávu slavil svůj devátý triumf v kariéře.

Ferrari si nedělalo iluze, že by mohlo bojovat o stupně vítězů. Vettelovy potíže po startu už jsme popsali, navíc Němec se s autem doslova pral a jakékoli předjetí bylo pro něj značně vysilující. V konečné fázi se před Sainze dostal jen díky jeho chybě v boxech a zuby si vylámal na Gaslym. Jak složité bylo ovládání jeho vozu dokazuje i 37. kolo, když před krátkou rovinkou Vale jel chvíli vedle tratě. Leclerc zvolil strategii jedné zastávky a ve finále ho vynesla těsně pod stupně vítězů. Po dojezdu dával svou nelíčenou radost hodně hlasitě najevo.

Albon po slabším začátku bojoval ze všech sil a předjížděl své soupeře v soubojích ve kterékoli části okruhu. Ve 22. kole zdolal Gaslyho, ve 29. kole Norrise, ve 36. kole za sebou nechal Ocona a v nájezdu do předposledního kola využil strategického pochybení Racing Pointu a předstihl Strolla. Růžové vozy se dlouho držely na 5. a 6. místě, ale sedm kol před cílem byl do boxů povolán Hülkenberg ke své třetí zastávce (předtím stavě společně s Albonem v 31. kole). Jako jediný pilot ve startovním poli dostal nejměkčí směs a na ní se vytrvale propadal. Zda měl nějaké potíže nebo tým chtěl urvat nejrychlejší kolo, není zcela jisté, faktem je, že rozdělením pilotů na růžových vozech neprospělo Strollovi.

Méně výrazné byly tentokrát Renaulty a hrdina minulého závodu Daniel Ricciardo udělal ve 31. kole chybu, po níž se propadl až na 12. příčku. Možná ho mírně překvapil Sainz po jeho levém boku, každopádně příliš nedočkavě akceleroval a udělal hodiny. Naprosto odevzdaný výkon předvedly Haasy a Magnussen, kromě toho, že jako jediný neviděl cíl, ještě dostal pětivteřinovou penalizaci za kontakt s Latifim za zatáčkou Stowe v 15. kole, kdy do Kanaďana celkem bezohledně najel, naštěstí pro oba bez vážných důsledků.

Ostatní piloti byli zcela ve stínu dění a nijak z něj nevystoupili. Po pěti závodech se ukazuje, že roli Černého Petra přebírá od Williamsu pomalu Haas a za kratší konec začíná tahat i Alfa Romeo.

GP 70 let Formule 1 (Silverstone Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 25 1:19:41,993 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 19 + 11,326 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 19,231 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 29,289 5. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 10 + 39,416 6. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 8 + 42,538 7. 27 Nico HÜLKENBERG deu BWT Racing Point F1 Team 6 + 55,951 8. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 4 + 1:04,773 9. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 2 + 1:05,544 10. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1 + 1:09,669 11. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda + 1:10,642 12. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari + 1:13,370 13. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team + 1:14,070 14. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team + 1 kolo 15. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 16. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team + 1 kolo 17. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 18. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo DNF 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team nedokončil

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ