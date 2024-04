Kvalifikační double Red Bullu, Hamilton vyhořel

V prvním kvalifikačním segmentu zvolil zajímavý přístup Carlos Sainz, Španěl zajel svůj první měřený pokus na střední směsi pneumatik, dosažený čas však nebyl nikterak oslnivý a Sainz musel přezout na nejměkčí sadu. Zároveň došlo k incidentu mezi Albonem a Pérezem. Pilot Williamsu zdržel v rychlém kole svého mexického soupeře, který kvůli tomu vyjel z trati a přišel tak o měřený pokus. Situaci začali chvíli poté vyšetřovat sportovní komisaři.

Do Q2 nepostoupili Zhou, Magnussen, Hamilton, Cunoda a a Sargeant. Zvláště pro sedminásobného mistra světa jde po druhém místě ve sprintu o drsné vystřízlivění.

První pokus v Q2 hrubě nevyšel Carlosi Sainzovi. Pilot Ferrari nezvládl svůj vůz a v poslední zatáčce vyjel do štěrku. Následně se roztočil a kolidoval s bariérou - byly vyvěšeny červené vlajky. K Sainzově štěstí se však i s poškozeným vozem dokázal dostat do boxů, načež jej mechanici během červených vlajek opravili. Rodák z Madridu si tak především díky jejich práci zajistil bezproblémový postup do Q3.

To už nelze říct o Strollovi, Ricciardovi, Oconovi, Albonovi a Gaslym.

První pokus v Q3 vyšel nejlépe Verstappenovi, překvapilo druhé místo Alonsa, třetí byl Pérez. Naopak neoslnilo Ferrari, rudým vozům patřila před závěrečnými pokusy šestá a sedmá příčka se ztrátou sedmi desetin na Verstappena. Poslední rychlá kola už příliš změn nenabídla. Kvalifikaci vyhrál Verstappen před Pérezem a Alonsem.

GP ?íny (Shanghai International Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:33,660 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:33,982 3. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:34,148 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:34,165 5. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:34,273 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:34,289 7. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:34,297 8. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:34,433 9. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:34,604 10. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:34,665 11. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:34,838 12. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:34,934 13. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:35,223 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:35,241 15. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:35,463 16. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:35,505 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:35,516 18. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:35,573 19. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:35,746 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:36,358

