Proč je podle FIA systém řízení Mercedesu 'DAS' legální a proč do něj menší týmy nepůjdou +VIDEO

DAS - jak funguje?

Včera vyšlo najevo, že piloti Stříbrných šípů mohou volantem nejen otáčet vlevo / vpravo, ale také s ním pohybovat v dalším směru: vysouvat jej či zasouvat, čímž se změní nastavení sbíhavosti kol na přední nápravě.

Mohou tím měnit chování vozu v zatáčkách a na rovinkách - tam se kola srovnají (větší sbíhavost), což má vliv na vyšší maximální rychlost (nižší valivý odpor) i zahřívání pneumatik (rychleji chladnou). Technický ředitel James Allison nechtěl hovořit o detailech, k čemu DAS využívají, je to nicméně patrné z videí.

ICYMI: @MercedesAMGF1 got everyone talking on Day 2 🗣



Here's why 👀 pic.twitter.com/bD7h3zDSnT — Formula 1 (@F1) February 20, 2020

Co na to pravidla

Mercedes si je jistý legálnosti systému, což následovně potvrdili také zástupci FIA v Barceloně, byť situaci monitorují. Německý tým s ní při vývoji konzultoval, jinak by se projekt nesnažil nasadit. Těží zřejmě z šedé zóny pravidel týkajících se zavěšení (článek 10.2) a řízení (článek 10.4).

Podle těch nesmí docházet k žádné úpravě zavěšení během jízdy (10.2.3): "Během pohybu vozu nesmí být žádná změna v systému zavěšení." Z toho vyplývá, že podle FIA změna sbíhavosti není změnou zavěšení - jinak by DAS nepovolila.

Podle ní tento systém spadá do článků zabývajících se řízením (10.4) - jednoduše jde o další způsob "řízení" předních kol. Pokud jde o to, co se smí při řízení, pravidla již tak restriktivní nejsou.

Článek 10.4.1 jen uvádí: "Jakýkoliv řídicí systém, který umožňuje zarovnávání více než dvou kol, není povolen." V případě Mercedesu se upravuje sbíhavost pouze předních kol, proto neporušuje ani toto ustanovení.

Nejnovější trik Mercedesu - jak funguje DAS | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Žádná část technický pravidel ale neříká, že by se s volantem mohlo hýbat pouze v jedné ose nebo že by přední kola musela měnit úhel ve stejné míře. Mercedes úpravou sbíhavosti mění úhel předních kol nezávisle na sobě, což je legální, protože v pravidlech není nic, coby to zakazovalo.

Menší týmy systém Mercedesu kopírovat nebudou

Soupeři jsou si dobře vědomi, že německý tým chytrým nápadem využil šedou zónu pravidel, která nikdy dříve nebyla testována, a že díky tomu získal náskok. Vývoj DAS po nasazení může zabrat zhruba šest měsíců, možná bude třeba i úprava šasi.

FIA je s tímto systémem zatím spokojená, to ale neznamená, že by někdo z konkurence během prvního závodu proti němu nemohl podat protest. Ten by pak posuzovali komisaři v Melbourne. Otázkou je, zda se týmy hned pustí do vývoje podobných řešení, nebo počkají na vyjasnění pravidel do Melbourne.

Volanty šlo doposud pouze otáčet, Mercedes přidává další rozměr řízení | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Vzhledem k tomu, že letos budou mít hodně práce s přípravou na přelomovou sezónu 2021, se do toho pouštět nebudou - šlo by o velké narušení již tak nabitého programu v rámci omezených zdrojů.

Šéf Haasu Günther Steiner k DAS Mercedesu uvedl: "Abych byl upřímný, tak nevím, co to je. Vidím, že se volant hýbe dopředu a dozadu, ale nevím, co to dělá. Hlavně proto nechci říct, jestli bychom to dokázali udělat či nikoliv."

"Myslím si ale, že bychom na to nemrhali časem či penězi, protože máme níže visící ovoce než volant, kterým se hýbe dopředu a dozadu, aby něco udělali s předním zavěšením, jak se domnívám. Snad brzy přijdeme na to, co přesně to dělá, někdo přijde s vysvětlením. Týmy středu pole však do něčeho takového rozhodně nebudou investovat zdroje, protože problémy, které nám z pohledu návratnosti investice dají více," vysvětluje Steiner.