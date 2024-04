GP JAPONSKA: Pohodové vítězství Red Bullu, Ferrari strategicky na výši

Slunečné počasí, 19.5°C teplota vzduchu, trať o téměř 20 stupňů teplejší a natěšené domácí publikum, to byla kulisa čtvrtého závodu letošní sezóny, ve které se předpokládal návrat Red Bullu do vítězného módu. Startovní pole se postavilo na rošt většinou na středně tvrdých pneu, pouze osmička Alonso, Hülkenberg, Bottas, Albon, Ocon, Stroll, Gasly a Sargeant zvolila nejměkčí směs škály C3 - C1.

Po startu závod "trval" pouze několik vteřin - pole projelo zatáčky T1 a T2, když Albon, útočící do zatáčky 3 po vnější straně, zachytil za Ricciardovo pravé zadní kolo. Byl to diskutabilní moment, protože Ricciardo v nájezdu do zatáčky lehce vybočil doprava a Alex vlastně neměl vůbec žádné místo. Oba vozy skončily v bariéře, žluté vlajky záhy naradily červené, protože bariéra potřebovala nutně opravu. Jednou z příčin mohl být i nepříliš povedený start obou vozů VISA Cash APP RB, protože se před ně dostal například Bottas a Hülkenberg.

Ve 14:32 nastoupilo startovní pole k restartu z pevných startovních pozic. Někteří piloti využili čekání k výměně pneumatik - Zhou a Cunoda nasadili měkké, Hamilton, Russell, Ocon, Gasly a Sargeant zvolili tvrdou směs, ostatní zůstali na žlutých pneumatikách. Druhý start prošel bez zásadních problémů, pouze Ocon si později stěžoval, že ho jeho kolega lehce trefil.

Verstappen bez problémů ujížděl a startovní pole zůstalo za ním lehce roztažené - bojovalo se především v jeho druhé polovině. Max během celého závodu nepřipustil žádné komplikace - s přehledem si držel od těla Péreze, bezchybně zvládl výměny v 17. (opět žluté) a 35. kole (tvrdá směs) a tři kola před cílem si jako bonus přidal prémiový bod za nejrychlejší kolo. Ani Pérez neměl příliš komplikovanou cestu za druhým místem, musel sice po svých pit-stopech (16. a 34. kolo) zdolávat soupeře, kteří teprve měli výměny před sebou, ale uspěl; jenom opět poměrně značně zaostal za svým kolegou.

Bitvu o pódium svedly stáje McLaren a Ferrari. Jakkoli se zdálo, že oranžoví jsou na tom lépe, drobnými chybami se připravili o lepší umístění. Norris stavěl poměrně brzy a ve 12. kole nasadil tvrdou směs - Piastriho povolali do boxů o kolo později. U Ferrari počkali o něco déle a Sainz jr. měnil až v 16. kole, dostal se tím před Péreze, ale ne nadlouho. Leclerc jel odlišnou strategii na chvíli se dostal do čela, odkud ho však Verstappen rychle vystrnadil (21. kolo). Charles navíc ve 26. kole chyboval v zatáčce 9 a toho využil Pérez posunem na druhé místo. Monačan stavěl společně s Norrisem a udržel pozici před ním. Sainz jr. se mezitím vypořádal s Mercedesem George Russella v zatáčce Spoon a nastalo druhé kolo naháněné s McLareny. Španel podruhé stavěl v 37. kole a ze sedmého místa vyrazil k bronzovému stupínku - předjel Hamiltona (38.), Norrise (44.) a snadno i Leclerca (46.), aniž by bylo potřeba týmové režie. U McLarenu možná měnili pneumatiky příliš brzy (Norris 12. a 27. kolo, Piastri 13. a 33. kolo). Norris navíc ve 43. kole ve vlásence probrzdil a jeho pneumatiky tím dost utrpěly, proto Leclerca nebyl schopen dostihnout.

Čerstvě třiadvacetiletý Piastri se v závěrečné čtvrtině dotáhl na Alonsa, ale nedovedl si s ním poradit, proto ho začal stíhat Russell. Jejich první ostrý duel nastal ve 49. kole - George zaútočil vnitřkem před "Prostovou" závěrečnou šikanou, ale v první zatáčce do Oscara lehce strčil, ten si druhou zatáčku musel "narovnat" a proto ho Russell atakoval až na rovince a neúspěšně. Poslední útok přišel poté, co v závěru předposledního kola Piastri v téže šikaně chyboval, byl příliš široký a tím pádem neměl dobrý nájezd na rovinku, kde ho Russell poměrně snadno s využitím DRS překonal. Hamilton si ve 14. kole na příkaz vedení vyměnil pozici s Russellem a poté měl neustále nějaké připomínky, dotazoval se na odstupy, žádal změnu strategie a v poslední fázi dokonce položil otázku, zda je vůbec ještě v závodě. Sice se přiblížil Piastrimu, ale to už bylo na jakýkoli manévr pozdě.

Cunoda se srdnatě rval o vysněný bod a nakonec se mu to podařilo i díky jeho odvážným útokům. Je pravda, že v jeho postupu opět sehrál roli Magnussen, s nímž si nebyl schopen poradit Bottas - Juki tak zdolal nejdřív Bottase a poté bez větších potíží i Kevina. Vzdálil se soupeřům o nějakých pět šest vteřin a ti už neměli šanci na odvetu. Nejvýrazněji jel asi Hülkenberg, jehož strategie vynesla až na 13. místo, poté předjel Bottase (47. kolo), týmového kolegu (49.) a nakonec v předposledním kole i slušně jedoucího Strolla. Kanaďan měl u komisařů malý vroubek, když ho mechanici vypustili ve 23. kole do cesty Magnussenovi. Když ho v závěru Stroll opakovaně předjel, náhle mu poklesl výkon a Lance jen zoufale vysílal na boxovou zídku dotazy, proč je tak pomalý. Ostatně ona výměna byla jedním z vrcholů závodu, protože se v boxech sešlo hned pět pilotů: Bottas, Sargeant, Cunoda, Stroll a Magnussen. Nejvíc na této zastávce vydělal Cunoda, protože ho mechanici stihli odbavit nejdřív a posunul se před Bottase a Sargeanta.

Williams bude nejspíš chtít na Suzuku rychle zapomenout. Albon skončil neslavně už na začátku, Sargeant dovršil nepovedený víkend ve 42. kole, kdy nezvládl zatáčku 9, ale stihl zastavit před bariérou. Posléze couval na trať a rozhodně ztížil situaci dvojici Alonso - Piastri. Je otázkou, zda ještě nedostane dodatečně nějaké napomenutí za nebezpečný návrat na trať - během závodu se tak ale nestalo. Naprosto zoufalé byly opět vozy Alpine, přes burcující výzvy oba francouzské vozy nestačily. Dalším nešťastníkem byl Guanyu Zhou, jenž po dvou zastávkách skončil v boxech potřetí a definitivně - převodovka odmítla vykonávat svou práci.

Další závod nás čeká za dva týdny a slibuje určitě zajímavou podívanou, protože v Šanghaji se naposledy jelo před pěti lety.

GP Japonska (Suzuka International Racing) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 26 1:54.23,566 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 18 + 12,535 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 15 20,866 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 26,522 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 10 + 29,700 6. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 8 + 44,272 7. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 6 + 45,951 8. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 4 + 47,525 9. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 2 + 48,626 10. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1 + 1 kolo 11. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 12. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team + 1 kolo 13. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 15. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 16. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1 kolo 18. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber p?evodovka 19. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T nehoda 20. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing nehoda Nejrychlejší kolo: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RB20

