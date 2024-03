Proč se Mercedes nemůže dostat do formy? Wolff přiznává problémy s korelací

V sezóně 2022 jejich monopost divoce poskakoval na rovinkách v důsledku přísavného efektu, zatímco minulý rok si piloti Lewis Hamilton a George Russell u voz W14 stěžovali na nestabilitu zadní části. Mercedes proto opustil svůj koncept ultra-úzkých bočnic a před letošním ročníkem zcela změnil své auto.

Jenže ani náladové W15 nemá na to, aby bojovalo o vítězství, byť se podařila vyřešit spousta nedostatků předchůdce: "Když se podívám na pozitiva, tak si myslím, že jsme odstranili hodně potenciálních základních příčin z rovnice. Nebyli jsme si jistí zavěšením. Nebyli jsme si jistí nosičem převodovky. Vibroval nám hřeben řízení. Všechny tyto věci zmizely," popisuje Wolff.

Poprvé otevřeně o skutečné příčině - o špatné korelaci dat: nesedí jim data z aerodynamického tunelu s tím, jak se auto chová na dráze: "Základem je to, že cokoliv pozorujeme v tunelu, neodpovídá tomu, co se děje na dráze," kroutí zklamaně hlavou šéf Mercedesu.

Toto Wolff přiznává potíže s korelací, vůz Mercedesu stále není konkurenceschopný | foto: Daimler AG

Podle něj jde o obecný problém s chápáním dat spíše než chybné interpretaci některého z jednotlivců: "Není to tak, že by jedna osoba říkala: 'Já bych ta data interpretovala takto' a že bychom kvůli dogmatismu nedělali pokrok. Tohle nepozoruji. Vidím otevřené prostředí, kde lidé sdílejí poznatky a chytají se za nos a říkají: 'Možná děláme chyby právě v mé oblasti.'"

"Je to tak náročné. Ve všem, co jsem v mé kariéře dělal, ať už to byly investice či finance, tak jste věděli, který šroubek utáhnout. Někdy to může trvat, protože z mých let u Williamsu jsem věděl, co schází. Ale tady si nemyslím, že by nám něco chybělo. Jde o komplikaci toho, že nevidíme, co se děje s autem. Je to jako vypínač," přirovnává Wolff.

Poté upíná pozornost na soupeře, kteří na rozdíl od nich během zimy dosáhli zlepšení: "Pak vidíte ten pokrok, který dosáhli McLaren a Ferrari. To je rozdíl mezi loňským a letošním rokem. Pro nás šlo loni o hodně dobrý víkend, na počátku jsme s oběma vozy vedli. Musíme sáhnout opravdu hluboko, protože to je brutálně bolestivé."