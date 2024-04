GP ČÍNY - Kvalifikaci ovlivnil déšť a traťové limity, Norrisovi pršelo štěstí

Zatahující se obloha nevěstila nic dobrého, i když podmínky byly podobné jako v tréninku 20°C vzduch, 28°C trať a 34 % vlhkost vzduchu. Vítr ještě zesílil na 30,8 km/h, daleko tíživější pro stratégy byla 60 % predikace deště. Pro kvalifikaci byly nařízeny středně tvrdé pneu (Q1 a Q2) a pro poslední část nejměkčí.

Q1 - 12 minut

Po 40 vteřinách se s výjimkou Red Bullu vydalo startovní pole na trať a Piastri hlásil několik kapek, ale zatím nešlo o nic dramatického. Časy se pohybovaly kolem 1:36,0 - 1:37,3. Absolutně se nevyvedla první část Cunodovi (1:42,000), ale trápil se i Sargeant. Když Red Bully vyjely, celkem bez potíží si zajistily postup (Pérez 1:36,110, Verstappen 1:36,456). Velkou díru do světa neudělali hoši od Ferrari, takže podobně jako Mercedes, McLaren a Sauber vyjeli k druhým pokusům. Do poslední chvíle to vypadalo, že se do Q2 prosmýkne Gasly, ale ohrožený Russell, nakonec o 0,222 vteřiny unikl pohromě. Maximální rozhořčení dával najevo Cunoda, jemuž se nepovedl ani druhý pokus.

Do Q2 nepostoupili: Gasly, Ocon, Albon, Cunoda, Sargeant

Q2 - 10 minut

Situaci opět zkomplikovala hořící tráva na stejném místě jako v tréninku. Začátek byl i kvůli povětrnostním podmínkám odložen na 15:54 místního času, takže v boxové uličce to vypadalo jak na parkovišti supermarkatu při sezónních slevách. Bylo totiž jasné, že kdo vyjede jako první, bude mít největší naději na úspěch, protože deštík nepříjemně houstl. To se povedlo McLarenům (Piastri 1:35,853, Norris 1:36,047), ale nakonec se zdálo, že opět u Red Bullu nejlépe odhadli situaci - vyhnuli se návalu a opanovali čelo: Verstappen 1:35,606, Pérez byl o 0,175 pomalejší.

Poté už začalo pršet silněji, takže na druhé pokusy čas zkrátka nebyl. Doplatil na to především Russell, k velké radosti domácího publika, neboť do Q3 se tak protáhl místní hrdina Zhou.

Do Q3 nepostoupili: Russell, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo, Stroll

Q3 - 8 minut

Rozpršelo se opravdu silně, takže týmy nasadily intermediates a začátek poslední části byl opět posunut na 16:11. Záhy se ukázalo, že zkrotit vozy bude poměrně komplikované - Leclerc nezvládl výjezd ze zatáčky 2 a doklouzal až do bariéry v "trojce! - dotazoval se, jak moc má poškozený vůz. Ostatní mezitím bruslili na trati a první čas Piastriho 2:02,598 naznačoval, co se na trati dělo. Verstappen tentokrát nepotvrdil pověst mistra, protože při prvním pokusu vyjel mimo trať v T6, podruhé vycestoval v poslední zatáčce téměř k bariéře, takže se mu oba časy (2:02,995 a 2:01,684) škrtaly. Totéž postihlo v "šestce" Zhoua a Hamiltona - je téměř neuvěřitelné, že ještě oba stihli další dva pokusy.

Drama trvalo až do samého závěru, protože v posledních desítkách vteřin trať začala osychat a piloti zrychlovali. Nejdřív to vypadalo, že snítky slávy utrhne Alonso, ale Hamilton se po škrtnutém pokusu (1:59,321) dokázal zlepšit. Pak ale vystřihl skvělý čas Norris, aby záhy vedení závodu avizovalo anulaci času kvůli nedodržení traťového limitu v poslední zatáčce. Ze záznamu bylo vidět, že Lando byl opravdu po smyku všemi koly za hranou - ale posléze by čas opět započten. Otázkou je, proč se tak nepostupovalo i v případě Verstappena...

Leclerc se nakonec na trať ještě dostal a nevedl si docela špatně, ale posledním možným pokusem ho zdolal týmový kolega. Uprostřed pole zůstal i Pérez, Saubery po úvodním nadějném pokusu Bottase (2:01,442), s nímž figuroval chvíli na 2. místě, spadly do pozadí.

GP ?íny (Shanghai International Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:57,940 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:59,201 3. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:59,915 4. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 2:00,214 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 2:00,214 6. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 2:00,375 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 2:00,566 8. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 2:00,990 9. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 2:01,044 10. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 2:03,537 11. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:36,345 12. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:36,473 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:36,478 14. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:36,553 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:36,677 16. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:37,632 17. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:37,720 18. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:37,812 19. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:37,892 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:37,923

