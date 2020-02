"Nový Mercedes má mnohem více přítlaku než loni, hodně se zvýšil i výkon motoru," prozrazuje Allison

Podle Allisona je na tom v oblasti přítlaku nový vůz mnohem lépe než loni, na videu Mercedesu popisuje, jak tým hledal různé oblasti, které by pomohly s jeho navýšením. A nespalo ani motorové oddělení v Brixworthu, jemuž se díky "obrovskému úsilí" také přidalo významněji navýšit počet koní pohonné jednotky. A nejen to.

Mercedes neusnul na vavřínech, pustil se do agresivního vývoje

"Čelili jsme pokušení jen vyleštit loňské auto poté, co tak dobře zakončilo sezónu a co se tak rychle během roku vyvíjelo, takže pořád mělo spoustu příležitostí pro jeho zrychlení. Tento konzervativní přístup byl velmi, velmi lákavý."

"Nakonec jsme se rozhodli, že by to nestačilo. Věděli jsme, že pokud s tímto autem neuděláme něco působivého, tak nás soupeři sežerou a nechají za sebou. Proto jsme se rozhodli, že uděláme auto, které bude agresivní," uvádí Allison s ohledem na letošní rok, kdy se kvůli obrovským změnám plánovaným pro příští rok musí už zároveň věnovat i monopostu pro sezónu 2021. Se svým týmem čítajícím přes 1500 lidí se proto zaměřili na každičkou součástku, na každý čtvereční centimetr, aby přišli s podstatně lepším vozem.

Stovky změn v přední, prostřední i zadní části monopostu

"V přední části jsme hodně změnili struktury v rozích. Hodně jsme si to strukturálně ztížili, je to těžší se vyrovnávat se silami, přesto jsme však změnili uspořádání detailů uvnitř kol a způsob, jakým se na ně napojuje zavěšení, abychom měli v přední části větší aerodynamické možnosti. Jde o náročný projekt, díky němu jsme však dosáhli aerodynamických zisků," popisuje technický ředitel Mercedesu.

Hodně úsilí věnoval také zadnímu zavěšení, jehož konstrukce je "extrémně odvážná. Posunuli jsme jej více dozadu, konkrétně spodní zadní rameno závěsu, nasadili jsme tam novou geometrii, která nám poskytuje více možností v oblasti aerodynamiky, umožňuje nám navýšit přítlak vozu," přiznává Allison. Spodní část nad podlahou je nyní volná, vzduch tam může proudit bez překážek a lépe odstínit turbulence zadních kol.

K velkým změnám došlo také v prostřední části monopostu: boční povinné nárazové struktury jsou níže, bočnice mohou být díky změnám na motoru užší.

"Přesunuli jsme boční nárazové struktury ze své horní pozice, kde jsme je měli v posledních třech sezónách, do nižší polohy," čímž podle Allisona následují trend u soupeřů. "Rozhodli jsme se do této strukturální investice, abychom s vozem dosáhli aerodynamických zisků, které s tím souvisejí."

Inovace na zádi Mercedesu - srovnání zavěšení vozu W11 s předchůdcem W10 a letošním Ferrari SF1000 | zdroj: N. Carpentiers

Změny na motoru - podstatný nárůst výkonu, vyšší teploty

Co se změnilo u pohonné jednotky? V Brixworthu "prožili opravdu dobrou zimu, když u ní našli spoustu a spoustu čerstvých koní. Po mnoha letech za těchto pravidel s fixním průtokem paliva se jim tento rok podařilo přijít se skutečně působivým vylepšením v oblasti výkonu," odpovídá technický ředitel Mercedesu.

To ale není vše - nyní je pohonná jednotka také kompaktnější, což se rovněž pozitivně projevuje v aerodynamice. Inženýři z Brixworthu "vynaložili hodně práce na to, aby tato pohonná jednotka mohla fungovat při vyšších teplotách než loni."

Pohled pod kapotu nového Mercedesu W11 | zdroj: Formula1.com

Důsledek? "Když můžete jezdit s horčejším vozem, můžete udělat menší chladiče, abyste ho uchladili. To je jeden z důvodů, proč je letošní auto ještě štíhlejší než to v předchozích sezónách. Loňské v této oblasti mělo vyboulenější kapotáž než tohle, které je díky investicím motorového oddělení ještě užší na úkor jejich pohonné jednotky," ukazuje Allison na videu, aniž by zmiňoval další velké inovace, např. dvouosé řízení (DAS).

Soupeři Mercedesu se tedy mají na co těšit: v předsezónních testech minulý týden zajel Valtteri Bottas v Barceloně na nejměkčí C5 směsi pneumatik kolo za 1:15,732 - o 1,3 sekundy lépe než nejbližší konkurence. Hamiltonův čas hned z prvního dne na tvrdých C2 pneumatikách byl ještě působivější - 1:16,516 min.