Piastri zkritizoval Strolla, McLaren zjišťuje, proč byl v Číně tak rychlý + VIDEO

Australan si v kvalifikaci vyjel pátou příčku na roštu, jenž při restartu závodu do něj zezadu při brzdění narazil Daniel Ricciardo postrčený Strollem a "významně" mu poškodil záď monopostu, což se snížilo jeho aerodynamickou výkonnost a vyvážení.

Proto během velké ceny pak zajížděl podstatně horší časy a dojel až na osmém místě, zatímco jeho týmový kolega Lando Norris vybojoval stříbro. Náraz nebyl z pohledu kamer tak prudký jak u Ricciarda, přesto při něm došlo k významnému poškození zadní části vozu.

Stroll se sice oháněl harmonikovým efektem a tím, že jeho soupeři brzdili na konci rovinky nečekaně brzy, Piastri ho má však i přesto za jasného viníka, který zpackal závod mu i Danielovi Riccardovi: "Ano, ale nikdo jiný do nikoho jiného nenaboural. V takové zatáčce to vždy musíte očekávat. Ale ano, bylo to mezi spoustou z nás docela těsné."

Daniel Ricciardo's race came to a bumpy end behind the Safety Car 💥 😮#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4ks8SVpuFA — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

McLaren přesto o víkendu překvapoval svou rychlostí, když v Číně očekával, že bude až za Red Bullem, Ferrari i Mercedesy, protože tamější pomalé zatáčky jim neměly vůbec svědčit. Norris však vyhrál kvalifikaci sprintu a v neděli dojel druhý a tým vždy končil s oběma vozy na bodech. Piloti Ferrari nestíhali Landovo tempo, krátký na něj byl i Pérez s druhým Red Bullem.

Stáj z Wokingu ale zatím plně nerozumí tomu, proč si jejich vůz v Šanghaji vedl tak dobře, byť už nějaké náznaky odpovědí má: "Jo, rozhodně musíme pochopit, proč jsme v určitých dnech rychlí a v jiných dnech nikoliv," potvrzuje Piastri.

"Myslím, že máme určité dobrý nápady, ale musíme se ujistit, že důvody toho, proč si myslíme, že jsme dobří, jsou ve skutečnosti správné. Protože jak už jsem se zmínil, domnívali jsme se, že se tady budeme docela dost trápit," pokračuje mladý pilot McLarenu.

Oscar Piastri se svým týmovým kolegou Landem Norrisem | foto: McLaren

"Podle mě je velmi povzbuzující, že Lando mohl dojet na druhém místě na okruhu, na kterém jsem si mysleli, že se budeme trápit. Je to vzrušující kvůli tomu, co přijde v budoucnu s určitými novými díly, které nasadíme na aut. Fakt povzbuzující," usmívá se Piastri.

McLaren se chystá nasadit první významnější novinky na svůj monopost již v příštím závodě v Miami během prvního květnového víkendu. S nimi by chtěl konzistentně porážet Ferrari a přiblížit se dominantnímu Red Bullu. Podaří se mu to?