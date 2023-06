Čtyři penalizace zahýbaly startovním roštem - Hülkenberg přišel o první řadu

Prvním viníkem je Carlos Sainz jr., jehož komisaři shledali vinným po incidentu v závěru Q1, kdy podle nich ovlivnil jízdu Pierra Gaslyho. Ten dokončoval své rychlé kolo, když byl podle kamerového záznamu nucen vyjet mimo trať, aby se v poslední šikaně vyhnul španělskému pilotovi týmu Ferrari. Komisaři usoudili, že Carlos Francouze zbrzdil a kvůli tomu nemohl postoupit do Q2, na rozdíl od Sainze jr., jenž nakonec v Q3 skončil osmý. Potrestání ztráty tří místo ho posunul z první desítky na 11. místo za svého kolegu Charlese Leclerca. "Pilot vozu #10 (Gasly) podotkl, že pilot vozu #55 mohl a měl jet rychleji. Telemetrie prokázala zjevný rozdíl mezi rychlostmi obou vozů. I když předjetí #55 pilotem monopostu #22 jej překvapilo, domníváme se, že na vině byl převážně pilot vozu #55 a zbytečně zbrzdil pilota ve voze #10," uvádí se ve zdůvodnění. Sainz se bránil, že jeho manévr ovlivnilo předjetí ze strany Juki Cunody: "Pilot vozu #55 uvedl, že ho překvapil manévr vozu #22 (Cunoda) v zatáčce 13, takže z toho důvodu nemohl v nájezdu do svého letmého kola dostatečně zrychlit."

Komisaři se zabývali dalším incidentem a později dospěli k názoru, že Juki Cunoda měl na svědomí ještě další hřích: "Vůz #27 (Hülkenberg) a #22 absolvovali rychlé kolo - vůz #22 byl vpředu, ale monopost #27 byl rychlejší a před zatáčkou 10 soupeře předjel. Pilot vozu #10 však v dané zatáčce soupeře vytlačil a vrátil se na trať před ním. Obviněný pilot uvedl, že podle jeho názoru jel stále rychlé kolo, ačkoliv byl v daném okamžiku o tři vteřiny pomalejší než v předchozím okruhu. Podle našeho zjištění vůz #22 zbytečně brzdil vůz #27. Poté, co do zatáčky 10 najel zeširoka, mohl vypustit toto kolo a zůstat mimo závodní stopu, tím by předešel blokování soupeře," zdůvodnili další trest v podobě ztráty tří míst komisaři.

Do třetice - domácí matador Lance Stroll a rovněž tři vteřiny penalizace: "Pilot vozu #18 (Stroll) vypověděl, že i když si byl vědom blížícího se vozu #31 (Ocon), neměl jinou možnost než zůstat na suché závodní trati, protože měkká směs pneumatik byla studená - pokud by to neudělal, havaroval by na mokré části trati. Tým ho však upozornil na blížící se vůz #31 a dle našeho názoru mohl pilot snížit rychlost na rovince mezi zatáčkami 7 a 8 a nechat vůz #31 předjet. Místo toho jej zbytečně zpomalil," vysvětlili komisaři trest pro Lance Strolla.

Nico Hülkenberg přišel o velmi dobré umístění na startu | foto: Haas F1 Team

Krátce po zveřejnění zmíněných prohřešků se k postiženým přidal i Nico Hülkenberg. Německý veterán se podle komisařů dopustil přestupku v režimu červených vlajek - jeho případ byl velmi důkladně prošetřován: "Pilot vozu #27 právě dokončil své rychlé kolo a pokračoval dále v dojezdovém okruhu. V zatáčce 1 byla vyvěšena červená vlajka, ale vůz #27 byl v tu chvíli 1,5 vteřiny rychlejší než v předchozím kole. Sám pilot uvedl, že bylo v dalším sektoru extrémně obtížné dostat se pod časovou deltu; přiznal také, že ho zmátlo pípnutí ve sluchátkách, proto si v jedné chvíli myslel, že jede příliš pomalu. Srovnání s vozem #31 (Ocon) prokázalo, že měl po zbytek kola přibližně stejnou rychlost - tento vůz splňoval časové konstanty ve všech minisektorech. To považujeme za polehčující okolnost, nicméně nařízení je zcela jasné - a to i v případě, že by pilot nejednal nebezpečně nebo se tak choval. Došlo k porušení pravidel a proto musí následovat trest. Normální penalizace za nezpomalení v režimu červených vlajek činí ztrátu 10 pozic na startu, ovšem s ohledem na výše zmíněnou polehčující okolnost jsme zvolili mírnější sankci. Bereme na vědomí, že záměrem tohoto pravidla je zajistit, aby vůz během vyvěšení červených vlajek nepřekročilo danou rychlost; v tomto případě neexistuje žádný důkaz, že by byla nepřiměřená. Je třeba také dbát na to, aby se pilot lépe seznámil s provozními aspekty delta časů," zní vyjádření komisařů.