GP ČÍNY - Drama uprostřed závodu míchalo pořadím, Verstappen byl opět na vlastní vlně

Prognózy před čínskou Grand Prix byly různé, asi ta nejméně pravděpodobnou byla možnost deštivého závodu - vyhlídka byla pouze desetiprocentní. Prakticky jasná obloha, 18°C (trať o 11°C více), vlhkost vzduchu 69 % a vítr - jehož se piloti obávali - vanul rychlostí jen 1,2 km/h. Na startu se objevilo jen devatenáct monopostů, protože Sargeant vyrazil do závodu z boxové uličky. Převažovaly středně tvrdé pneumatiky, pouze Stroll, Hamilton a Cunoda nasadili měkkou směs, jejich oponentem byl Magnussen na bílých pneu.

Repríza startu ze sprintu se neopakovala - Verstappen se hned zařadil před Péreze a Mexičan navíc po první zatáčce musel pustit před sebe Alonsa. Rovněž Russell zaskočil obě Ferrari a posunul se na šesté místo, stejně tak Hülkenberg na chvíli předstihl maranellské oře. Stroll si vyšlápl na Bottase a dostal se do TOP 10.

Záhy se začala situace normalizovat - Obě Ferrari odsunula zpět Hülkenberga (Leclerc ještě v prvním, Sainz jr. v druhém kole) a pak se jen čekalo, kdy si Pérez opět vezme druhé místo. Stalo se tak v pátém kole v šesté zatáčce, ale to už měl Verstappen na svého kolegu náskok 4,783 vteřiny.

Poměrně rychle začaly návštěvy v boxech - už v 9. kole zamířili k mechanikům Hülkenberg, Zhou a Cunoda, o kolo později Stroll, Ocon, Bottas, Hamilton a Albon. U Red Bullu předvedli ukázkový double-pit-stop, přičemž Verstappen byl odbaven jen o desetinu vteřiny pomaleji než Pérez (2,1 resp 2,0). U Ferrari opět rozdělili strategii, protože Sainz jr. měnil pneu v 18. kole, ale Leclerc nadále setrvával na trati.

Další běh událostí ovlivnil Bottas, jemuž ve 20. kole na rovince před zatáčkou 11 zhasl motor. Vůz zůstal stát v únikové zóně, sesypali se na něj maršálové, po žlutých vlajkách byl vyhlášen virtuální safety car, ale monopost stále trčel na nebezpečném místě. Proto v průběhu 22. kola vyjel na trať Bernd Mayländer a čekalo se, až zelený Sauber zmizí za okrajem. Pochopitelně byl SC využit k velké výměně - zastavil Leclerc, Stroll, Norris a Hamilton (23. kolo), oba Red Bully, Russell, Hülkenberg Ocon, Zhou a Gasly (24.) - ti všichni nazuli tvrdou směs, ale Alonso jako jediný optimisticky nejměkčí pneumatiky. Posledním, kdo stavěl, byl v kole s pořadovým číslem 25 Piastri.

Když byl avizován restart a SC zmizel z dohledu pilotů, došlo k druhé zásadní chvíli. Alonso při přípravě na odpich před zatáčkou 14 probrzdil, za ním musel zpomalit Russell a Piastri; Ricciardo s nosem prakticky pod Oscarovou převodovkou neměl kam uhnout a poté přišel náraz zezadu od Strolla. Danielův vůz vyletěl zadní částí do vzduchu a dopadl zpět na Kanaďanův přední spoiler.

Přesto se začalo závodit a pole mělo následující složení: Verstappen, Norris, Leclerc, Pérez, Sainz jr., Alonso, Russell, Piastri, Ricciardo, Stroll, Sargeant, Hülkenberg, Ocon, Hamilton, Magnussen, Cunoda, Albon, Zhou a Gasly. Alonso na měkké směsi stihl ještě v zatáčce 6 zdolat svého krajana na Ferrari, když přišel další incident: v zatáčce 11 při souboji zachytil Magnussen levým předním kolem za Cunodovo pravé zadní, došlo ke svléknutí pláště a dalšímu safety caru.

Druhý restart na začátku 32. kola proběhl v pořadí Verstappen, Norris, Leclerc, Pérez, Alonso, Sainz jr., Russell, Piastri, Ricciardo, Hülkenberg, Hamilton, Ocon, Albon, Sargeant, Zhou, Gasly, Magnussen a Stroll. Prakticky hned po několika stovkách metrů hlásil Ricciardo poškozenou podlahu a během jednoho kola se propadl o čtyři pozice, poté byl vyzván, aby auto odstavil. Na čele se Verstappen vzdaloval Norrisovi, Leclerc bojoval s Pérezem a tomu trvalo sedm kol, než v šesté zatáčce urputně se bránící Ferrari zdolal. Kdo by však čekal, že nastoupí stíhací jízda Norrise, majícího odstup necelé tři vteřiny, se zlou by se potázal. Lando dokázal svůj náskok nejen držet, ale i mírně navyšovat. Verstappen mílovými kroky ujížděl a nakonec nikoho nenechal na pochybách, kdo bude v Číně králem.

Leclerc ještě před nedobrovolným předáním pozice Pérezovi vyslal na boxovou zídku dotaz, zda plán D je dobrý, protože pneumatiky nejsou nejlepší. Dostalo se mu ujištění, že tým v tuto variantu věří. Sainz jr. neměl šanci na dojetí Alonsa, jenže veterán dvanáct kol před cílem zjistil, že na červených pneu do cíle nedojede. Zastávka ve 44. kole znamenala pád na 12. příčku, odkud se Fernando rozjel ve snaze získat ztracené pozice. Postupně za sebe odsunul Albona (45. kolo), Ocona (46.), Hülkenberga (47.), Hamiltona (49.) a Piastriho (50.), ale Russell byl příliš vzdálen. Navíc měl Alonso velké štěstí, protože na konci 38. kola při souboji s Hamiltonem dostal v poslední zatáčce smyk a málem skončil jako Sainz jr. v kvalifikaci. Jeho týmový kolega dostal penalizaci 10 vteřin za zavinění kolize s Ricciardem a rozhodl se jí odpykat další zastávkou v boxech. Alespoň si předtím zazávodil s Magnussenem, stejně postiženým za incident s Cunodou - ve 36. kole jeli dvě třetiny kola bok po boku, než Stroll uspěl. Dalším potrestaným byl Sargeant za nebezpečné vyjetí z boxů na úkol Hülkenberga. Američan pak měl ještě kontroverzi s Gaslym, jehož vytlačil v zatáčce 14, na což Francouz reagoval do vysílačky: To je absolutní idiot.

Hamilton se snažil a možná si i trochu dělal alibi neustálým stěžováním. Nejdřív na přilnavost (2. kolo), pak prohlásil, že auto je tak pomalé, že nedokáže ani dostihnout Ocona (16.), poté následovalo několik invektiv ohledně chování vozu. Přitom v závěru měl na dosah Piastriho, jenž ve 40. kole hlásil možné poškození vozu a boxová zídka jeho předpoklad potvrdila. Přesto se Hamilton dokázal dostal nejblíže druhému McLarenu jen na 1,1 vteřiny a nemohl v boji o osmou příčku uplatnit ani DRS.

Domácí hrdina Zhou třikrát stavěl a nejlépe mu vyšel poslední stint na měkké směsi, kdy se probojoval na 14. místo. Jenže právě předjetí Magnussena v 54. kole zmařilo jeho snahu ještě dostihnout Gaslyho, na dlouhé rovince škrtl předním spoilerem o pravé Dánovo kolo a urazil si levý winglet. Pak se pochopitelně jízdní vlastnosti zhoršily. I tak dojel Čínan před hlavní tribunu (ač by měl správně putovat do parc-fermé) a zastavil u speciálního stojanu se svou podobiznou. Když mu tribuna aplaudovala, skryl tvář do dlaní, ale slz dojetí si všimli všichni.

Gasly možná mohl dosáhnout na spásný bod, jenže při zastávce ve 12. kole při výměně pravého zadního kola uspěchal snahu vyrazit ze svého stání, roztočené kolo upadlo a trefilo mechanika. Zastávka se protáhla na nekonečných 19,3 vteřiny, ale jak se Gasly po dotazu během další jízdy dozvěděl, alespoň člen pit-crew nebyl vážně zraněn.

Šťastný Norris zamířil místo na cílovou rovinku k oslavám do boxů a musel k Verstappenovi a Pérezovi běžet po svých. Podal naprosto brilantní výkon a po zásluze se těšil z pocty Driver of the day. Poté už se všechno začalo chystat k přesunu do USA, kde nás za dva týdny čeká závod v Miami.

GP ?íny (Shanghai International Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 1:40.52,554 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 18 + 13,773 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 15 + 19,160 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 23,623 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 10 + 33,983 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 8 + 38,724 7. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 7 + 43,414 8. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 4 + 56,198 9. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 2 + 57,986 10. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1 + 1:00,476 11. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1:02,812 12. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1:05,506 13. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 1:09,223 14. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 1:11,689 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team + 1:22,786 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1:27,533 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1:35,110 18. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T podlaha 19. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T kolize 20. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber motor Nejrychlejší kolo: 14 Fernando ALONSO Aston Martin AMR24

Mercedes M15 1:37,810

