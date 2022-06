Jak McLaren vyřešil svůj podivný problém s brzdami

Týmu se problém podařilo vyřešit až o dva měsíce později s novým balíkem pro Velkou cenu Španělska. Na voze se podle technického ředitele Jamese Keye přehřívaly přední brzdy kvůli "zvláštnímu jevu," který bránil tomu, aby se adekvátní průtok chladícího vzduchu dostal ke kotoučům.

Až před závodem v Katalánsku došlo k náhrady narychlo vyrobeného titanového krytu dílem z uhlíkových vláken. Řešení fungovalo dobře, přispělo k snížení teplot předních brzd. Jak se ale mohlo něco takového stát zkušenému týmu Formule 1 se špičkovými simulačními nástroji?

Podle Keye šlo o podivný problém, který nebylo v továrně snadné replikovat ve snaze ho pochopit a napravit: "V základu šlo o nevyváženost tlaku v systému. Nezaznamenali jsme ji ani teoreticky ani v našich opakovaných testech."

"V kanálku končíte s přetlakem, který byl v určitou chvíli větší než průtok uvnitř. V konečném důsledku došlo buď k naprostému odtržení proudění či dokonce k opačnému proudění, takže jste se snažili chladit disk opravdu horkým vzduchem," vysvětluje technický ředitel McLarenu.

Porovnání dočasné úpravy brzdových kanálků pro GP Bahrajnu s finálním řešením pro GP Španělska | zdroj: McLaren

"Fakt zvláštní jev. Nemyslím si, že by se s ním někdo z nás už dříve setkal. Musíte ale nastolit určitou sadu podmínek, abyste ho pozorovali, což se nám nakonec v CFD podařilo," popisuje těžké období, které nastalo po druhém předsezónním testu, který pro McLaren v Bahrajnu skončil fiaskem.

"Nic se neprojevovalo, nic nedávalo smysl. Když jste se podívali na to, co se děje, tak to bylo něco ve smyslu: 'Vše se zdá být naopak.' Ukázalo se, že za určitých podmínek tomu tak bylo, takže jsme to napodobili. To nás opravdu dovedlo ke konstrukci, kterou používáme nyní, abychom tento problém zcela odstranili," popisuje Key.

"Rozhodně jsem přidali pár procesů pro náš budoucí vývoj brzdových kanálků. Šlo opravdu o podivína," personifikuje 50letý inženýr problém svého týmu. "Proto jsme ho [během testu v Barceloně] nezaznamenali, jelikož ta trať nevytváří takovou sadu podmínek. Ale Bahrajn jo."

Key poté ocenil "heroické úsilí" McLarenu přijít z prvotním řešením problému pro Velkou cenu Bahrajnu. Prvotní řešení s titanovým krytem jej pouze zmírnili, díky tomu ujeli s novým vozem první den 50 kol, druhý 60 kol a třetí den 90 kol. Auto však podle něj pořád nebylo ve stavu, v němž by bylo schopno zvládnout vzdálenost závodu.

Daniel Ricciardo s McLarenem MCL36 v Velké ceně Miami | foto: McLaren

Před prvním závodem se podařilo přijít s dílem, který umožnil Landovi Norrisovi a Danielovi Ricciardovi dojet do cíle navzdory původním ambicím daleko za body na 14. a 15. místě, tým však v továrně ztratil spoustu cenného času ve snaze pochopit problém a přijít s nápravou. Definitivní řešení přišlo až o 2 měsíce později.

"Novinky, které jsme přivezli do Španělska, dělaly to, co jsme od nich očekávali. Teploty v celém předním rohu byli nižší a vše fungovalo tak, jak jsme doufali. Šlo o heroické úsilí celého týmu přimět to, co nám fungovalo 10 kol, a dostat se k tomu, abychom přežili pět závodů díky svařování kusů titanu a vytvoření brzdového kanálku pro první závod," pochvaluje si Key.

"Bylo to něco výjimečného a drželo nás to v opravdu dobrém stavu. Nebylo to jako z děl Heatha Robinsona, mělo to však k tomu blízko. Opravdu rychlý obrat nám svým způsobem pomohl pochopit trochu z toho problému," dodává technický ředitel McLarenu.