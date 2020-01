Spalovací motory mají "dlouhou budoucnost." Přejde F1 na dvoutakty? + VIDEO

Zatímco automobilky přesouvají svou pozornost k elektrickému pohonu, podle šéfa motorového oddělení Renaultu Rémiho Taffina se ty spalovací o svůj osud ve Formuli 1 nemusí obávat.

"Mnoho lidí spalovací motory pohřbívá, já si však myslím, že mají dlouhou budoucnost. Podívejte se na současný motor: odvádíme velmi dobrou práci v co nejefektivnějším spalování paliva!" poukazuje Taffin na současné pohonné jednotky, jež překračují 50% účinnost.

Během závodu si vystačí se 110 kg paliva, přičemž s 1,6litrovým spalovacím motoru dokáži poskytovat výkony kolem 1000 koní, přičemž motorgenerátor pro rekuperaci kinetické energie (MGU-K) se stará o 161 koní. Během jednoho kola může při brzdění zrekuperovat 2 MJ energie, díky napojení na klikovou hřídel však může uvolnit až 4 MJ. Efektivitu pohonné jednotky pomáhá dále zvýšit motorgenerátor pro rekuperaci tepelné energie (MGU-H), jehož výkony nejsou v pravidlech limitovány.

Loňská pohonná jednotka Hondy RA619H | foto: Honda Racing F1

"Problémem je, že hodně mizerně propagujeme to, čeho jsme dosáhli. Motory však nejsou tak efektivní pouze díky hybridní části. Spalovací motor v tom hraje velkou roli, to bychom měli lépe vysvětlovat," pokračuje Taffin.

"Otázkou pro budoucnost bude, jestli bychom měli klást větší důraz na hybridní složku nebo upřednostnit ekologičtější paliva," přemýšlí šéf motorového oddělení Renaultu.

Návrat dvoudobých motorů?

Technický ředitel Formule 1 Pat Symonds před 2 týdny překvapil na automobilové konferenci myšlenkou možného přechodu na dvoudobé motory ze současných čtyřdobých: "Moc rád bych viděl, jak přejdeme na dvoutakty. Jsou mnohem efektivnější a navíc vytvářejí skvělý zvuk z výfuku."

Už by se ale pochopitelně nejednalo o ty smradlavé motory, které s benzínem spalovaly také olej. Technologie pokročily, během závodu by se tedy nevytvářely oblaky modrého štiplavého kouře, jež zkušenější generace pamatuje z wartburgů, trabantů či starších motocyklů.

Schéma starého dvoutaktního motoru (vlevo) a nově vyvíjená verze (vpravo) | zdroj: Priestley, Marc

"Náš závazek pokračovat se současnými motory do roku 2025 nám poskytuje hodně času, abychom se ujistili, že další krok bude opravdu dobrý. Příští pohonná jednotka F1 by mohla být tou poslední, která by měla co do činění s uhlovodíky, nicméně existuje poměrně velká šance, že bychom i potom měli spalovací motor, které by jezdily na vodík," popisuje Symonds.

"Spalovací motory mají mnohem delší budoucnost, než si politici představují, protože ti ve všem spoléhají na elektrická vozidla - existuje ale spousta důvodů, proč nejsou dobrým řešením pro všechny," upozorňuje na negativní současný trend rádobyekologů.

O překvapivém opuštění čtyřtaktů dále říká: "Velký výzkum se věnuje dvoutaktním motorům, které jsou známe pro svůj kouř a hluk v sekačkách, spíše než pro svůj potenciál ve vrcholné disciplíně motorsportu. Je však celkem zřejmé, že když pumpujete pohybujete válcem nahoru a dolů, tak z něj můžete dostat práci při každém pohybu dolů než jen při každém druhém," podotýka. Jde sice o starý nápad, ale jeho realizace ale není jednoduchá.

"Válec naproti němu se vrací, a už přitom dochází k výrazně nadřazené 50% efektivitě u silničních aut. Přidejte si k tomu moderní přímé vstřikování, přeplňování a nový systém zapalování, a nové podoby dvoutaktních motorů budou velmi efektivní a s nízkými emisemi. Myslím, že mají světlou budoucnost," vyzdvihuje Symonds jejich výhody včetně plnění těch nejpřísnějších emisních norem, výkonnost či jednoduchost spojenou s absencí ventilových rozvodů. Spotřeba oleje by přitom nepřevyšovala jejich současné čtyřdobé souputníky.

Video: Jak funguje moderní dvoudobý motor (zdroj: Achates Power)