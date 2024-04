KVALIFIKACE GP JAPONSKA: Red Bull se vrací na vítěznou vlnu, úspěšný McLaren

Oproti poslednímu tréninku se podmínky nezměnily (vzduch 17°C, trať 28°C, vlhkost vzduchu 56 %, jižní vítr 6,8 km/h), proto mohli piloti využít zkušenosti nabyté před zhruba třemi hodinami.

Q1 - 18 minut

Jako první vyrazil na trať Magnussen, a protože ostatní vyčkávali, měl celý okruh jen pro sebe, ovšem jeho čas 1:31,203 rozhodně nebyl měřítkem. Následovali ho piloti Williamsu, a teprve po pěti minutách se trať zcela zaplnila. Komisaři si hned všimli nebezpečného vypuštění Russella před Piastriho, takže po skončení kvalifikace se bude prošetřovat.

První konkurenční čas zajel Pérez (1:29,303), ale Verstappen hned vše uvedl na pravou míru - 1:28,866. Trápili se piloti Ferrari a zvláště Leclerc neustále za svým kolegou zaostával. Poslední, kdo v první části zajel kvalifikační čas, byl Norris (1:29,536) a týmy Red Bull, Mercedes, McLaren, Alonso a Sainz už se ani ke druhým pokusům neobtěžovali. Překvapivě tak neučinil ani Stroll a propadl se mezi nepostupující, ovšem jeho výkony v Suzuce nebývají nijak výjimečné. Zato obrovskou radost měl Ocon, jenž se dostal do Q2 z desátého místa.

Do Q2 nepostoupili: Stroll, Magnussen, Gasly, Sargeant, Zhou

Q2 - 15 minut

Tentokrát už se na nic nečekalo a Pérez s Verstappenem projeli jako první okruh, aby se opět bezpečně usadili v čele (1:28,752 Pérez a 1:28,740 Verstappen). Za nimi se rozhořela bitva o "druhou řadu", v niž se začaly prosazovat oranžové McLareny. Ferrari se tentokrát držely při sobě (Sainz 1:29,099, Leclerc 1:29,196) a Sainz jr. hlásil potíže s plynovým pedálem. Nicméně pozornost se přesunula na závěr TOP 10, kde šlo o všechno. Rozhodly druhé pokusy, v nichž všem vypálil rybník Cunoda k radosti domácího publika. Někomu by se mohlo zdát, že Ferrari riskovalo, když nechalo své piloty v boxech, ale Juki při své maximálce (1:29,417) byl pořád bezpečně vzdálen. Smůlu měl Hülkenberg, jemuž komisaři škrtli první čas kvůli porušení traťových limitů v zatáčce 13, ale ani druhý pokus a zlepšení na postup nestačilo.

Do Q3 nepostoupili: Ricciardo, Hülkenberg, Bottas, Albon, Ocon

Q3 - 12 minut

Mercedesy a Red Bully byly první na trati a Verstappen s Pérezem opět nasadili laťku vysoko - Max 1:28,240, Pérez chvíli před ním 1:28,605. U Mercedesů to bylo horší a když inženýři oznámili Hamiltonovi, že ztrácí na Verstappena asi půl vteřiny, jenom opáčil: "Půl vteřiny? Jak to?" Také Alonso po návratu do depa dostal hlášku, že je sedmý a na čtvrtou pozici ztrácí desetinku: "Myslím, že jsem zajel své nejlepší kolo a nevím, kde a jak se zlepšit," reagoval veterán, jenž začal v F1 závodit ve stejném roce, kdy se narodil dnešní oslavenec Oscar Piastri (2001). Jak ukázal jeho poslední pokus, nebyla to pravda. Bylo zajímavé, že polovina pilotů zajela horší čas než v Q2, takže se čekal finální útok.

Leclerc se rozhodl pouze k jednomu pokusu, a i když dočasně opanoval druhý sektor, nebyl jeho výsledek světoborný, což Charles okomentoval: "Upřímně, lepší už nebudu." Jeho vůz se navíc choval značně nervózně a pilot v některých pasážích s obtížemi držel optimální stopu. Závěrečné pokusy přinesly jenom vylepšení časů dominantních pilotů Red Bullu a marný poslední pokus Russella, jenž byl horší prvního a navíc George stejně jako Hülkenberg porušil traťové limity. Red Bull tak opanoval první řadu a je na nejlepší cestě zopakovat výsledky z úvodu sezóny.

GP Japonska (Suzuka International Racing) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:28,197 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:28,263 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:28,489 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:28,682 5. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:28,686 6. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:28,760 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:28,766 8. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:28,786 9. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:29,008 10. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:29,413 11. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:29,472 12. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:29,494 13. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:29,593 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:29,714 15. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:29,816 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:30,024 17. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:30,119 18. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:30,131 19. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:30,139 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:30,143

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ