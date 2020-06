Haas letos neplánuje žádná vylepšení vozu. Jsou přeceňována, přednost má zajištění rozpočtu

K první velké ceně zamíří kolotoč F1 až 5. července do Rakouska, provizorní kalendář zatím obsahuje pouze 8 evropských podniků, které budou pro diváky uzavřeny. Haas zatím neví, zda přežije do konce roku, proto se rozhodl ušetřit své zdroje a nevěnovat se žádným vylepšením.

"Momentálně neplánujeme žádná vylepšení, dokud nebudeme přesně vědět, co letos podnikneme z hlediska rozpočtu a z hlediska závodů. Nemůžu utrácet peníze, když nevím, jestli je mám. Tohle momentálně nemá cenu," přiznává šéf americké závodní stáje Günther Steiner. V Rakousku tedy nenastoupí s výkonnější pohonnou jednotkou Ferrari, použije prvotní specifikaci pro Austrálii.

"Musíme být velmi opatrní v tom, co děláme, jelikož samozřejmě víte, že příjmy budou nižší kvůli nižšímu počtu závodů a závodění bez diváků. Do té doby to je tedy naprosto jasné, jsem velmi opatrný," pokračuje ustaraný 55letý Ital.

Haas při představení svého letošního vozu VF-20 v Barceloně | foto: Haas F1 Team

Pokud nebude probíhat vývoj vozu, tak hrozí, že se propadnou za své soupeře, popř. bude příliš pozdě na to vyrobit nové díly. Podle něj by však bylo mnohem horší, kdyby nyní utratili více, než mohou, a příjmy by nakonec nedosáhli očekávané výše: "Rozhodnutí musíte udělat nyní. To nejhorší by bylo utratit teď peníze a pak je na vylepšení nemít. To by nepomohlo."

Haas věří, že i bez vylepšení bude moci dosahovat dobrých výsledků díky optimalizace svého staršího balíku: "O vylepšeních jsme se toho naučili celkem dost. Nikdy nejsou tak velká, jak doufáte. Protože v těchto dnech toho můžete udělat celkem dost s prvním vozem. Dle našeho názoru to tedy není nutné je mít."

Vzpomíná přitom na loňskou sezónu, kdy jedno z vylepšení aerodynamiky rozhodilo chování jejich vozu a oni dlouho nemohli přijít na to, v čem je problém: "To, co opravdu potřebujeme, je nedělat chyby - to bude rozhodující Proto jsme se rozhodli neriskovat a neplánovat něco, co si pak nemůžeme dovolit."

"To by bylo horší, protože byste to nemohli dotáhnout do poslední velké ceny. Tím bychom si určitě nezajistili žádné body, když nedostanete peníze. Jde tedy jen o to, jak řídíte svou společnost, a my jsme spokojeni s tím, jak to děláme. Víme, co děláme, a s tím rozhodnutím jsme spokojeni," dodává Steiner.