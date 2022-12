Nový motor Ferrari bude bomba, slibují v Maranellu

Již letošní motor představoval proti loňsku značný pokrok. Odcházející šéf Mattia Binotto o něm v létě prohlásil: "Pokud jde o pohonnou jednotku, stanovili jsme si v oblasti cílů velká čísla. A za 25 let v Maranellu jsem nikdy neviděl, že bychom během sezóny něco takového dokázali vyvinout."

V honbě za výkonnosti však někdy strádala spolehlivost. Binotto po sezóně přiznal, že v jejím druhé části museli tlumit výkon motoru, aby se opakovaně nedostávali do problémů - Ferrari totiž letos bylo jeho nejméně spolehlivým výrobcem.

Před Abú Zabí však dokázali některé dřívější potíže vyřešit, díky tomu mohli jít do finálového závodu s agresivnějším nastavením. To pomohlo připravit tým na to, aby z pohonné jednotky v příštím roce mohli dostávat maximum, což by zvýšilo jejich šance na boj o titul. A pochopitelně by z toho těžily i jejich zákazníci: Alfa Romeo a Haas.

Ferrari to občas s honbou za výkonností přehnalo | foto: motorsport.com

Šéf americké stáje k tomu o víkendu v Itálii prohlásil: "Ve čtvrtek jsem se potkal s Mattiem Binottem a ten mi řekl, že motor pro příští sezónu bude bomba. A pokud bude konkurenceschopný, pak to pro nás bude taky pozitivní."

Steiner se zúčastnil slavnostního udílení ceny Lorenza Bandiniho ve Faenze, odkud si ji za uplynulou sezónu odvezl Kevin Magnussen. Ocenil výkony svého jezdce, zejména překvapivé vítězství v kvalifikaci v Brazílii, nastínil ale, že jejich cíle nebyly splněny.

Přehled použitých komponent pohonných jednotek za sezónu 2022 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Prožili jsme kvůli pandemii dva náročné roky. Šampionát, který právě skončil, probíhal dobře, mohl ale dopadnout lépe. Bereme to jako rok růstu: Magnussen pro nás získal pole-position, které nebylo v plánu, a v roce 2023 chceme dále růst. Cílem je dosáhnout dalšího pokroku v celkovém pořadí, vždy bojovat o body a jednoho dne také o pódium," říká Steiner.

A díky úsilí technického partnera Dallary a zkušenostem technického ředitele Simone Resty věří, že jejich forma bude dále stoupat. "Příští rok uvidíte, že budeme mít monopost, který bude představovat krok kupředu. Doufám, že opět porazíme AlphaTauri," dodal ve Faenze.