Alibismus FIA nebo snaha něco zakrýt? Vysvětlení podivného jednání kolem kvalifikační nehody Strolla

Zelený Aston Martin Lance Strolla projel cílovou čarou v čase 10:07 a zaznamenal v té chvíli pátý nejlepší čas. Kanaďan pokračoval dále, ale o tři zatáčky dále se jeho vůz roztočil a Lance narazil pozadu do bariéry. V prvním sektoru, ve zmíněném úseku zavlála žlutá vlajka.

V dané situaci byly v rychlém kole čtyři piloti: Norris, Albon, Lawson a Verstappen. První tři už se nacházeli za inkriminovaným místem, Max jím sice projel pomaleji, ale s ohledem na intermediates pořád neměl tak výraznou ztrátu, aby se nemohl pokusit vybojovat lepší čas. Jenže ve chvíli, kdy se nacházel za polovinou druhého sektoru, přesně po 41 vteřinách, se na monitorech rozsvítily červené vlajky a Q2 byla přerušena. Verstappen tak vypadl z boje o TOP 10, ovšem jeho rozhořčení, stejně jako celého týmu Red Bull spočívalo v tom, že během oné téměř třičtvrtě minuty mohli dokončit svá rychlá kola zmínění Norris, Albon a Lawson - všichni tři skončili před Verstappenem.

„Nechápu, proč to trvalo tak dlouho, než byla červená vlajka vyvěšena, vždyť to byla poměrně závažná nehoda. Trvalo čtyřicet vteřin, než byla červená, je to už druhý den, kdy jsme debatovali ohledně pozdní reakce, ať včerejší VSC nebo dnes tohle, přitom všechny ostatní červené vlajky byly aktivovány okamžitě. Jediná důležitá věc je soustředit se na bezpečnost. Nejde o to, zda necháme auta dokončit jejich kola. Stroll svoje auto vůbec neměl šanci rozjet. Je to zkrátka v háji,“ uvedl šéf Red Bullu Christian Horner pro stanici Sky Sport.

Ředitelství závodu se ocitlo v palbě dotazů, proč nechalo trojici dokončit kolo a Verstappena, jenž žádnou kritickou pasáží neprojížděl, nikoli. FIA ho hájila, že podle údajů ze Strollova vozu se Lance měl pokoušel odjet s poškozeným vozem do boxů. Pochopit by se to dalo s ohledem na změny časů jednotlivých pasáží závodního víkendu, že je v zájmu týmu dostat poškozené auto co nejrychleji do boxů k opravě. Havarovaný Williams Franca Colapinta zůstal za svodidly 90 minut, než byl dopraven do garáže. Stroll tedy dostal od svého inženýra pokyn, aby se snažil s autem odjet., ale poté byl instruován, aby monopost opustil.

Problém je v tom, že vůz měl viditelně zlomený závěs levého zadního kola, takže by se tak jako tak nerozjel, a zdemolovaný zadní spoiler, což by v případě jízdy přes prakticky celý okruh (ze zatáčky 3) znamenalo penalizaci za jízdu v nebezpečných podmínkách, za což byl třeba Pérez penalizován v Kanadě. Fanouška napadne, jak může inženýr takto zničený vůz vyhodnotit jako schopný jízdy a žádal pilota, aby s ním zkusil odjet.

Aston Martin, stejně jako Williams, má před GP Brazílie oba vozy ve značném stadiu poškození a lze předpokládat, že u některých bude start de facto vyloučen. Alex Albon s předstihem oznámil, že ho nehoda ze závodu vyřadila...