Verstappena čeká v Brazílii další penalizace, Pérezova budoucnost je dle Marka otevřená

Spekulovalo se, kdy to přijde, nyní je téměř jisté, že úřadující šampion bude muset vyměnit motor již tento víkend v Brazílii. Jeho náskok se po závodu v Mexiku sice smrkl z 57 na 47 bodů, stále mu však zaručuje jistotu titulu, i kdyby ve zbytku sezóny dojel vždy za svým největším rivalem Landem Norrisem.

V Sao Paulu ho bude čekat nicméně další výzva v podobě penalizace: "Motor, který jsme nasadili, už není vhodný pro závodění. Na rovinkách jsme byli tak pomalí! Proto nasadíme další motor. S největší pravděpodobností k tomu dojde v Brazílii," uvedl Marko.

To by na roštu znamenalo posun o 5 míst dozadu, což je podle odborného poradce Red Bullu stále menší zlo než snaha dokončit sezónu se stávajícími motory: "Čím je motor starší, tím více klesá jeho výkonnost. Trest pět míst na roštu není v Brazílii tak tvrdý, protože tam můžete poměrně snadno předjíždět."

Stav použitých součástí pohonných jednotek před GP Brazílie 2024 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"V Mexiku jsme ale viděli, že jsme na rovinkách byli o 3 - 8 km/h pomalejší. Další takový závod si už nemůžeme dovolit. Vše se začalo kazit kvůli problémům s motorem v tréninku," přibližuje 81letý Rakušan trampoty svého týmu minulý týden.

"Sotva jsme mohl něco odtrénovat - nic na středně-tvrdých ani na tvrdých pneumatikách. Ale i kdyby nedělní závod probíhal normálně, stále bychom se nedokázali vyrovnat rychlosti Ferrari a McLarenu. Časy, které v závěru zajížděl Norris, byly neuvěřitelné," kroutí hlavou Marko.

Interlagos jejich vozu podle něj sedět nebude, v dalším podniku by to ale už mělo být lepší: "Pokud jde o šance na vítězství, tak je Katar nejpravděpodobnější. Brazílie obsahuje spoustu pomalých zatáček, což patří k našim slabinám."

Dny sečteny? | foto: Red Bull Content Pool



Co bude s Pérezem?

Red Bull o víkendu čeká také rozhodnutí o budoucím jezdeckém složení. "Budu tady příští rok pokračovat v bitvě o vítězství," tvrdí sebevědomě Pérez. Jenže po dalším bídném výkonu na domácím půdě a se stoupající formou a sebevědomím nováčka Liama Lawsona nemá nic jisté.

"Finančně jde pro tým o katastrofu. Příští rok ve voze neujede ani metr, tím jsem si celkem jistý. Nemyslím si ani to, že dokončí tuto sezónu. Pokud chtějí něco udělat s Ferrari v šampionátu konstruktérů, budou to muset udělat rychle," komentuje bývalý pilot Ralf Schumacher.

Marko Pérezovu budoucnost zhodnotil jedním slovem: "Otevřená." Mexičana však kvůli výkonu v posledním závodě nezatracuje, protože jezdil s "masívně" poškozeným vozem: "To, co předvedl, nebylo relevantní, protože jeho auto neodpovídalo standardu, ve kterém by mělo být."