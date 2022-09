Druhý trénink na italské půdě pro Sainze. Schumacher v problémech

Druhý trénink přinesl slunečné a teplé počasí. Zároveň také poklidný průběh, drobné výlety mimo trať předvedli jen Verstappen či Leclerc. Ty se ale obešly bez jakýchkoliv dramat. Ve druhém tréninku se do kokpitu Haasu vrátil Mick Schumacher. Mladý Němec se ale moc nesvezl, neboť jeho Haas mu v polovině měřených jízd vypověděl službu. Vypadalo to na problémy s pohonnou jednotkou či převodovkou. Schumacherův problém zapříčinil červenou vlajku.

Z pohledu výkonnosti máme zaděláno na zajímavý zbytek víkendu, k čemuž je nutné připočítat penalizace. Těch bude na startu nedělního závodu víc než dost. Vzhledem k výše zmíněnému mají nejlepší výchozí pozici Leclerc s Pérezem. Vypadá to totiž, že Ferrari a Red Bull mají na Monze nejlepší balík. Oba týmy si byly blízko v kvalifikačním i závodním režimu.

FP2 CLASSIFICATION



Carlos Sainz tops the charts in FP2#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/lzkNh14OIt — Formula 1 (@F1) September 9, 2022

Jako důkaz slouží pohled do výsledkové listiny. Prvního Sainze, druhého Verstappena a třetího Leclerca dělilo jen 0,193 tisícin sekundy. Čtvrtá příčka patřila Norrisovi, který oproti prvnímu tréninku výrazně pozvedl prapor McLarenu. Vzhledem k penalizacím by Lando mohl zabojovat o podium, byť on sám takovému scénáři podle svých slov příliš nevěří.

Pozice na čele vyklidil Mercedes. Oba jeho piloti si během druhého tréninku stěžovali na poskakování. Russell s Hamiltonem ztráceli na Sainze sedm, respektive osm desetin sekundy. Oba vozy do elitní desítky procpal Alpine a tradičně kvalitně zajel také desátý Albon. Naopak mizerně si počínala AlphaTauri i Aston Martin. Obzvláště v případě tmavě zeleného týmu šlo o mizerný druhý trénink, o čemž nejlépe svědčí pohled do výsledkové listiny. Vettelovi patřila sedmnáctá pozice, Strollovi osmnáctá. Vettelův otec, který je během závodního víkendu v garážích Aston Martinu tedy zatím příliš radosti neprožívá.

Zítra je na programu třetí trénink a kvalifikace. Otázek je před ní hned několik. Zejména ta, jestli Ferrari a Charles Leclerc ustojí tlak a dokáží využít penalizací soupeřů k tomu, aby si zajistili první pozici na startu nedělního závodu.

GP Itálie (Autodromo Nazionale di Monza) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:21,664 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:21,807 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:21,857 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:22,338 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:22,394 6. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:22,394 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:22,503 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:22,728 9. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:22,752 10. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:22,835 11. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:22,911 12. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:22,938 13. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:22,993 14. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:23,135 15. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:23,217 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:23,557 17. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:23,731 18. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:23,785 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:23,982 20. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:24,586

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ