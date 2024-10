GP MEXIKA: PROHLÁŠENÍ po závodě

Ferrari

Carlos Sainz, 1. místo:

Jsem neuvěřitelně šťastný! Od Austrálie se honím za dalším vítězstvím a získat ho tady v Mexiku je ještě specifičtější, protože se tu cítím téměř jako v druhém domově, s neuvěřitelnou podporou mexických fanoušků! Tento víkend je tu také moje rodina, takže si nemůžu přát víc. Věděli jsme, že po startu může dojít ke ztrátě pozice, ale klíčové pro závod bylo, že jsem se dokázal dostat na vnitřek první zatáčky. Od té chvíle už to bylo jen o práci s pneumatikami a rychlostí, velmi hladká jízda až k šachovnicovému praporku! Druhé vítězství v řadě je dalším důkazem práce, kterou tým odvedl v posledních měsících, posouváme se v Poháru konstruktérů a jako tým budeme bojovat až do konce. Všem gratuluji! Vzhůru do Brazílie!

Charles Leclerc, 3. místo:

Byl to obtížný závod a myslím, že třetí místo je nejlepší, jakého jsem mohl dosáhnout, protože jsem víkend trávil trochu vzadu. První stint byl celý o kontrole teplot pneumatik, což nebylo snadné. Pak už jsem jen musel dovézt auto domů a maximalizovat body pro tým. Pro Carlose to byl dobrý závod, pro stáj pěkný bodový zisk - fungujeme opravdu dobře, vracíme se na úroveň, na níž chceme být, což je úžasné. Naším cílem je stále bojovat o titul v Poháru konstruktérů a díky víkendům, jako byly ty poslední, se k němu přibližujeme. Nyní se zaměříme na závěrečný závod tohoto trojvíkendu, kde budeme usilovat, abychom toto tempo udrželi.

Frédéric Vasseur, šéf týmu



Z tohoto druhého vítězství v řadě máme velkou radost. Carlos měl perfektní víkend, od prvního kola v prvním tréninku byl rychlý a zajel velmi chytrý závod; v úvodním kole ztratil vedení, než skvělým manévrem předjel Maxe, potom měl závod pod kontrolou. Charles měl také dobré tempo, ale ztratil nějaký čas předjížděním opozdilců a to nás stálo druhé místo. Ale upřímně řečeno, byl to dobrý víkend i pro něj, i když nebyl spokojený s konečným výsledkem, což naprosto chápu.

Vůz není navržen pro Mexiko, které je příliš jednorázovou tratí. To znamená, že jsme neměli žádnou zvláštní výhodu a museli jsme se hodně starat o nadmořskou výšku, neustále sledovat teplotu motoru a brzd, abychom je udrželi na limitu, takže dnes můžeme opravdu říci, že tým odvedl velmi dobrou práci. Od Monzy náš vůz na velmi odlišných typech tratí funguje dobře, takže cítím, že můžeme být konkurenceschopní i ve zbývajících závodech. Musíme takto pracovat i nadále, protože to není jen o potenciálu vozu, ale také o způsobu, jakým tým závod zvládne. Příští týden v São Paulu začínáme od nuly. Vyhráli jsme dva závody v řadě, odvedli jsme dobrou práci, takže musíme pokračovat v tlaku. Co se týče šampionátu, pokračujeme závod od závodu. Není samozřejmé, že v São Paulu budeme vpředu, jisté je, že zvolíme stejný přístup.

McLaren

Lando Norris, 2. místo:

Byl to dobrý, ale velmi tvrdý závod. Během prvních několika kol jsem se hodně snažil zůstat na trati a vyhnout se jakýmkoli propadům. U Verstappena jsem věděl, co očekávat, a snažil jsem se tomu vyhnout. Myslím, že jsem dnes nakonec měl pravděpodobně nejrychlejší vůz. Jako tým odvádíme velmi dobrou práci, takže budeme držet hlavy dole, soustředíme se a dál budeme vyvíjet tlak. Velké díky patří celému týmu a dnes i fanouškům, díky nimž je tento závod velmi příjemný.

Oscar Piastri, 8. místo:

Bylo to náročné odpoledne, ale myslím, že jsem udělal, co bylo možné. Získal jsem slušný počet míst a auto bylo také v dobré kondici, jen jsem se probíjel provozem. Byla škoda, že jsem na konci nedostal Kevina Magnussena, ale vrátil jsem se zpět na body a to je hlavní věc.

Andrea Stella, šéf týmu

Dnešním úkolem na Autódromo Hermanos Rodríguez bylo s oběma vozy dojet na lepších místech, než jsme se kvalifikovali. Tempo bylo velmi dobré. Porazili jsme jedno z Ferrari a realisticky, když se podíváme na data, bez časové ztráty na začátku za Verstappenem by měl Lando šanci na vítězství. To je velmi povzbudivé pro budoucí závody. Lando tento víkend závodil s naším vylepšeným vozem a ještě jednou bych rád poděkoval technickému oddělení za přípravu tohoto vozu a celému týmu za to, že ho dostal na trať.

Oscar bude mít upgrade také v Brazílii. Dnes zajel krásný závod. Nebylo snadné se prokousat polem, ale když to bylo potřeba, byl trpělivý a přivezl domů užitečné body. Ty by mohly být na konci sezóny kritické, protože v Poháru konstruktérů jde do tuhého. Nyní se soustředíme na São Paulo. Těšíme se na další zábavný závod s Ferrari, Red Bullem a Mercedesem. Pro formuli 1 je to dobré – a my se bavíme!

Mercedes

Lewis Hamilton, 4. místo:

Nakonec jsem se posunul vpřed a týmu zajistil dobré body. V prvním stintu jsem tak dravě nevypadal; neměl jsem na předním křídle dostatečný přítlak a trpěl jsem velkou nedotáčivostí. Při naší zastávce jsem byl schopen zlepšit vyvážení a naše tempo se zlepšilo. I kdybychom měli tuto rychlost v prvním stintu, stále bychom bychom nebyli dost rychlí, abychom vyzvali soupeře před námi k boji o stupně vítězů. Umístění je stále o něco lepší, než jsme dnes předpovídali, takže můžeme být spokojeni.

Pro tým to nebyl víkend prostý problémů, ale shromáždili jsme spoustu informací o obou specifikacích. Nyní můžeme tato data analyzovat a vyhodnotit nejlepší cestu vpřed; jak pro příští víkend v Brazílii, tak pro zbytek sezóny. Doufejme, že se nám podaří dostat vůz na trochu lepší pozici pro Interlagos a utkat se s Ferrari a McLareny.

George Russell, 5. místo:

Měl jsem dobrý první stint, ale když jsem na začátku svého druhého stintu předjel McLaren Oscara Piastriho, narazil jsem na hrbol a poškodil jsem si přední křídlo. Pokud jde o výkon, rozhodně mě to stálo pár desetin na kolo. Musel jsem odjet přes 30 kol, ale i bez onoho defektu bych neměl rychlost na boj o stupně vítězů. Celkově jsme tam, kde jsme si dnes jako tým zasloužili být a možná je výsledek o něco lepší, než jsme si před závodem mysleli.

Budeme dál tvrdě pracovat, abychom se zlepšili, protože chceme bojovat vpředu. Pokrok na voze pokračuje, jak můžete vidět na rostoucí ztrátě týmů za námi v šampionátu. Od začátku sezóny jsme také stáhli náskok na Red Bull, ale je jasné, že Ferrari a McLaren udělaly ještě větší posun. Poslední čtyři závody sezóny využijeme k tomu, abychom pokračovali v budování našeho poznávání, testovali různé věci a dobře se připravili na příští rok.

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Celkově je výsledek odrazem stavu, kde jsme s naším vozem v tuto chvíli co do tempa nacházíme. Na okruzích, které vyžadují dobrou trakci, nejsme schopni konkurovat těm, kteří jsou úplně vpředu. Je to frustrující, ale tvrdě pracujeme na tom, abychom pro rok 2025 dosáhli lepšího výkonu a vylepšili dynamiku. Těchto několik posledních závodů je pro nás dobrou příležitostí otestovat různé věci a dostat se do co nejsilnější pozice pro příští rok.

V dnešním závodě George brzdilo poškození předního křídla, což ho stálo pořádnou porci výkonu. Stále jel kvalitně a jeho rychlost ve srovnání s Verstappenem za ním byla slušná. Red Bull po první zastávce v boxech náš závod nikdy neohrozil. Také jsme viděli, že jakmile měl Lewis volnou trať, jeho rychlost na tvrdé směsi byla dobrá a srovnatelná s těmi vpředu. Nyní míříme do Brazílie a budeme se snažit ukončit trojvíkend co nejdůrazněji.

Red Bull

Max Verstappen, 6. místo:

Těžký víkend. Start byl dobrý, ale pak už jsem neměl rychlost, po zbytek závodu jsem se trápil na obou směsích. Kvůli penalizacím jsem dlouho stál v boxech a poté to byla snaha získat co nejvíce bodů. Je to tak, jak to je. Musím pochopit, co se tento víkend pokazilo, ale dnes jsem nemohl udělat nic jiného. Je spousta věcí, které chceme dělat lépe a budeme muset tvrdě pracovat, abychom se v Brazílii vrátili silnější.

Sergio Pérez, 17. místo:

Dnes to bylo velmi obtížné, v závodě jsem se dobře vracel na lepší pozice, měl jsem opravdu dobrý start a i když bohužel přišla časová penalizace. Myslím, že jsem zvládl vše dobře a mohl získat důležité body. Pak jsem měl incident s Liamem, na tvrdých pneumatikách jsem byl mnohem rychlejší, zamířil na vnitřek, zatáčka byla moje a nečekal jsem, že tam bude, držel jsem pozici při nájezdu do páté zatáčky, on byl mimo trať, vrátil se a já nečekal, že bude pokračovat rovně. Orval mi celou pravou stranu auta, poškodil mi bočnici a podlahu. Opravdu to nechápu, dalo se tomu klidně zabránit, prostě šel do incidentu a oběma to zničilo závod. Jsem velmi frustrovaný z toho, jak tento víkend probíhal a je mi velmi líto mého týmu a mých lidí, byla to nejhorší GP, kterou jsem doma absolvoval.

Christian Horner, šéf týmu

Závod neproběhl podle našich představ. Penalizace a škody ho opravdu zásadně ovlivnily. Dnes pro nás byla problémem rychlost a to je něco, na co se budeme muset podívat a pochopit, kde jsme v závodě ztráceli. Včera jsme měli dobré tempo, ale dnes nám chybělo, takže do Brazílie budeme muset ještě hodně tvrdě pracovat. Checo závod opravdu protrpěl, což je v jeho domácím prostředí obrovská škoda. Přivodil si značné poškození a to spolu s penalizací znamenalo, že jeho závod od té chvíle v podstatě skončil.

Haas

Kevin Magnussen, 7. místo:

Opravdu perfektní den. Všechno jsme udělali správně, vyvážení vozu bylo skvělé, byl jsem schopen se starat o pneumatiky, když jsem potřeboval, a tvrdě tlačit, když jsem potřeboval. Výsledek je lepší, než v jaký jsme mohli doufat, protože Piastri vytrvale procházel polem a mně se podařilo ho udržet za sebou. Poslední rok byl těžký a cítím, že znovu nacházím svůj rytmus, takže doufám, že letos dokončíme i poslední čtyři závody na bodovaných místech.

Nico Hülkenberg, 9. místo:

Úžasný den s dalším dvojím bodovým umístěním. Jsem velmi šťastný také za Kevina; odjel skvělý víkend, opravdu si to zasloužil. Dalších osm bodů, takže sečteno a podtrženo,. je pozitivní, že jsme tak konkurenceschopní. Je to velmi obohacující pocit; práce všech se vyplácí a jsme nyní stálými uchazeči o body. Ukazuje to konzistenci balíku a vozu; díky tomu se těším na příští týden a na tři závody po něm.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Nevím, co říct, je to další úžasný výsledek pro náš tým. Jsem tak šťastný, že se tvrdá práce všech vyplácí, aktualizace auto zlepšují. Jsem za Kevina velmi šťastný, v Austinu jel velmi dobře, ale v neděli neuspěl; tento víkend měl úžasnou kvalifikaci a oba piloti předvedli skvělý výkon. Kevinova rychlost ve druhém stintu byla neuvěřitelná, doháněl Verstappena a dojel jen čtyři sekundy za ním. Byl to pravděpodobně nejlepší výkon, jaký jsem u Kevina viděl, opravdu mu to přeji. Svým způsobem je Nico ze své pozice zklamaný, ale pro tým je vynikající. Kevin ukázal, čeho je vůz schopen, takže se podíváme na data, abychom zjistili, proč Nico nemohl fungovat podle jeho představ. Těším se na cestu do Brazílie, další víkend se sprintem a opravdu se pokusíme získat další dvojité bodované umístění. Všem moc gratulujeme a děkujeme.

Alpine

Pierre Gasly, 10. místo:

Bod mě hodně těší. Je jen jeden – pravděpodobně nejlepší výsledek, jehož jsem mohl dosáhnout – ale je uspokojující, protože jsme naposledy bodovali před několika závody a ukazuje se, že se stále zlepšujeme. Bylo pro nás důležité včerejší dobrou kvalifikaci potvrdit výsledkem, takže jsem šťastný za tým. V první zatáčce to bylo těsné. Cítil jsem nějaký kontakt, pak jsem viděl Jukiho vylétnout z trati, takže jsem měl určitě štěstí, že jsem z toho unikl. Od té chvíle jsem jel svůj vlastní závod a soustředil se, abych vše zvládl co nejlépe. Příští týden jedeme do São Paula na další sprintový závod. Máme před sebou ještě nějakou práci, zejména v oblasti naší závodní rychlosti, ale ohledně dalšího pozitivního víkendu jsem optimistický.

Esteban Ocon, 13. místo:

Dnes to pro nás byl obtížný a dlouhý závod. Není snadné startovat úplně zezadu a absolvoval několik soubojů a dokázal se posunout vpřed, tempo mi na body nestačilo. Před příštím víkendem musíme ještě něco zvládnout, abychom pochopili, kde se můžeme zlepšit. Máme několik dní na to, abychom společně pracovali na lepším výsledku v Brazílii a budeme se snažit maximalizovat vše, co je v našich silách. Víkend se sprintem přináší dvě příležitosti získat body.

Oliver Oakes, šéf týmu

Je hezké odjet z Mexico City s bodem a vrátit se do první desítky. Pierre zajel dobrý závod; dnes jsme neměli rychlost na to, abychom bojovali s Haasy. Využili jsme příležitosti a vyměnili komponenty na Estebanově voze, takže startoval z boxové uličky a v prvním stintu ho dlouho držel. V průběhu závodu si vedl dobře, získal několik míst. Nebyli jsme v závodním režimu tak konkurenceschopní jako v kvalifikaci, takže v nadcházejících závodech máme před sebou ještě nějakou práci.

Aston Martin

Lance Stroll, 11. místo:

Dnes to byl těžký závod. Udělali jsme vše, co jsme mohli, i když jsme se vypořádali s některými problémy s chlazením, ale stále nám v boji o body chybí rychlost . Bylo to těžkých pár týdnů, ale doufejme, že v Brazílii budeme trochu konkurenceschopnější.

Fernando Alonso, defekt brzd

Využil jsem chaotického startu a vše bylo z naší strany pod kontrolou, protože jsme bojovali těsně za první desítkou. Ve 13. kole však byla teplota brzd trochu vysoká a bohužel jsem vzápětí musel vůz odstavit. Tento víkend jsem cítil spoustu náklonnosti, obdržel od lidí mnoho milých zpráv a respektu. Navzdory výsledku mám z víkendu pozitivní pocit a jsem si jistý, že v Brazílii můžeme předvést lepší výkon.

Mike Krack, šéf týmu

Lance dnes zajel velmi dobrý závod, ale body byly mimo dosah. Po celý víkend jsme neměli bůhvíjakou rychlost, ale Lance závod zvládl dobře, staral se o pneumatiky a užil si několik zábavných soubojů na trati. Byla škoda, že Fernandův 400. víkend skončil předčasně kvůli problému s přední brzdou. Teplota byla příliš vysoká, takže jsme museli auto odvolat do boxů. I když nám dnes jen těsně unikly body, bereme si poučení a pozitiva pro příští týden do Brazílie. Plná čest také týmu na trati za jejich pokračující tvrdou práci během tohoto trojvíkendu.

Williams

Franco Colapinto, 12. místo:

Dobrý závod, ale když jsem startoval ze šestnáctého místa s McLarenem a Red Bullem za sebou, bylo to samozřejmě vždy ošidné. Po včerejší kvalifikaci jsem hodně trpěl kvůli zadním pneumatikám, ale odvedl jsem dobrou práci, když jsem maximalizoval naše možnosti, a zvládl závod s dostupnými nástroji a úpravou vyvážení. Celkově to byla dobře odvedená práce, ale ne zcela dostatečná pro zisk bodů. Zaměříme se na Brazílii, kde se budeme snažit bojovat o body jako tým.

Alex Albon, kolize

Dnes to bylo složité. Neměl jsem nejlepší start; všichni před první zatáčkou bojovali o stejnou pozici, takže je nešťastné, že jsem se ocitl pod tlakem a neměl kam uhnout, ale takové je závodění. Prožil jsem několik těžkých týdnů s mnoha incidenty a špatným načasováním, takže musíme najít způsob, jak se odrazit ode dna. Když se podíváme na pozitiva, tento víkend jsme se toho hodně naučili a konečně jsme začali chápat a napravovat některé problémy s vyvážením, se nimiž jsme se potýkali v posledních několika závodech. Také si myslím, že jsme dnes mohli získat body, takže doufejme, že vše otočíme a soustředíme se na Brazílii, poslední závod trojvíkendu.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Podobně jako minulý týden jsme se rozhodli rozdělit vozy na různé startovní strategie, přičemž Alex startoval na středně tvrdých a Franco na tvrdých. Alexův závod bohužel skončil hned na začátku poté, co ho v první zatáčce zmáčkli Gasly a Cunoda, což znamenalo okamžité odstoupení. Alex nemohl udělat nic, aby se nehodě vyhnul a poté, co byl dnes ve skvělé pozici pro boj o body, je to pro něj zklamání.

Franca jel dobrý závod, ale bohužel se nedokázal dostat na body a musel se spokojit po několika velkých soubojích na trati s ostatními vozy s umístěním mimo TOP10. Pro tým to bylo obtížné a frustrující odpoledne, zejména s vědomím, že vůz je dost rychlý, aby bojoval o body. Nyní se přeskupíme a plně se zaměříme na Brazílii, druhým závodem se sprintem v tomto trojvíkendu.

VISA Cash App RB

Liam Lawson, 16. místo:

Byl to frustrující závod, takový výsledek jsme nechtěli. S rychlostí, kterou jsem měl tento víkend, bylo možné bodovat. Je to velké zklamání, že tento víkend nic nemáme, zvláště když náš balíček byl tak silný. Potřeboval jsem čistý vzduch a bohužel jsem se celý závod díval na převodovku jiného vozu. Provázely nás incidenty, zkoušeli jsme strategii, která fungovala minulý týden, ale dnes nesplnila účel. Poučíme se z toho a příští týden se pokusíme odvést lepší práci.

Juki Cunoda, kolize

Prostě tam nebylo dost místa. Byl to závodní incident. Bylo to velmi složité. Kdybych se kvalifikoval na pozici odpovídající naší skutečné rychlosti, nebyl bych v takové pozici. Je mi velmi líto týmu. Odvedl fantastickou práci, když mi po včerejšku připravil opět auto. Chci jim to v Brazílii vynahradit.

Laurent Mekies, šéf týmu

Je velmi frustrující odjet z Mexika bez bodů. Cítíme, že se vůz díky aktualizacím, které jsme představili v Austinu, v posledních dvou závodech zlepšil. Tento víkend jsme měli další pouze na Jukiho voze, ale příští týden v Brazílii by ji měli mít oba jezdci. Byl to jeden z našich nejkonkurenceschopnějších víkendů po dlouhé době; pokud jde o čisté tempo, je to jasně vidět ve všech třech volných trénincích, kdy oba vozy jezdily téměř po celou dobu v první desítce.

Včera nás Jukiho havárie stála hodně, protože dominový efekt zabránil Liamovi dostat se do Q3, ale takové jsou automobilové závody. Od té chvíle byl víkend vyhozen z kolejí a v úvodním kole závodu se Juki stal nešťastnou obětí nějakého zmáčknutí, což je druh incidentu, k němuž obvykle ve středu pole dochází.

Liam měl obrácenou strategii a snažil se podjet některé vozy před ním. Měl silný první stint a několik dobrých soubojů v průběhu závodu, ale moc to nefungovalo, protože ve druhé části závodu chytil velký provoz. Kontakt s Colapinem v podstatě ukončil jakoukoli nepatrnou šanci na boj o body.

Budeme se soustředit na to, abychom měli za pár dní v São Paulu méně problematický víkend a budeme velmi tvrdě tlačit na to, abychom zjistili, kam nás nedávný vzestup rychlosti vozu může zavést.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 14. místo:

Věřím, že jsme dnes maximalizovali náš výkon, i když konečný výsledek nebyl tak dobrý, jak jsem doufal. Přesto jsme se zlepšili a to si musíme vzít s sebou do dalšího závodu. Na začátku jsem byl trochu zaseknutý mezi soupeři a to omezilo mou schopnost získávat pozice. Poté byl závod poměrně přímočarý, protože jsme se drželi naší plánované strategie a dokonce jsem první stint prodloužil o několik kol. I když to možná není nejlepší možný výsledek, pokud jde o konečnou pozici, pozitivní je, že jsem byl schopen bojovat efektivněji než v poslední době. Naše tempo bylo v souladu s některými našimi nejbližšími konkurenty podobné, což nám dává důvěru do dalších podniků. Nyní se musíme soustředit na další upgrade, aby byl stejně efektivní jako ten nejnovější, protože doufáme, že brzy dorazí. Doufejme, že nás to přiměje udělat další krok správným směrem.

Guanyu Zhou, 15. místo:

Dnešní závod byl docela náročný, brzdy se na začátku přehřívaly, což mě nutilo je pravidelně a po celý závod šetřit, což v každém kole snižovalo mou rychlost. Rozhodně je to něco, na co se musíme podívat, abychom pochopili hlavní příčinu problému. Stále se mi dařilo udržet si pozici a zůstat konkurenceschopný s vozy kolem nás. Je to krok vpřed, něco, čeho jsme ještě před pár závody nebyli schopni, takže je to povzbudivý pokrok. Tým bude dál tvrdě pracovat a s blížícím se São Paulem do toho dáme všechno, abychom byli v mixu ještě blíže.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Mírně jsme se zlepšili, pokud jde o rychlost, a dnes jsme působili lépe, i když závod dopadl podobně jako ty předchozí, čistě z hlediska umístění. Krok vpřed jsme zaznamenali na trati, protože jsme byli mnohem blíže našim konkurentům, nicméně nedostatek rychlosti ve druhé části stintu nadále brzdí naši schopnost skutečně bojovat s našimi přímými konkurenty. Valtteriho strategie jedné zastávky na tvrdých a středně tvrdých pneumatikách stačila jen na to, aby kvůli vyšší degradaci hájil svou pozici, a i tu musel v samotném závěru přenechat Oconovi. Zhou se potýkal s vyvážením a chlazením brzd. Kromě zlepšení rychlosti jsme byli spokojeni i se zastávkami v boxech, protože obě byly dobré. Potřebujeme další vylepšení, která tým neúnavně produkuje v Hinwilu, abychom našli extra rychlost potřebnou k dalšímu kroku vpřed směrem k čelu středu pole, které je v této sezóně těsnější než dříve.