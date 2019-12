Proč Haas nesáhl ke změně jezdecké sestavy? Steiner objasňuje důvody

Americký tým Haas má za sebou nepovedený ročník. Ten byl dokonce nejhorším v jeho nepříliš dlouhé historii, jenž se váže k působení ve Formuli 1. Tým Guenthera Steinera se trápil především s nefungující aerodynamikou a špatným pochopením pneumatik Pirelli. Olej do ohně průběžně přilévali také oba piloti, neboť došlo k několika jejich vzájemným kolizím.

Není proto divu, že se začalo spekulovat o změně jezdecké sestavy. Hůře na tom byl Francouz Romain Grosjean, jemuž se nedařilo ideálně. Proto se zdálo být jednu chvíli téměř jasné, že jeho místo získá Nico Hulkenberg, kterého ze svých služeb propustil po konci sezony Renault. Nestalo se tak a třiatřicetiletý Grosjean bude u Haasu pokračovat.

O důvodech, proč ke změně nedošlo, se rozpovídal šéf týmu Guenther Steiner. Podle slov Itala totiž nemohou být dávány nedobré výsledky za vinu pilotům i když jedním dechem dodává, že vzájemné kolize, jako byla třeba ta ze Silverstone, ho rozhodně nepotěšily. „Podle mě nemůžeme v žádném případě z naší nepovedené sezony vinit piloty. Proto necháváme naši jezdeckou sestavu nezměněnou. Upřímně si myslím, že s naším autem nešlo jezdit lépe. I když je také pravda, že můžete vždy odvést lepší práci, třeba jen tím, že do sebe vzájemně nenarazíte,“ naráží Steiner na letošní kolize Magnussena s Grosjeanem.

Kevin Magnussen v závodě v Mexiku | foto: Haas F1 Team

Charismatický Ital věří, že se jeho tým z bídného ročníku dostatečně poučil. Stabilita by přitom měla být jednou z hlavních cest k nápravě. „Myslím, že z pohledu budoucnosti otevře tento rok našim jezdcům oči. V testech se o něm oba vyjadřovali velmi dobře, přičemž nakonec to nevyšlo. Nebylo to prostě takové, jak to vypadalo. Pak nastaly různé situace, kdy jsme se asi snažil až moc o dosažení nějakého dobrého výsledku, jenže to neklaplo, protože auto zkrátka nebylo dostatečně dobré,“ popisuje Steiner.

S přístupem k následujícímu ročníku však budou muset u Haasu hodně váhat a vlastně nejen u něj. Sezona 2020 je totiž poslední, ve které se objeví současná generace monopostů. Hned o rok později spatří světlo světa zbrusu nové stroje, jež vzniknou podle diametrálně odlišných technických pravidel.

Čelní představitel Haasu si je jistý, že nejlepší týmy dostanou výraznou výhodu. „Mají náskok, možná až dva roky, upřímně mě to ale netrápí, protože s tím nemůžu nic udělat. Mají zkrátka mnohem víc zdrojů a možností. Tím to hasne,“ uzavírá Steiner.